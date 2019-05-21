«Бетис» ведёт переговоры с Лопетеги

сегодня, 07:10

«Бетис» после ухода Кике Сетьена ищет нового специалиста на должность главного тренера команды.

По данным источника, «огурцы» уже вступили в переговоры с экс-наставником «Реала» и сборной Испании .

Также сообщается о том, что «Бетис» предложил «Сельте» 20 млн евро и в обмен на полузащитника .