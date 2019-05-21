«Челси» готов этим летом отпустить Азара за 100 млн евро

сегодня, 03:45

«Челси» принял решение по лидеру атаки команды . Согласно источнику, лондонский клуб намерен продать бельгийца этим летом, чтобы не потерять его бесплатно через год, когда у игрока истечёт контракт с «Челси».

Отмечается, что «синие» будут требовать за 28-летнего хавбека около 100 млн евро. Главным претендентом на Азара по-прежнему является «Реал».

Напомним, недавно отец Эдена Тьерри Азар получил лицензию агента и будет представлять интересы своего сына, а также Торгана и Килиана Азаров.