«Реал» готов отпустить Льоренте в «Атлетико» за 50 млн евро

«Атлетико» проявляет интерес к полузащитнику «Реала» Маркосу Льоренте. «Матрасники» видят в 24-летнем хавбеке замену Родриго Эрнандесу, который этим летом может перебраться в «Манчестер Сити».
Льоренте, по слухам, не входит в планы наставника «сливочных» Зинедина Зидана, и поэтому «Королевский клуб» готов расстаться с испанцем.
По информации источника, «Атлетико» уже связался с представителями Льоренте, а «Реал» потребовал у «красно-белых» 50 млн евро за игрока.
Ранее появилась информация о том, что «Атлетико» ведёт переговоры о приобретении форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы.
Кстати очень сомневаюсь что Атлеты продадут Родригу, итак уже ушли Годин, Гризи и Эрнандес, а ну и в Монако продадут Желсона Мартинша. Так что деньги не особо будут нужны...
Кстати очень сомневаюсь что Атлеты продадут Родригу, итак уже ушли Годин, Гризи и Эрнандес, а ну и в Монако продадут Желсона Мартинша. Так что деньги не особо будут нужны...
И это игрока которому цена на трансфермаркте - 15 млн...))
И это игрока которому цена на трансфермаркте - 15 млн...))