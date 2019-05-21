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«Челси» готов этим летом отпустить Азара за 100 млн евро

сегодня, 03:45

«Челси» принял решение по лидеру атаки команды Эдену Азару. Согласно источнику, лондонский клуб намерен продать бельгийца этим летом, чтобы не потерять его бесплатно через год, когда у игрока истечёт контракт с «Челси».

Отмечается, что «синие» будут требовать за 28-летнего хавбека около 100 млн евро. Главным претендентом на Азара по-прежнему является «Реал».

Напомним, недавно отец Эдена Тьерри Азар получил лицензию агента и будет представлять интересы своего сына, а также Торгана и Килиана Азаров.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   143 / 842
сегодня в 06:43
Лучше Азара через год подписать
Caniggia
Caniggia
   42 / 842
сегодня в 06:42
Уже и цену скинули! Купите же кто-нибудь его, наконец!
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   380 / 842
сегодня в 06:40
Пусть валит физруку лысину полировать. А мог бы стать легендой.
cska plus
cska plus
   4 / 842
сегодня в 05:47
Фантастическая цифра, хотя если зулус из МЮ стоит 150 то за Азара это реальная цифра.
112910315
112910315
   2 / 842
сегодня в 05:02
Каждый день одно и тоже, по три раза в сутки
vastudio
vastudio
   710 / 842
сегодня в 04:26
Ну и дурак будет!
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