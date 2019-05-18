Орлов: «Фернандес очень нужен „Зениту“»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире «Эхо Москвы в Петербурге» поделился мнением о возможном переходе защитника ЦСКА Марио Фернандеса в петербургский клуб.
Да, действительно, «Зенит» хочет его купить. Вопрос весь в том, как с ЦСКА — сторгуются или нет. Потому что это будут большие деньги. Думаю, порядка 25 миллионов евро. А меньше — какой смысл ЦСКА его отдавать?
Он очень нужен «Зениту». Он основополагающий в защите, игрок сборной страны, у него русский паспорт.
Анюков? Наверное, его оставят еще на год, потому что в этом году он великолепно себя проявил, помог, он все время в хорошей форме. Поэтому никто, а особенно Семак, не смотрит на паспорт. Он смотрит на помощь от игрока.
Я на вскидку назову 5-6 фамилий в которых Зенит очень даже нуждается сегодня...но..
Цена....фэйр-плей...лимит...и ещё уйма никому не нужных условностей и препятствий......
Надеюсь с Марио или без Марио - летом Зенит станет сильней.......
Удачных трансферов....
Я на вскидку назову 5-6 фамилий в которых Зенит очень даже нуждается сегодня...но..
Цена....фэйр-плей...лимит...и ещё уйма никому не нужных условностей и препятствий......
Надеюсь с Марио или без Марио - летом Зенит станет сильней.......
Удачных трансферов....
А ЦСКА очень нужны ДЕНЬГИ!
25 лимонов в евро Фернандес стоит, как минимум.
Вопрос перехода решаем.
Всё упирается в цену вопроса.
Но деньги ВПЕРЁД!!!
Утром деньги, а вечером Фернандес уже в Зените.
Налетай! Торопись!
Покупай Фернандеса, пока другие не увели из под НОСА Зенита за большие деньги.
Время деньги, а деньги надо беречь и не терять ВРЕМЯ!
А ЦСКА очень нужны ДЕНЬГИ!
25 лимонов в евро Фернандес стоит, как минимум.
Вопрос перехода решаем.
Всё упирается в цену вопроса.
Но деньги ВПЕРЁД!!!
Утром деньги, а вечером Фернандес уже в Зените.
Налетай! Торопись!
Покупай Фернандеса, пока другие не увели из под НОСА Зенита за большие деньги.
Время деньги, а деньги надо беречь и не терять ВРЕМЯ!
Сучек в дУше посидит :)
Сучек в дУше посидит :)