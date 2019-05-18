«Рома» потеряла очки в матче с «Сассуоло»

18 мая 2019, 23:30

В рамках 37-го тура Серии А «Рома» на выезде сыграла вничью с «Сассуоло».

«Рома» расположилась на 5 месте (63 очка), а «Сассуоло» находится на 10 позиции (43 пункта).

Реджо Эмилия, стадион Читта дель Триколоре

«Сассуоло» - «Рома» 0:0

«Сассуоло»: Консильи, Поль Лирола, Демираль, Феррари, Рожерио, Локателли (Аджапонг 90+2), Маньянелли, Данкан, Берарди, Джуричич (Бриньола 77), Бога (Ди Франческо 81)

Главный тренер: Де Зерби Роберто.

«Рома»: Миранте, Флоренци, Фасио, Жуан, Коларов, Кристанте, Н'Зонзи, Юндер (Клюйверт 65), Дзаньоло (Пасторе 65), Эль-Шаарави (Перотти 78), Джеко

Главный тренер: Раньери Клаудио.

Предупреждения: Дзаньоло 40, Маньянелли 41, Фасио 49, Жуан 52, Н'Зонзи 87, Бриньола 90+6

Судья: Мареска Фабио.

В прошлом туре римляне обыграли «Ювентус».