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Ловрен: «„Ливерпуль“ может сделать что-то особенное в следующем сезоне»

17 мая 2019, 19:38

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен считает, что команда может сделать что-то особенное в следующем сезоне.

С каждым годом мы становимся только лучше. В этом году мы не смогли выиграть АПЛ, но мы заняли второе место с 97-ю очками. Это невероятный результат. Впереди у нас еще финал Лиги чемпионов. Безусловно, в следующем году мы снова поборемся за чемпионство в АПЛ. Мы способны сделать что-то особенное в следующем сезоне.

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Все комментарии
Bеликий Князь
Bеликий Князь
   21 / 843
18 мая в 10:54
Джерард, выходя испод трибунки на матч с Селтиком, поскользнулся и камеры это зафиксировали, после этого Компани забил шальной гол. Аха-ха)
Cules2013
Cules2013
   107 / 843
18 мая в 08:19
Ловрен так говорит, будто уже проиграли финал ЛЧ. Какой следующий сезон? Все ваши мысли должны быть о финале ЛЧ, а не пускать слюни на АПЛ следующего года. Или поверили, что трофей у вас уже в кармане? Так Почет может быстро напомнить, кому победа ценнее.
Rizo1
Rizo1 ответил Bеликий Князь
   288 / 843
18 мая в 06:09
.!.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Y.N.W.A.
   59 / 843
17 мая в 23:43
Ты ведь не серьезно?) И с чего бы Ливерпуль, который как раз-таки возродился должен стать слабее самого себя нынешнего и тем более мю.
Потому,что Ливер меня конкретно огорчил(хотя сама Барса виновата) до сих пор не очухался.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил ALBA BARCELONA 21
   120 / 843
17 мая в 22:53
Ты ведь не серьезно?)
И с чего бы Ливерпуль, который как раз-таки возродился должен стать слабее самого себя нынешнего и тем более мю.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Y.N.W.A.
   59 / 843
17 мая в 22:38
И с чего же ты взял, что мю в следующем сезоне будет сильнее Ливерпуля? Вот без шуток, хочется понять логику.
МЮ один из самых популярных грандов со славной историей,богатейший клуб, и уже который год позорятся,поэтому думаю спонсоры,президент итд,хотя бы на следующий сезон сделают окончательные выводы и возродятся и сделают дубль.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил ALBA BARCELONA 21
   383 / 843
17 мая в 22:24
Проиграют Тоттенхему и это получится,что сделали особенное.В след сезоне МЮ сильнее будет красных,не только МС.
Тоттенхем сам сможет сделать, что -то особенно в финале, как у них всегда бывает, когда трофей в одном, двух шагах, а насчет Мю смешно, думаю топ 4 их максимум.
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 843
17 мая в 22:02
Что-то особенное это что?
Bеликий Князь
Bеликий Князь ответил Rizo1
   21 / 843
17 мая в 21:52
Царек и енивей тут как тут... А за средняком следить уже не интересно, по ходу....
Ты не догадываешься почему сквозера снова упустили корону?)
Мало кто знает, но Стивусик опять поскользнулся на дерби старой фирмы. Аха-ха) И это было знамение.
kotmyshka
kotmyshka
   115 / 843
17 мая в 21:42
Как играть будете... Может и срастется.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил ALBA BARCELONA 21
   120 / 843
17 мая в 20:30
И с чего же ты взял, что мю в следующем сезоне будет сильнее Ливерпуля? Вот без шуток, хочется понять логику.
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 843
17 мая в 20:26
Следующий сезон будет тяжелее
Rizo1
Rizo1 ответил ALBA BARCELONA 21
   288 / 843
17 мая в 20:23
Все ещё бомбит?
Rizo1
Rizo1 ответил ALBA BARCELONA 21
   288 / 843
17 мая в 20:22
Царек и енивей тут как тут... А за средняком следить уже не интересно, по ходу....
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   59 / 843
17 мая в 20:10
Проиграют Тоттенхему и это получится,что сделали особенное.В след сезоне МЮ сильнее будет красных,не только МС.
Left Boy
Left Boy
   167 / 843
17 мая в 20:09
Финиширует вне топ-4
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   69 / 843
17 мая в 20:08
Удачи Ливерпулю!
112910315
112910315
   2 / 843
17 мая в 20:04
Лучше сделайте что-то особенное в этом сезоне, не сделаете вы, сделает Тоттенхэм)
Bеликий Князь
Bеликий Князь ответил Don Nerazzurri
   21 / 843
17 мая в 19:49
Знакомые слова. Ловрен не выступал за гоббов? Аха)))
За Интер он выступал. Как там ваши трофеи? Аха-ха)
anyway
anyway
   285 / 843
17 мая в 19:47
ну как всегда)
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   134 / 843
17 мая в 19:43
Знакомые слова. Ловрен не выступал за гоббов? Аха)))
Bеликий Князь
Bеликий Князь
   21 / 843
17 мая в 19:42
Слить все турниры за полшага до победы дважды подряд. Аха-ха)
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