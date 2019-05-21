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«Бетис» ведёт переговоры с Лопетеги

сегодня, 07:10

«Бетис» после ухода Кике Сетьена ищет нового специалиста на должность главного тренера команды.

По данным источника, «огурцы» уже вступили в переговоры с экс-наставником «Реала» и сборной Испании Хуленом Лопетеги.

Также сообщается о том, что «Бетис» предложил «Сельте» 20 млн евро и Рияда Будебуза в обмен на полузащитника Станислава Лоботку.

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Все комментарии
Danrog
Danrog
   94 / 845
сегодня в 14:54
Клуб по тренеру.
oncha
oncha ответил вячеслав остапенко
   425 / 845
сегодня в 12:54
Мое мнение Лопетеги согласится
На чем основывается ваше мнение?
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   105 / 845
сегодня в 09:51
Вот эта шапка по сеньке.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   136 / 845
сегодня в 08:49
Мое мнение Лопетеги согласится
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   15 / 845
сегодня в 08:40
Не понимаю, что движет вот такими как Лопетеги. Тебе дали в руки одну из самых сильных сборных на планете, перед тобой прекрасные горизонты. Игроки профессионалы и тебе нужно просто не испортить, по возможности улучшить кое-какие моменты. А там, в случае успехов, которые с такой сборной неизбежны, перед тобой все клубы мира, огромные зарплаты до старости и вхождение в пантеон лучших из лучших...
А ты за полгода всё это загубил сам себе. Как так? Теперь вместо лучших клубов вот такие "бетисы", зарплата маленькая и в историю вошёл как бунтарь недалёкого ума.
Чем они вообще думают? А если Лопетеги просто дурак полный, то как он доработался до тренера сборной?
ДАША Д
ДАША Д
   158 / 845
сегодня в 07:44
Зря Реал его убрал.
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