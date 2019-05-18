ПСЖ разгромил «Дижон», Мбаппе оформил дубль

ПСЖ одержал победу над «Дижоном» в матче 37-го тура чемпионата Франции.
ПСЖ (91 очко) располагается на первом месте, «Дижон» (31 очко) - предпоследний.
Париж, стадион Парк де Пренс
«Пари Сен-Жермен» - «Дижон» 4:0 (3:0)
Голы: Анхель Ди Мария 3, Кавани 4, Мбаппе 36, Мбаппе 56
«Пари Сен-Жермен»: Ареоля, Менье (Дагба 77), Керер, Мбе Со, Курзава (Нкунку 87), Алвес, Паредес, Анхель Ди Мария (Диаби 78), Дракслер, Кавани, Мбаппе
Главный тренер: Тухель Томас.
«Дижон»: Рунарссон, Альфонс, Лаутоа, Ямбере, Хаддади (Бука Муту 46), Амальфитано, Марье, Бальмон (Слити 62), Квон, Таварес, Саид (Жанно 86)
Главный тренер: Комбуарэ Антуан.
Предупреждения: Менье 31, Амальфитано 71
Судья: Бризар Жером.
В параллельном матче «Лион» отправил четыре мяча в ворота «Кана»
Поскольку последний имеет состояние, которое прзволяет ему послать на три буквы, любой клуб мира.
Поскольку последний имеет состояние, которое прзволяет ему послать на три буквы, любой клуб мира.
Перец, купи Киллиана!!!)))
Перец, купи Киллиана!!!)))