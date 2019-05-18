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Газизов: «Нам предстоит большая работа»

18 мая 2019, 17:03
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа0 : 2Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов похвалил свою команду после поражения от «Оренбурга» в 29-м туре РПЛ.

Рассчитывали ли мы избежать стыков? Честно говоря, мы об этом не думали. Была задача — выиграть игру. А стыки, не стыки, мы не смотрели. Честно говоря, сегодня мы сыграли неубедительно. Мне показалось, что надо что-то налаживать.

С каким настроением подходим к стыковым матчам? Настроение не очень хорошее. У нас очень большой эмоциональный спад. Надо постараться, что-то сделать и выйти на другой эмоциональный уровень. Предстоит большая работа и тренерскому штабу, и команде.

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Все комментарии
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 843
19 мая в 05:46
Уфе закрепиться в РПЛ.
handreb
handreb
   66 / 843
18 мая в 17:07
Уфе удачи в переходных играх!
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