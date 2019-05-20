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«Лацио» и «Болонья» забили друг другу по три мяча

вчера, 23:21
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)3 : 3Логотип футбольный клуб БолоньяБолоньяМатч завершен

В матче 37-го тура Серии А «Лацио» и «Болонья» сыграли вничью.

Римляне набрали 59 очков (8-е место), а у «Болоньи» 41 балл (12-я позиция).

Рим, стадион «Олимпико».

«Лацио» - «Болонья» - 3:3 (1:0)
Голы: Корреа 14, Баштуш 59, Милинкович-Савич 80 - Поли 50, Дестро 51, Орсолини 63

«Лацио»: Геррьери, Луис Фелипе (Армини 53), Ачерби, Баштуш, Ромуло, Пароло, Лейва (Милинкович-Савич 73), Бадель (Катальди 64), Лулич, Корреа, Иммобиле
Главный тренер: Индзаги Симоне.

«Болонья»: Скорупски, Мбайе, Ларангейра, Лянко, Дейкс, Пульгар, Поли (Джемайли 80), Орсолини, Сориано, Паласио (Крейчи 90), Дестро (Сантандер 71)
Главный тренер: Михайлович Синиша.

Предупреждения: Дестро 52, Корреа 64, Лейва 68

Судья: Паскуа Фабрицио.

В другом матче тура «Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой».

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Все комментарии
тот еще добряк
тот еще добряк
   277 / 842
сегодня в 02:37
Орсолини нужно вернуть в ЮВЕ
kotmyshka
kotmyshka
   123 / 842
сегодня в 01:02
неплохо размялись...
Albasin
Albasin
   17 / 842
вчера в 23:36
Хорошо поиграли, результативно.
Байкал-38
Байкал-38
   7 / 842
вчера в 23:29
Позабавились команды.
Второй гол Болоньи с явным нарушением, ВАР? Судье дождь мешал наверное разглядеть явный удар в шею локтем, а вы говорите у нас судьи плохие.
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