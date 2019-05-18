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ПСЖ разгромил «Дижон», Мбаппе оформил дубль

18 мая 2019, 23:50
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)4 : 0Логотип футбольный клуб ДижонДижонМатч завершен

ПСЖ одержал победу над «Дижоном» в матче 37-го тура чемпионата Франции.

ПСЖ (91 очко) располагается на первом месте, «Дижон» (31 очко) - предпоследний.

Париж, стадион Парк де Пренс

«Пари Сен-Жермен» - «Дижон» 4:0 (3:0)
Голы: Анхель Ди Мария 3, Кавани 4, Мбаппе 36, Мбаппе 56

«Пари Сен-Жермен»: Ареоля, Менье (Дагба 77), Керер, Мбе Со, Курзава (Нкунку 87), Алвес, Паредес, Анхель Ди Мария (Диаби 78), Дракслер, Кавани, Мбаппе
Главный тренер: Тухель Томас.

«Дижон»: Рунарссон, Альфонс, Лаутоа, Ямбере, Хаддади (Бука Муту 46), Амальфитано, Марье, Бальмон (Слити 62), Квон, Таварес, Саид (Жанно 86)
Главный тренер: Комбуарэ Антуан.

Предупреждения: Менье 31, Амальфитано 71

Судья: Бризар Жером.

В параллельном матче «Лион» отправил четыре мяча в ворота «Кана»

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Все комментарии
Egorium
Egorium
   111 / 843
19 мая в 17:52
Молодец Мбаппе!!!
NGYRZ
NGYRZ ответил 95-shishani-95
   71 / 843
19 мая в 08:36
Почему тупицы из Реала хотят тратить на Погба большие деньги, если можно взять Мбаппе (добавив ещё)??? Перец, купи Киллиана!!!)))
Потому что Перес в свое время профукал его, надеясь что у него и так есть, его любимчик Бейл, а теперь у него просто денег не хватит, даже если он все состояние свое и реала предложит президенту Псж.

Поскольку последний имеет состояние, которое прзволяет ему послать на три буквы, любой клуб мира.
Albasin
Albasin
   17 / 843
19 мая в 01:31
ПСЖ с победой!
95-shishani-95
95-shishani-95
   46 / 843
19 мая в 01:24
Почему тупицы из Реала хотят тратить на Погба большие деньги, если можно взять Мбаппе (добавив ещё)???
Перец, купи Киллиана!!!)))
Left Boy
Left Boy ответил Гавроша
   167 / 843
19 мая в 00:12
Этот же соккер эту чушь и говорил, хотя дисква всего на несколько игр была
Гавроша
Гавроша
   20 / 843
19 мая в 00:05
А говорили, что вроде мбаппе до конца сезона играть не будет.
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