Ловрен: «„Ливерпуль“ может сделать что-то особенное в следующем сезоне»

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен считает, что команда может сделать что-то особенное в следующем сезоне.
С каждым годом мы становимся только лучше. В этом году мы не смогли выиграть АПЛ, но мы заняли второе место с 97-ю очками. Это невероятный результат. Впереди у нас еще финал Лиги чемпионов. Безусловно, в следующем году мы снова поборемся за чемпионство в АПЛ. Мы способны сделать что-то особенное в следующем сезоне.
И с чего бы Ливерпуль, который как раз-таки возродился должен стать слабее самого себя нынешнего и тем более мю.
И с чего бы Ливерпуль, который как раз-таки возродился должен стать слабее самого себя нынешнего и тем более мю.
Мало кто знает, но Стивусик опять поскользнулся на дерби старой фирмы. Аха-ха) И это было знамение.
Мало кто знает, но Стивусик опять поскользнулся на дерби старой фирмы. Аха-ха) И это было знамение.