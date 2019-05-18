Хазенхюттль: «„Саутгемптон“ - именно тот клуб, который я искал»

Главный тренер «Саутгемптона» рассказал о том, почему он решил работать именно в этом клубе.

Я хотел попасть в клуб, который открыт для новых вещей, любит работать с молодыми игроками, развивает своих футболистов.

Это то, что дает вам много отзывов и положительных моментов. Это то, что я искал.