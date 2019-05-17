Каррагер посоветовал «Ливерпулю» вернуть Коутиньо

17 мая 2019, 19:29

Экс-защитник «Ливерпуля» считает, что клубу стоит подумать над возвращением в команду , который сейчас выступает за «Барселону».

Я не говорю, что нужно активно пытаться приобрести Коутиньо, но если цена будет приемлемой, то я бы его купил.