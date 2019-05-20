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Понсе: «У меня было предложение от „Динамо“»

вчера, 21:38

Нападающий «Анжи» Андрес Понсе сообщил, что планирует и дальше выступать в России.

Возвращаться в Венесуэлу - не вариант. Я планирую продолжать выступать в европейской лиге. У меня были предложения от других клубов в России, в том числе от «Динамо». Я хотел бы продолжить выступать здесь, потому что из России можно попасть в топовую лигу Европы. Благодаря моему опыту игры в Италии я быстро адаптировался к российскому футболу. Посмотрим, что будет дальше.

Мне здесь сложно во многих аспектах, потому что, например, я не понимаю ничего, что говорит тренер. Конечно, есть переводчик, но это совсем не то. Сталкиваюсь с трудностями каждый день, поскольку я не могу общаться с другими людьми, мы не понимаем друг друга. Тем не менее я многому учусь, так как у наших стран разная культура. Я хочу учиться в этом плане и набираться опыта.

22-летний Понсе забил 5 голов в 22 матчах РПЛ

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Все комментарии
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков ответил вячеслав остапенко
   33 / 842
вчера в 23:40
Я думаю Андрес перейдет в Динамо
Почему так думаешь?
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   133 / 842
вчера в 22:48
Я думаю Андрес перейдет в Динамо
Nimbles
Nimbles
   37 / 842
вчера в 22:21
5 голов в 22 матчах для нападающего лихой результат, 0,2 гола за матч.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 842
вчера в 22:21
Молодой , всего то 22 года, найдет себе команду.
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