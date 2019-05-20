Их потеряет «Аякс»

вчера, 23:00

Когда команда успешна и не располагает большими ресурсами, жди ее развала. «Аякс» взорвал Европу в этом сезоне. «Соккер.ру» - о том, кем придется заплатить за этот успех.

Сказочная история «Аякса» в еврокубках оборвалась на полуфинале Лиги чемпионов. Когда еще более героическими усилиями «Тоттенхэм» вырвал победу в Амстердаме. Это была настоящая драма. Залечили ее амстердамцы лишь отчасти, выиграв в сумасшедшей гонке с ПСВ чемпионат Нидерландов. Само по себе чемпионство, может, не такая уж и сенсация, но стиль, в котором оно было добыто, впечатляет. Соперники очень долго шли вровень.

Лишь в самом конце «Аякс», который, как помним, огромные силы и эмоции тратил на Лигу чемпионов, сумел вырвать единоличное лидерство и пройти безупречно в Эредивизии. Во всевозможных рейтингах и эмоциональных оценочных списках «Аякс» многие назовут одним из символов всего нынешнего сезона. Но нужно уже готовиться к горькой участи амстердамцев: такой мы эту команду больше не увидим. И в менее успешные годы игроков «Аякса» вероломно утаскивали более платежеспособные и обеспеченные. Чего уж говорить сейчас.

Френки де Йонг (стоимость 75 млн евро – здесь и далее по данным Transfermarkt)

Первой ласточкой стал де Йонг. 22-летний полузащитник, который обладает универсальными данными и способен в центре поля эффективно делать буквально все, привлек внимание топ-клубов давно. «Барселона» не стала дожидаться момента, когда напрямую придется меряться кошельками с условным «Манчестер Сити», поэтому нанесла превентивный удар, пользуясь старыми контактами в «Аяксе». Каталонцы еще по ходу сезона договорились с амстердамцами о летнем трансфере де Йонга за 75 миллионов евро. Молодому парню оставалось только доиграть сезон, собрать вещи и улететь в Каталонию. Надо сказать, что сезон он завершил достойно, в мотивации и отдаче не потерял. Уже хорошо.

Матийс де Лигт (стоимость 70 миллионов евро)

Капитан полуфиналиста Лиги чемпионов в 19 лет – это уже звучит довольно странно. Самый молодой в этом статусе на этой стадии турнира, между прочим. Де Лигт – идеальный боец нового поколения центральных защитников из Нидерландов. Еще один такой же «Терминатор» стал лучшим футболистом чемпионата Англии – Вирджил ван Дейк. Не удивительно, что де Лигтом тоже заинтересовались многие топ-клубы. По инерции его связывают с той же «Барселоной», которая хотела бы вдобавок к де Йонгу заполучить и его друга. Но слишком глубоко в кошелек придется залезать каталонцам в таком случае. И к тому моменту, когда де Лигт попал в их разработку, им уже интересовались «Бавария», «Ювентус» и богатая компания из Англии. Так что увести де Лигта будет чуть сложнее. Плюс сложности с его агентом Мино Райолой, который подсуетился раньше остальных и имеет не лучшие отношения с «Барселоной».

Хаким Зийех (стоимость 35 миллионов евро)

Этот вингер был признан лучшим футболистом сезона в «Аяксе». При живых де Йонге и де Лигте. 26-летний крайний нападающий действительно впечатляет своей остротой. Любое получение мяча им недалеко от чужой штрафной автоматически приводит к опасности. Скорость, техника, тончайшее понимание ситуации – все при нем. Иногда он настолько тонко мыслит, что партнерам просто нереально понять его задумку. Разумеется, на такой мозг и на такие ноги найдется спрос. В «Аяксе» уже подтвердили, что готовы к его продаже. Вряд ли в своем возрасте Зийех способен еще ярче отыграть в Амстердаме – самое время продавать. А «Арсенал», «Рома» и иже с ними стоят уже с мешками денег.

Николас Тальяфико (стоимость 25 миллионов евро)

Ровесник Зийеха стал одним из тех, кого узнали чуть раньше, чем весь этот лихой «Аякс» нынешнего сезона. Потому что он выступал за сборную Аргентины на чемпионате мира в России. Не славятся обороной голландские клубы, но Тальяфико «Аяксу» удалось заполучить и дополнительно раскрыть. Николас шикарен в своих подключениях в атаку и поражает невероятной самоотдачей. Не зря «Интер» косит глаза в его сторону. Правда, Тальяфико только недавно контракт новый с «Аяксом» подписал.

Донни ван де Бек (стоимость 25 миллионов евро)

С этим 22-летним полузащитником «Аякс» тоже жаждет заключить новый контракт, но договоренности пока нет. Его можно назвать наиболее прогрессирующим игроком команды и самым трудоспособным. Ван де Бек буквально на глазах по ходу сезона прокачивался, прибавлял, обретая новые черты в своей игре и становясь все более решающей фигурой в команде. К концу сезона он был одним из ее явных лидеров. «Реал» и «Милан» уже включили его в список желаний, где-то там же и «Манчестер Юнайтед» с «Тоттенхэмом».

Давид Нерес (стоимость 32 миллиона евро)

Иногда кажется, что этот 22-летний парень на поле спит. Даже если только что он поучаствовал в какой-то сумасшедшей атаке. Особенности мимики. Но тем эффектнее смотрятся его техничные номера и скоростные рывки. Крайний нападающий Нерес заинтересовал многих. В особенности «Челси», где видят в нем замену Эдену Азару. Незадача только в том, что лондонцам два окна никого покупать нельзя будет. А за это время Нереса соблазнят другие топы – такой не пропадет.

Пожалуй, именно этих ребят «Аякс» потеряет в первую очередь. И именно они во многом определяли успех и облик команды. Есть еще Лассе Шене и Душан Тадич, но те уже в возрасте по меркам Нидерландов. Есть молодой Каспер Дольберг, но он чуть притормозил в развитии на фоне новых звезд команды. В следующей волне, наверное, на выход отправятся вратарь Андре Онана и правый защитник Нуссер Мазрауи, которого сами «аяксиды» назвали самым талантливым игроком сезона. Так что конвейер не остановится. Но нынешний «Аякс» останется только в истории.