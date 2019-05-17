Каррагер посоветовал «Ливерпулю» вернуть Коутиньо

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что клубу стоит подумать над возвращением в команду Филиппе Коутиньо, который сейчас выступает за «Барселону».
Я не говорю, что нужно активно пытаться приобрести Коутиньо, но если цена будет приемлемой, то я бы его купил.
Ранее сообщалось, что Неймар хочет видеть Коутиньо в ПСЖ.
P. S. Может и правда Коуту в ПСЖ податься, к дружбану Неймару?? Там хотя-бы будет толк... В других клубах, боюсь, придётся ему учиться пахать. Сейчас конечно просто диву даешься - по цене Коута ЛФК купил: Ван Дейка + Салаха + Робертсона =)))) пусть и не всех на деньги от него...
P. S. Может и правда Коуту в ПСЖ податься, к дружбану Неймару?? Там хотя-бы будет толк... В других клубах, боюсь, придётся ему учиться пахать. Сейчас конечно просто диву даешься - по цене Коута ЛФК купил: Ван Дейка + Салаха + Робертсона =)))) пусть и не всех на деньги от него...