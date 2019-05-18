В Сети появились фотографии шахматной формы «Барселоны»

В Сеть просочились фотографии третьей формы «Барселоны» на следующий сезон.
Отметим, что форма имеет шахматный дизайн, отличный от нынешнего.
В Сеть просочились фотографии третьей формы «Барселоны» на следующий сезон.
Отметим, что форма имеет шахматный дизайн, отличный от нынешнего.
А так, этой новости уже почти год. А конкретно данные эскизы уже месяц как везде постят. Надоело. Баян.
А так, этой новости уже почти год. А конкретно данные эскизы уже месяц как везде постят. Надоело. Баян.
- Смотри на форму новую, первая клеточка - один день, вторая - два, третья - четыре и т.д., как до последней дойдёшь, так узнаешь через сколько дней мы будем в финале.
- Смотри на форму новую, первая клеточка - один день, вторая - два, третья - четыре и т.д., как до последней дойдёшь, так узнаешь через сколько дней мы будем в финале.