Хазенхюттль: «Моя цель не заключается в том, чтобы стать легендой»

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль рассказал о своих целях.
Моя цель не заключается в том, чтобы стать легендой. Моя цель - помочь клубу как можно больше, и если десять лет спустя я взгляну на свой период времени работы в «Саутгемптоне», то я хочу, чтобы люди вспоминали меня добрым словом.
Моя цель - сделать болельщиков счастливыми, наша командная цель - сделать все, чтобы у них были хорошие выходные, и они это знают. Вот почему они дают нам такой кредит доверия.
Ранее Ральф Хазенхюттль рассказал о том, почему он решил работать именно в «Саутгемптоне».