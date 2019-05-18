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«Рома» потеряла очки в матче с «Сассуоло»

18 мая 2019, 23:30
СассуолоЛоготип футбольный клуб Сассуоло0 : 0Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

В рамках 37-го тура Серии А «Рома» на выезде сыграла вничью с «Сассуоло».

«Рома» расположилась на 5 месте (63 очка), а «Сассуоло» находится на 10 позиции (43 пункта).

Реджо Эмилия, стадион Читта дель Триколоре

«Сассуоло» - «Рома» 0:0

«Сассуоло»: Консильи, Поль Лирола, Демираль, Феррари, Рожерио, Локателли (Аджапонг 90+2), Маньянелли, Данкан, Берарди, Джуричич (Бриньола 77), Бога (Ди Франческо 81)
Главный тренер: Де Зерби Роберто.

«Рома»: Миранте, Флоренци, Фасио, Жуан, Коларов, Кристанте, Н'Зонзи, Юндер (Клюйверт 65), Дзаньоло (Пасторе 65), Эль-Шаарави (Перотти 78), Джеко
Главный тренер: Раньери Клаудио.

Предупреждения: Дзаньоло 40, Маньянелли 41, Фасио 49, Жуан 52, Н'Зонзи 87, Бриньола 90+6

Судья: Мареска Фабио.

В прошлом туре римляне обыграли «Ювентус».

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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 843
19 мая в 17:00
Тоже не плохо .
Шишанутый
Шишанутый ответил Ozabot
   13 / 843
19 мая в 16:12
Если ваши проиграют дома «Аталанте», то да, шансов у «Милана» не будет.
Пусть сольют. Надо помочь Атланте! Они заслуживают выход в Лч как самая зрелищная и забивная команда Сериала. Ваших все равно от ервокубков отстраняют.
Sergey Z
Sergey Z
   147 / 843
19 мая в 10:50
"Боевая" ничья.
drug01
drug01
   124 / 843
19 мая в 09:22
Жаль Рому
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 843
19 мая в 08:15
Сассуоло нынче конкурентоспособный клуб.
Ozabot
Ozabot ответил Шишанутый
   702 / 843
19 мая в 06:04
Молодцы Сасуоло крепкий орешек. Хоть не мотевирован но бой дали Роме. Значит в Лч идет Аталанта и Интер!!
Если ваши проиграют дома «Аталанте», то да, шансов у «Милана» не будет.
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 843
19 мая в 03:44
Какже так?
112910315
112910315
   2 / 843
19 мая в 01:36
Не желает Рома играть в ЛЧ)
Dark_13_13
Dark_13_13
   448 / 843
19 мая в 00:15
В топку Рому, Милан в ЛЧ
cska plus
cska plus
   3 / 843
19 мая в 00:09
Помоему ЛЧ уплыла.
bsww
bsww
   819 / 843
18 мая в 23:55
Поздравляю Милан с потерей очков Ромы. Завтра нужно надеяться на "чудо" (Юве побеждает Аталанту, а Наполи побеждает Интер), но и самому побеждать Фрозиноне. Только тогда будет шансы на ЛЧ, ибо у Интера будет 66, а у Аталанты и Милана по 65 очков
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 843
18 мая в 23:52
Молодцы Сасуоло крепкий орешек. Хоть не мотевирован но бой дали Роме. Значит в Лч идет Аталанта и Интер!!
Графиня Луиза-Генриетта Минетта Шарлотта Штепсель-Меланская
Графиня Луиза-Генриетта Минетта Шарлотта Штепсель-Меланская
   467 / 843
18 мая в 23:51
Рома сассуоло. Ювентус серия б. Интер расформирование. МИЛАН ЛИГА ЧЕМПИОНОВ!
Denkuz
Denkuz
   91 / 843
18 мая в 23:38
Вот тебе и Сассуоло!
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