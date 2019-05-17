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Каррагер посоветовал «Ливерпулю» вернуть Коутиньо

17 мая 2019, 19:29

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что клубу стоит подумать над возвращением в команду Филиппе Коутиньо, который сейчас выступает за «Барселону».

Я не говорю, что нужно активно пытаться приобрести Коутиньо, но если цена будет приемлемой, то я бы его купил.

Ранее сообщалось, что Неймар хочет видеть Коутиньо в ПСЖ.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:12
Ливерпулю такие слюнтяи не нужны.... а ведь не хотели отпускать, Мог же два раза быть в финале ЛЧ,а не на лавках просиживать.... назад дороги нет,тем более не такой он уж и ценный игрок,зато другим стал примером,как поступать не надо. Хорошее наглядное пособие,да и ещё столько денег принёс,Клопп одним выстрелом двух зайцев уложил.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:09
так чего он уходит,пусть без зарплаты рядом с Месси тусуется? он же его кумир с пелёнок...
shlifen
shlifen
   143 / 843
18 мая в 01:43
Каррагер тот ещё эксперт =))) ну и куда Ливерпулю его впихнуть? Вместо Мане/Салаха?? Или может в центр? - так в центре у клоппа бойцы типа Хендо/Милнера либо бокс-ту-бокс типа Кейта... Плеймейкера в атаке в оптимальном составе частенько отыгрывает Фирма... Назад Коут не отрабатывает и его видимо уже не исправить. Или Карра предлагает Ливерпулю купить игрока на лавку за 80 лимонов?? (если не дороже - а дешевле и барса не будет продавать) Как центральный - Коут очень-не-очень, в Барсе не вышло из него замену Иньесте сделать...

P. S. Может и правда Коуту в ПСЖ податься, к дружбану Неймару?? Там хотя-бы будет толк... В других клубах, боюсь, придётся ему учиться пахать. Сейчас конечно просто диву даешься - по цене Коута ЛФК купил: Ван Дейка + Салаха + Робертсона =)))) пусть и не всех на деньги от него...
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   521 / 843
18 мая в 00:05
Не нужен
Lewa2708
Lewa2708
   227 / 843
17 мая в 21:52
Одно дело предложить вернуться. Другое, захочет ли он сам этого, Юргену нужны именно те, кто хочет быть в его команде
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 843
17 мая в 20:50
После Барсы только в Китай.
Jlexa MapmblHoB
Jlexa MapmblHoB
   537 / 843
17 мая в 20:31
Мусор не возвращаем, да и пока у руля красных Юрген, таких гнилых людишек, как ковтинья в клубе не будет, вон, пущай зенит подберёт его, у нас любят б-ушных с громкими именами и с отработанным ресурсом...
Rizo1
Rizo1
   288 / 843
17 мая в 20:19
Ценик который просит высоковат, гляда на форму Коута, уверен выйдет на свой уровень но может год пройти ещё!
3ton
3ton
   239 / 843
17 мая в 20:02
Игрок хороший - не получился сезон
волгoдoн
волгoдoн
   129 / 843
17 мая в 20:02
что аргу хорошо,бразилу смерть) и наоборот
Thom52
Thom52
   756 / 843
17 мая в 19:51
Коута реально не хватает, после его ухода Ливерпуль стал гораздо меньше забивать с дальней дистанции и штрафные у чужих ворот перестали быть такими опасными.
Romeo 777
Romeo 777
   160 / 843
17 мая в 19:41
Нечего такому игроку теперь делать в Ливерпуле. Наверно все фаны помнят, как он топал ножками и хотел в Барселону. Удачная в итоге сделка для Ливерпуля.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   103 / 843
17 мая в 19:39
Не нужен. Пусть будет для других примером как не надо поступать.
Derby County
Derby County
   454 / 843
17 мая в 19:33
Только зачем он им нужен?
Nurzhan Nukeshov
Nurzhan Nukeshov
17 мая в 19:32
Было бы хорошо увидит Коу в ливере
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