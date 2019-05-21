«Бетис» ведёт переговоры с Лопетеги

«Бетис» после ухода Кике Сетьена ищет нового специалиста на должность главного тренера команды.
По данным источника, «огурцы» уже вступили в переговоры с экс-наставником «Реала» и сборной Испании Хуленом Лопетеги.
Также сообщается о том, что «Бетис» предложил «Сельте» 20 млн евро и Рияда Будебуза в обмен на полузащитника Станислава Лоботку.
А ты за полгода всё это загубил сам себе. Как так? Теперь вместо лучших клубов вот такие "бетисы", зарплата маленькая и в историю вошёл как бунтарь недалёкого ума.
Чем они вообще думают? А если Лопетеги просто дурак полный, то как он доработался до тренера сборной?
А ты за полгода всё это загубил сам себе. Как так? Теперь вместо лучших клубов вот такие "бетисы", зарплата маленькая и в историю вошёл как бунтарь недалёкого ума.
Чем они вообще думают? А если Лопетеги просто дурак полный, то как он доработался до тренера сборной?