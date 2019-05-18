«Реал» готов отпустить Льоренте в «Атлетико» за 50 млн евро

18 мая 2019, 07:51

«Атлетико» проявляет интерес к полузащитнику «Реала» . «Матрасники» видят в 24-летнем хавбеке замену , который этим летом может перебраться в «Манчестер Сити».

Льоренте, по слухам, не входит в планы наставника «сливочных» Зинедина Зидана, и поэтому «Королевский клуб» готов расстаться с испанцем.

По информации источника, «Атлетико» уже связался с представителями Льоренте, а «Реал» потребовал у «красно-белых» 50 млн евро за игрока.

Ранее появилась информация о том, что «Атлетико» ведёт переговоры о приобретении форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы.