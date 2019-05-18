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В Сети появились фотографии шахматной формы «Барселоны»

18 мая 2019, 13:44

В Сеть просочились фотографии третьей формы «Барселоны» на следующий сезон. 

Отметим, что форма имеет шахматный дизайн, отличный от нынешнего
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Все комментарии
BARCDJIN
BARCDJIN
   102 / 843
19 мая в 12:36
Хорватская форма сама по себе круто выглядит.))) В Поддержку Ракитичу!
vale46
vale46
   752 / 843
18 мая в 21:40
Коккер,скажи,а как тогда выглядит основная форма,если как ты говоришь "третья"цветом мягко говоря не совсем как третья!
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
   231 / 843
18 мая в 20:13
Ракитич будет доволен
neomessi
neomessi
   394 / 843
18 мая в 19:35
Нормальная форма!
Benazir Mardanov
Benazir Mardanov
   542 / 843
18 мая в 16:56
не "Rakuten" а "Rakitic"
рус фан
рус фан
   233 / 843
18 мая в 16:30
Нормальная форма.
Apsny
Apsny
   207 / 843
18 мая в 16:15
Для Ракитича).
dimagas1
dimagas1
   277 / 843
18 мая в 15:07
Какая разница в какой форме сливать игры в ЛЧ)))
shlifen
shlifen
   143 / 843
18 мая в 15:04
Кстати прикольная и очень не обычная форма =))
Cules2013
Cules2013
   107 / 843
18 мая в 14:48
Мне больше понравились другие вариации на тему из сети, где шашечки зеркальны этим, и герб команды на красном, а не на синем квадратике.
А так, этой новости уже почти год. А конкретно данные эскизы уже месяц как везде постят. Надоело. Баян.

Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   201 / 843
18 мая в 14:31
красиво смотрится
kasyak7
kasyak7
   151 / 843
18 мая в 14:27
Форма.ништяк!) красота. Не то что змеино-бледная форма МЮ
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   133 / 843
18 мая в 14:16
ФОРМА КРАСИВАЯ
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   59 / 843
18 мая в 14:08
Ракитича дизайн
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   15 / 843
18 мая в 14:06
- Тренер, когда мы уже выйдем в финал ЛЧ?
- Смотри на форму новую, первая клеточка - один день, вторая - два, третья - четыре и т.д., как до последней дойдёшь, так узнаешь через сколько дней мы будем в финале.
Kresi frok
Kresi frok
   126 / 843
18 мая в 14:00
Против вас играет гроссмейстер Чакыр ахаха))
Nimbles
Nimbles
   33 / 843
18 мая в 13:55
Нормальная форма из хорватского флага.
Kresi frok
Kresi frok
   126 / 843
18 мая в 13:52
Шах и мат соперникам, ходит судейка.
kotmyshka
kotmyshka
   115 / 843
18 мая в 13:51
Хорватия...
Bеликий Князь
Bеликий Князь
   21 / 843
18 мая в 13:49
В честь Ракитича. Моська не одобрит. Аха-ха)
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