Орлов: «Фернандес очень нужен „Зениту“»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире «Эхо Москвы в Петербурге» поделился мнением о возможном переходе защитника ЦСКА в петербургский клуб.

Да, действительно, «Зенит» хочет его купить. Вопрос весь в том, как с ЦСКА — сторгуются или нет. Потому что это будут большие деньги. Думаю, порядка 25 миллионов евро. А меньше — какой смысл ЦСКА его отдавать?

Он очень нужен «Зениту». Он основополагающий в защите, игрок сборной страны, у него русский паспорт.

Анюков? Наверное, его оставят еще на год, потому что в этом году он великолепно себя проявил, помог, он все время в хорошей форме. Поэтому никто, а особенно Семак, не смотрит на паспорт. Он смотрит на помощь от игрока.