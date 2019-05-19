ЦСКА в 18-й раз подряд сыграет в еврокубках

19 мая 2019, 19:53

ЦСКА обеспечил себе участие в Лиге Европы в следующем сезоне.

«Красно-синие» выступят в еврокубках в 18-й раз подряд, это рекорд среди российских команд.

Если брать всю историю клуба, то «армейцев» ждет 26-я еврокубковая осень.