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«Реал» готов отпустить Льоренте в «Атлетико» за 50 млн евро

18 мая 2019, 07:51

«Атлетико» проявляет интерес к полузащитнику «Реала» Маркосу Льоренте. «Матрасники» видят в 24-летнем хавбеке замену Родриго Эрнандесу, который этим летом может перебраться в «Манчестер Сити».

Льоренте, по слухам, не входит в планы наставника «сливочных» Зинедина Зидана, и поэтому «Королевский клуб» готов расстаться с испанцем.

По информации источника, «Атлетико» уже связался с представителями Льоренте, а «Реал» потребовал у «красно-белых» 50 млн евро за игрока.

Ранее появилась информация о том, что «Атлетико» ведёт переговоры о приобретении форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы.

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
   55 / 843
18 мая в 13:03
Не стоит. Льоренте норм подменял Каземиро
severnyj84
severnyj84
   87 / 843
18 мая в 12:55
Почти даром.
Kavaro
Kavaro
   390 / 843
18 мая в 12:34
Льоренте чемпион ЛЧ. А что такое Атлетико? Прежде чем что то ляпнуть, вы бы хоть раз посмотрели как он играет. Прямо сейчас он один из лучших опорников в мире, лучше чем Каземиро.
Пупсятко
Пупсятко
   104 / 843
18 мая в 11:54
Что-то дорого.
Colchoneros
Colchoneros
   54 / 843
18 мая в 10:56
За такие деньги пускай у вас остаётся!
Colchoneros
Colchoneros
   54 / 843
18 мая в 10:56
За такие деньги пускай у вас остаётся!
handreb
handreb
   66 / 843
18 мая в 10:51
Цена явно не реальная, раза в два, а то и больше, завышенная.
cska plus
cska plus
   3 / 843
18 мая в 08:53
Зря, он может быть полезен клубу.
shlifen
shlifen
   143 / 843
18 мая в 08:47
Откуда такой ценник, непонятно... Единственное объяснение - не хотят продавать Атлетам. Футболист лавки из которого ещё нужно вылепить состоявшегося мастера. Реалу он не нужен. Ну и магия цен в деле - забивной и популярный Йович (60 млн), и Льоренте играющий средненько и по 10-15 матчей в сезоне (50 млн). Что-то здесь не так... =)))))

Кстати очень сомневаюсь что Атлеты продадут Родригу, итак уже ушли Годин, Гризи и Эрнандес, а ну и в Монако продадут Желсона Мартинша. Так что деньги не особо будут нужны...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 843
18 мая в 08:29
Можно подумать что за 50 млн его не уступят никому кроме Атлетико...)))

И это игрока которому цена на трансфермаркте - 15 млн...))
ДСА
ДСА
   89 / 843
18 мая в 07:52
В таких клубах всё очень дорого.
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