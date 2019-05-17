Ловрен: «„Ливерпуль“ может сделать что-то особенное в следующем сезоне»

Защитник «Ливерпуля» считает, что команда может сделать что-то особенное в следующем сезоне.

С каждым годом мы становимся только лучше. В этом году мы не смогли выиграть АПЛ , но мы заняли второе место с 97-ю очками. Это невероятный результат. Впереди у нас еще финал Лиги чемпионов. Безусловно, в следующем году мы снова поборемся за чемпионство в АПЛ . Мы способны сделать что-то особенное в следующем сезоне.