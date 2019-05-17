Маурисио Перейра: «Собираюсь перебраться в чемпионат Испании»

Полузащитник «Краснодара» признался, что рассчитывает этим летом перейти в клуб из испанской Примеры.

Мой представитель был в Испании две недели назад и встречался с несколькими клубами. Он рассказал мне о возможности перебраться в Испанию. Мой контракт в России подходит к концу, и я по семейным обстоятельствам не буду его продлевать.

«Краснодар» последние полтора года предпринимал попытки перезаключить соглашение, также поступали предложения от других российских клубов, но в случае перехода в другую команду РПЛ языковая проблема никуда не исчезнет. Мы приняли решение перебраться в Испанию. Мне всегда нравилась эта лига.

Интерес «Бетиса» и «Сельты»? «Бетис» – отличная команда. Я постоянно слежу за Ла Лигой и знаком с клубами. «Сельта» тоже улучшила свои позиции. Это две серьёзные команды, где я был бы рад себя показать и доказать, что я соответствую уровню чемпионата.