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Орлов: «Фернандес очень нужен „Зениту“»

18 мая 2019, 14:36

Футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире «Эхо Москвы в Петербурге» поделился мнением о возможном переходе защитника ЦСКА Марио Фернандеса в петербургский клуб.

Да, действительно, «Зенит» хочет его купить. Вопрос весь в том, как с ЦСКА — сторгуются или нет. Потому что это будут большие деньги. Думаю, порядка 25 миллионов евро. А меньше — какой смысл ЦСКА его отдавать?

Он очень нужен «Зениту». Он основополагающий в защите, игрок сборной страны, у него русский паспорт.

Анюков? Наверное, его оставят еще на год, потому что в этом году он великолепно себя проявил, помог, он все время в хорошей форме. Поэтому никто, а особенно Семак, не смотрит на паспорт. Он смотрит на помощь от игрока.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответил grazie100
   63 / 843
19 мая в 22:12
У него другие планы на вложениее своих денег в бизнес...
Речь не о своих, о дурных. Дурных нет, потому что нет "дураков", чтобы в ЦСКА вкладывать - с их посещаемостью деньги на ветер.
Гавроша
Гавроша
   20 / 843
18 мая в 23:38
Не нужен, уже совсем не молод да и из цска. Лучше другого найти.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил pomor45
   596 / 843
18 мая в 23:06
Почему у ЦСКА нет столько дурного бабла? Только не говори, что Гинер отказывается по принципиальным соображениям.
Потому, что все вырученные бабки с цска гинер кладет в карман... Его интересуют только бабки, а на сам цска он клал болт
RIR68
RIR68 ответил post-navigator
   195 / 843
18 мая в 23:06
Сучек в баню не пойдёт, Сучек в дУше посидит :)
душ осквернил Джано)
grazie100
grazie100 ответил pomor45
18 мая в 18:50
У него другие планы на вложениее своих денег в бизнес...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 843
18 мая в 18:12
Мало ли кто нужен......
Я на вскидку назову 5-6 фамилий в которых Зенит очень даже нуждается сегодня...но..

Цена....фэйр-плей...лимит...и ещё уйма никому не нужных условностей и препятствий......

Надеюсь с Марио или без Марио - летом Зенит станет сильней.......

Удачных трансферов....
pomor45
pomor45 ответил cska plus
   63 / 843
18 мая в 16:49
Через пару месяцев Гена всё забудет и будет нам рассказывать, что Марио воспитанник питерской школы.
Через пару месяцев Марио назовёт Зенит любимым клубом, о котором всегда мечтал, и совершенно не будет возражать, если его причислят к воспитанникам, будет только гордиться.
pomor45
pomor45
   63 / 843
18 мая в 16:44
Как всегда множество любителей посудачить о бабках Зенита, но представьте себе, что Зенит предложил фантастические 50 млн. против 25- ти млн. пятёрки европейских топов. Гинер продал бы Фернандеса против его воли, как раба. Никакие стенания Марио пожалеть его и отдать в Европу не помогли бы.
pomor45
pomor45 ответил cska plus
   63 / 843
18 мая в 16:34
Для Зенита Марио стоит 70, всё равно у них дурного баьла тонны.
Почему у ЦСКА нет столько дурного бабла? Только не говори, что Гинер отказывается по принципиальным соображениям.
pomor45
pomor45
   63 / 843
18 мая в 16:31
Дело не в цене - дело в ФФП УЕФА.
Sysanin101
Sysanin101
   282 / 843
18 мая в 16:30
Орлов: - «Фернандес очень нужен „Зениту“???
А ЦСКА очень нужны ДЕНЬГИ!
25 лимонов в евро Фернандес стоит, как минимум.
Вопрос перехода решаем.
Всё упирается в цену вопроса.
Но деньги ВПЕРЁД!!!
Утром деньги, а вечером Фернандес уже в Зените.
Налетай! Торопись!
Покупай Фернандеса, пока другие не увели из под НОСА Зенита за большие деньги.
Время деньги, а деньги надо беречь и не терять ВРЕМЯ!
Egorium
Egorium ответил post-navigator
   111 / 843
18 мая в 16:26
Сучек в баню не пойдёт, Сучек в дУше посидит :)
Сучека для бани и берут.
clop
clop
   84 / 843
18 мая в 16:15
Фернандес, может быть, и нужен Зениту. Но 25 миллионов за защитника слишком дорого даже для Зенита. Три года назад Зеня продал Гарая в Европу за 20 миллионов. А Эзекьель Гарай не зеленый пацан был. Ему пенальти забить - все равно что высморкаться :))
post-navigator
post-navigator ответил Anisovich
   249 / 843
18 мая в 15:35
Свиньи строят новую баню, старую глушаков осквернил.
Сучек в баню не пойдёт,
Сучек в дУше посидит :)
4RT
4RT
   381 / 843
18 мая в 15:31
Орловскому зениту всегда всё нужно,дозарезу!
mihaluch
mihaluch
   53 / 843
18 мая в 15:28
Сейчас всё зависит от Семака. Семак захотел - так будет,даже за переплату.
Gloomy59
Gloomy59
18 мая в 15:19
НЕ БУДЕТ ЭТОГО ТРАНСФЕРА!!!!!
cska plus
cska plus
   3 / 843
18 мая в 15:14
Для Зенита Марио стоит 70, всё равно у них дурного баьла тонны.
cska plus
cska plus
   3 / 843
18 мая в 15:12
Через пару месяцев Гена всё забудет и будет нам рассказывать, что Марио воспитанник питерской школы.
drug01
drug01
   124 / 843
18 мая в 15:09
Платите 50 не скупитесь и забирайте
Balanenok
Balanenok
   92 / 843
18 мая в 15:09
Никто никому никого не продаст, просто Фернандес поедет выручать Монако.
Kuprin
Kuprin
   179 / 843
18 мая в 15:09
всем нужен!
serh62
serh62
   109 / 843
18 мая в 15:04
как там Дзагоев говорил? раз-два-три, зенитушка.......дальше зенитушка и все знают...
Anisovich
Anisovich ответил Гавриленко
   65 / 843
18 мая в 15:01
Вместо самобытного Зенита строят цска на берегах Невы. Позор цска.
Свиньи строят новую баню, старую глушаков осквернил.
kotmyshka
kotmyshka
   115 / 843
18 мая в 14:57
Вряд ли ЦСКА отдаст основного игрока...
Гавриленко
Гавриленко
   34 / 843
18 мая в 14:54
Вместо самобытного Зенита строят цска на берегах Невы. Позор цска.
Albasin
Albasin
   17 / 843
18 мая в 14:54
Сучек спартаку нужен для эстетики.
11-и метровый
11-и метровый
   24 / 843
18 мая в 14:52
Абсолютно не нужен, пусть в ЦСКА играет, чтобы свиньи боялись.
Гавриленко
Гавриленко
   34 / 843
18 мая в 14:49
В обратную сторону пойдут гойло, молло, заболотный и каккоев. Стыдно за зенит.
batman555
batman555
18 мая в 14:49
В МЮ его... никакого Зенита
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