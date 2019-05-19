ЦСКА в 18-й раз подряд сыграет в еврокубках

ЦСКА обеспечил себе участие в Лиге Европы в следующем сезоне.
«Красно-синие» выступят в еврокубках в 18-й раз подряд, это рекорд среди российских команд.
Если брать всю историю клуба, то «армейцев» ждет 26-я еврокубковая осень.
ЦСКА обеспечил себе участие в Лиге Европы в следующем сезоне.
«Красно-синие» выступят в еврокубках в 18-й раз подряд, это рекорд среди российских команд.
Если брать всю историю клуба, то «армейцев» ждет 26-я еврокубковая осень.
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Что красноречиво говорит о том, какой самый успешный и стабильный футбольный клуб в России.
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Что красноречиво говорит о том, какой самый успешный и стабильный футбольный клуб в России.
https://www.youtube.com/watch?v=-KQBTNAWtm0
Посмотри на каком месте в рейтинге УЕФА СпаМ.
Посмотри на каком месте в рейтинге УЕФА СпаМ.