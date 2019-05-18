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Костакурта: «Уход Аллегри не является сюрпризом»

18 мая 2019, 10:48

Бывший итальянский футболист Алессандро Костакурта прокомментировал решение главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри покинуть клуб в конце сезона

На мой взгляд, это не является большим сюрпризом. Когда такая ситуация продолжается, это означает, что есть моменты, которые не совпадают в умах руководства и тренера. 

В последние две или три недели после Лиги чемпионов стало понятно, что идет что-то не так. 

Однако очень важными были слова Аллегри, который недавно говорил, что он может улучшить команду. Значит, что он думал иначе, он планировал и дальше работать в клубе. Мне кажется, что вылет из Лиги чемпионов им был недооценен, так как это большой удар по имиджу клуба. 

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Все комментарии
11-и метровый
11-и метровый
   24 / 843
18 мая в 15:52
Какой же это сюрприз о котором все знают?
Nafnafik
Nafnafik
   86 / 843
18 мая в 14:17
Это давно было ясно.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   103 / 843
18 мая в 12:08
Ни для кого.
League1
League1
   110 / 843
18 мая в 11:32
Во всём виноват аякс.
Так им и надо, что Тоттенхем похоронил все их плохие надежды.
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