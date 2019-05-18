Газизов: «Нам предстоит большая работа»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов похвалил свою команду после поражения от «Оренбурга» в 29-м туре РПЛ .

Рассчитывали ли мы избежать стыков? Честно говоря, мы об этом не думали. Была задача — выиграть игру. А стыки, не стыки, мы не смотрели. Честно говоря, сегодня мы сыграли неубедительно. Мне показалось, что надо что-то налаживать.

С каким настроением подходим к стыковым матчам? Настроение не очень хорошее. У нас очень большой эмоциональный спад. Надо постараться, что-то сделать и выйти на другой эмоциональный уровень. Предстоит большая работа и тренерскому штабу, и команде.