Исполком РФС обсудит изменение лимита на легионеров в РПЛ с сезона-2020/21

18 мая 2019, 01:27

Исполком РФС на своём ближайшем заседании обсудит изменение лимита на легионеров в чемпионате России.

Заседание исполкома состоится 23 мая. В частности, во время заседания члены исполкома обсудят вопрос «о лимите на „легионеров“ и иных регламентных требованиях к командам, участвующим в профессиональных всероссийских соревнованиях, начиная со спортивного сезона 2020/2021 годов».

На данный момент в РПЛ действует лимит «6+5», согласно которому в составе одной команды на поле могут одновременно находиться не более шести иностранных футболистов.

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров недавно высказался в пользу действующего лимита на легионеров.