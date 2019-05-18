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Исполком РФС обсудит изменение лимита на легионеров в РПЛ с сезона-2020/21

18 мая 2019, 01:27

Исполком РФС на своём ближайшем заседании обсудит изменение лимита на легионеров в чемпионате России.

Заседание исполкома состоится 23 мая. В частности, во время заседания члены исполкома обсудят вопрос «о лимите на „легионеров“ и иных регламентных требованиях к командам, участвующим в профессиональных всероссийских соревнованиях, начиная со спортивного сезона 2020/2021 годов».

На данный момент в РПЛ действует лимит «6+5», согласно которому в составе одной команды на поле могут одновременно находиться не более шести иностранных футболистов.

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров недавно высказался в пользу действующего лимита на легионеров.

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Все комментарии
handreb
handreb
   66 / 843
18 мая в 12:59
Самый актуальный вопрос нужно решить - когда прекратится бардак в тарасовке.
Бамбихрюк
Бамбихрюк
18 мая в 10:19
Они там все сами и есть агенты, получают бабло за переходы туда сюда.
Скорее всего ничего не поменяется
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал ответил parallels
   231 / 843
18 мая в 08:51
а когда объявят дату заседания исполкома по вопросу о запрете спартака?
Считаю что спартаковская символика должна быть запрещена на всех стадионах РПЛ!
Морозовский
Морозовский
   7 / 843
18 мая в 07:05
А когда объявят дату заседания исполкома по вопросу о запрете Зенита?
Морозовский
Морозовский
   7 / 843
18 мая в 07:01
Начиная со спортивного сезона 2020/2021 "Зениту" разрешат играть а ППРЛ только своими воспитанниками!
parallels
parallels
   5 / 843
18 мая в 02:17
а когда объявят дату заседания исполкома по вопросу о запрете спартака?
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