Месси одобряет. Лучшие снайперы национальных лиг

19 мая 2019, 13:30

В МЛС сменился лучший бомбардир в истории турнира, 36-летний Вондоловски опередил легендарного Донована, а это повод для «Соккер.ру» вспомнить о коллегах Криса.

Северная Америка ( МЛС ). Крис Вондоловски ( США ) = 148 голов

Американский форвард стал самым результативным игроком в истории МЛС прошедшей ночью, когда оформил «покер» в матче против «Чикаго Файр». Сам Вондоловски почти всю карьеру провел в «Сан-Хосе Эртвейкс», за калифорнийцев он забил 144 гола, еще четыре раза отличался в составе «Динамо» из Хьюстона, где у Криса были проблемы с игровой практикой и результативностью. Вондоловски стал лучшим бомбардиром всех времен в МЛС в 36 лет, теперь он на три гола опережает Лэндона Донована.

Мексика. Кабиньо (Бразилия) = 312 голов

Перемещаемся в соседнюю Мексику и узнаем, что лучшим снайпером тамошнего чемпионата является бразилец. Эванилдо Кастро, он же Кабиньо, он же Кабо - выступал в Мексике в 70-е и 80-е годы прошлого столетия за « УНАМ Пумас», «Атланте» и «Леон». Чемпионом Мексики Кабиньо стал всего однажды, зато восемь раз выигрывал гонку бомбардиров, а за всю карьеру в стране Ацтеков наколотил 312 голов – на 18 больше, чем у ближайшего преследователя и представителя титульной нации Карлоса Эрмосильо.

Бразилия. Роберто Динамит (Бразилия) = 190 голов

Лучшие из бразильцев в расцвете сил, а сейчас – и задолго до этого, переезжают в Европу, поэтому среди лучших снайперов бразильской Серии A вы не найдете Роналдо, Ривалдо и даже Пеле. Король Футбола забил почти полтысячи голов в чемпионате штата Паулиста, а вот в Серии A отличился всего 100 раз. Роберто Динамит, которому не понравилось в «Барселоне» (сыграл 11 матчей и забил 3 гола), всю карьеру провел в Бразилии, преимущественно в ФК «Васку да Гама».

Аргентина. Арсенио Эрико (Парагвай) = 295 голов

Удивительно, но факт: лучшим снайпером в истории чемпионатов Аргентины является не представитель титульной нации, а парагваец. Арсенио наколотил свои три сотни голов за «Индепендьенте» давным-давно: выступал за «красных дьяволов» с 1933 по 1946 год, стал настоящей легендой и получил прозвище «Красный шкипер».

Испания. Лионель Месси (Аргентина) = 417 голов

В родном отечестве не нашлось героя, который бы забил больше всех в чемпионате Аргентины, зато аргентинец покорил Испанию, чьей провинцией «Серебряная страна» была почти 300 лет. Лионель Месси забил 417 голов в Ла Лиге, это существенно больше показателя Тельмо Сарры (251 гол), который был рекордным на протяжении более чем полувека. Воистину рекорд Месси кажется вечным. Без кавычек. И ведь это еще не финальное число.

Англия. Джимми Гривз (Англия) = 357 голов

Задержись Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед», как Месси в «Барселоне», он, конечно, опередил бы старину Гривза и побил бы все мыслимые бомбардирские рекорды Англии, но история не терпит сослагательного наклонения. Чемпион мира 1966 года забивал свои голы в составе «Челси», «Тоттенхэма» и «Вест Хэма».

Италия. Сильвио Пиола (Италия) = 274 гола

В Италии во все времена голы форвардам давались с огромным трудом, традиции обороны и методы организации игры в защите нередко рождались именно на Апеннинах, потому рекорд Пиолы и держится уже 70 лет. Последнюю серьезную погоню за Сильвио организовал Франческо Тотти, который остановился на отметке 250 голов (второе место в историческом списке бомбардиров Серии A).

Германия. Герд Мюллер (Германия) = 365 голов

Мюллер – главный снайпер немецкого футбола всех времен, абсолютный хищник у чужих ворот, Герд забил 365 голов за «Баварию» в 427 играх. Во многом именно результативность этого форварда предопределила восхождение и успешность «Баварии», на несколько лет Мюнхен стал футбольным центром Европы. Франц Беккенбауэр очень высоко ценил талант Мюллера доставлять мяч в ворота и отмечает роль бомбардира в истории великого клуба: «Без голов Герда мы, возможно, до сих пор работали бы в маленьком деревянном домике на Зэбенерштрассе».

Франция. Делио Оннис (Аргентина) = 299 голов

Еще в одной из числа пяти ведущих европейских лиг главный снайпер всех времен – аргентинец. Имя Онниса не столь широко известно, как у того парня, который забил больше 400 голов в Испании, однако Делио запомнился французским почитателям спорта №1, особенно болельщикам «Монако». Форвард играл во Франции в 70-е и первой половине 80-х. Пять раз он становился лучшим бомбардиром Лиги 1, свои 299 голов забил в 449 матчах, выступая за четыре клуба: это уже упомянутый «Монако», а также «Реймс», «Тур» и «Тулон».

СССР . Олег Блохин ( СССР /Украина) = 211 голов

Олега Блохина никто не опередит в списке лучших снайперов чемпионата СССР , так как этого государства уже не существует, хотя память о нем и жива. Сильное было первенство, а достижение Олега Владимировича вызывает уважение.

Россия. Олег Веретенников (Россия) = 143 гола

Как выясняется, в чемпионате России забивать даже сложнее, чем в Италии, вот и рекордный показатель Олега Веретенникова, который является лучшим снайпером чемпионатов России больше 20 лет, это подтверждает. Был хороший шанс опередить экс-форварда «Ротора» и «Сокола» у Александра Кержакова, но бомбардиру с берегов Невы не хватило четырех голов. Теперь вся надежда на Дзюбу, на счету которого 101 гол. Если Артем не уедет играть за рубеж, то ему вполне по силам забить еще 42 мяча и взобраться на вершину.