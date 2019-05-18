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Хазенхюттль: «Моя цель не заключается в том, чтобы стать легендой»

18 мая 2019, 10:30

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль рассказал о своих целях. 

Моя цель не заключается в том, чтобы стать легендой. Моя цель - помочь клубу как можно больше, и если десять лет спустя я взгляну на свой период времени работы в «Саутгемптоне», то я хочу, чтобы люди вспоминали меня добрым словом. 

Моя цель - сделать болельщиков счастливыми, наша командная цель - сделать все, чтобы у них были хорошие выходные, и они это знают. Вот почему они дают нам такой кредит доверия. 

Ранее Ральф Хазенхюттль рассказал о том, почему он решил работать именно в «Саутгемптоне»

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   53 / 843
18 мая в 11:58
Его цель заключается в том, чтобы Генадий Орлов правильно произнёс фамилию -Хазенхюттль
severnyj84
severnyj84
   87 / 843
18 мая в 11:49
Что-то много Хайзенхюттеля, пока ничего не добился.
DXTK
DXTK
   122 / 843
18 мая в 10:51
Чудом спаслись от вылета, дабы были всякие Хаддерсфилды, который и то не смогли победить в последнем туре, Фулхэм и Кардифф, которые были просто еще хуже. Не понимаю в чем Хазенхрютель видит перспективы..... через 10 лет....... ты хоть полноценный сезон усиди на тренерском кресле......... Пеллегрино и Хьюз....тоже мечтали и говорили какие они крутые, что они могут дать, нахваливали себя....... а были изгнаны по середине сезона. Ну пустозвонов хватает.
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