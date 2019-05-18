Костакурта: «Уход Аллегри не является сюрпризом»

Бывший итальянский футболист прокомментировал решение главного тренера «Ювентуса» покинуть клуб в конце сезона.

На мой взгляд, это не является большим сюрпризом. Когда такая ситуация продолжается, это означает, что есть моменты, которые не совпадают в умах руководства и тренера.

В последние две или три недели после Лиги чемпионов стало понятно, что идет что-то не так.

Однако очень важными были слова Аллегри, который недавно говорил, что он может улучшить команду. Значит, что он думал иначе, он планировал и дальше работать в клубе. Мне кажется, что вылет из Лиги чемпионов им был недооценен, так как это большой удар по имиджу клуба.