Хазенхюттль: «Моя цель не заключается в том, чтобы стать легендой»

Главный тренер «Саутгемптона» рассказал о своих целях.

Моя цель не заключается в том, чтобы стать легендой. Моя цель - помочь клубу как можно больше, и если десять лет спустя я взгляну на свой период времени работы в «Саутгемптоне», то я хочу, чтобы люди вспоминали меня добрым словом.

Моя цель - сделать болельщиков счастливыми, наша командная цель - сделать все, чтобы у них были хорошие выходные, и они это знают. Вот почему они дают нам такой кредит доверия.