«Лацио» и «Болонья» забили друг другу по три мяча

В матче 37-го тура Серии А «Лацио» и «Болонья» сыграли вничью.
Римляне набрали 59 очков (8-е место), а у «Болоньи» 41 балл (12-я позиция).
Рим, стадион «Олимпико».
«Лацио» - «Болонья» - 3:3 (1:0)
Голы: Корреа 14, Баштуш 59, Милинкович-Савич 80 - Поли 50, Дестро 51, Орсолини 63
«Лацио»: Геррьери, Луис Фелипе (Армини 53), Ачерби, Баштуш, Ромуло, Пароло, Лейва (Милинкович-Савич 73), Бадель (Катальди 64), Лулич, Корреа, Иммобиле
Главный тренер: Индзаги Симоне.
«Болонья»: Скорупски, Мбайе, Ларангейра, Лянко, Дейкс, Пульгар, Поли (Джемайли 80), Орсолини, Сориано, Паласио (Крейчи 90), Дестро (Сантандер 71)
Главный тренер: Михайлович Синиша.
Предупреждения: Дестро 52, Корреа 64, Лейва 68
Судья: Паскуа Фабрицио.
В другом матче тура «Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой».
Второй гол Болоньи с явным нарушением, ВАР? Судье дождь мешал наверное разглядеть явный удар в шею локтем, а вы говорите у нас судьи плохие.
Второй гол Болоньи с явным нарушением, ВАР? Судье дождь мешал наверное разглядеть явный удар в шею локтем, а вы говорите у нас судьи плохие.