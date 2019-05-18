Хазенхюттль: «„Саутгемптон“ - именно тот клуб, который я искал»

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль рассказал о том, почему он решил работать именно в этом клубе.
Я хотел попасть в клуб, который открыт для новых вещей, любит работать с молодыми игроками, развивает своих футболистов.
Это то, что дает вам много отзывов и положительных моментов. Это то, что я искал.
А еще это клуб из Премьер-Лиги - лучшей лиги в мире, а еще у вас есть шанс стать первым австрийским специалистом за всю историю АПЛ. Я думаю, что есть много положительных моментов в моей работе здесь.