Понсе: «У меня было предложение от „Динамо“»

Нападающий «Анжи» сообщил, что планирует и дальше выступать в России.

Возвращаться в Венесуэлу - не вариант. Я планирую продолжать выступать в европейской лиге. У меня были предложения от других клубов в России, в том числе от «Динамо». Я хотел бы продолжить выступать здесь, потому что из России можно попасть в топовую лигу Европы. Благодаря моему опыту игры в Италии я быстро адаптировался к российскому футболу. Посмотрим, что будет дальше.

Мне здесь сложно во многих аспектах, потому что, например, я не понимаю ничего, что говорит тренер. Конечно, есть переводчик, но это совсем не то. Сталкиваюсь с трудностями каждый день, поскольку я не могу общаться с другими людьми, мы не понимаем друг друга. Тем не менее я многому учусь, так как у наших стран разная культура. Я хочу учиться в этом плане и набираться опыта.