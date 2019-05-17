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Маурисио Перейра: «Собираюсь перебраться в чемпионат Испании»

17 мая 2019, 07:25

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра признался, что рассчитывает этим летом перейти в клуб из испанской Примеры.

Мой представитель был в Испании две недели назад и встречался с несколькими клубами. Он рассказал мне о возможности перебраться в Испанию. Мой контракт в России подходит к концу, и я по семейным обстоятельствам не буду его продлевать.

«Краснодар» последние полтора года предпринимал попытки перезаключить соглашение, также поступали предложения от других российских клубов, но в случае перехода в другую команду РПЛ языковая проблема никуда не исчезнет. Мы приняли решение перебраться в Испанию. Мне всегда нравилась эта лига.

Интерес «Бетиса» и «Сельты»? «Бетис» – отличная команда. Я постоянно слежу за Ла Лигой и знаком с клубами. «Сельта» тоже улучшила свои позиции. Это две серьёзные команды, где я был бы рад себя показать и доказать, что я соответствую уровню чемпионата.

Вчера появилась информация об интересе «Краснодара» к полузащитнику «Ростова» Роману Еременко.

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Все комментарии
Alladins
Alladins
   100 / 843
17 мая в 20:09
Удачи Перейре!
radist_21
radist_21
   183 / 843
17 мая в 18:24
Эта потеря равносильна Жоазиньо и Гранквиста вместе взятых!
Faustello
Faustello
   23 / 843
17 мая в 12:48
У Маура сын в следующем году в школу пойдёт.
Родители хотят чтобы он учился на родном языке.
Спасибо Мауру за игру, по нашим коротким меркам, он для нас наравне с Кэпом (Андриасом) легенда клуба.
Удачи в Испании, не сомневаюсь что у него всё получится на новом месте.
Человечище!
Правдин Семён
Правдин Семён
   36 / 843
17 мая в 11:31
Языковая проблема исчезает, если учишь язык.
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 843
17 мая в 09:04
Удачи .
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 843
17 мая в 08:52
А что это за семейные обстоятельства???
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 843
17 мая в 08:42
Это потеря для Быков.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил mortid
   12 / 843
17 мая в 08:22
Перейра куда круче распиаренного голландца.
КЭТиК
КЭТиК
   146 / 843
17 мая в 08:10
Засветился в Лиге Европы.
Nimbles
Nimbles
   33 / 843
17 мая в 07:50
Лучше всего в Севилью.
mortid
mortid ответил cska plus
   158 / 843
17 мая в 07:46
Перейра бльшой молодец, он честно отработал в стане быков и приукрасит любой чемпионат, удачи Маурисио!
То же самое говорили про Промеса )))
cska plus
cska plus
   3 / 843
17 мая в 07:45
Перейра бльшой молодец, он честно отработал в стане быков и приукрасит любой чемпионат, удачи Маурисио!
drug01
drug01
   124 / 843
17 мая в 07:40
Верное решение
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