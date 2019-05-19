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ЦСКА в 18-й раз подряд сыграет в еврокубках

19 мая 2019, 19:53

ЦСКА обеспечил себе участие в Лиге Европы в следующем сезоне.

«Красно-синие» выступят в еврокубках в 18-й раз подряд, это рекорд среди российских команд. 

Если брать всю историю клуба, то «армейцев» ждет 26-я еврокубковая осень.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответил Ваня лучший
   25 / 843
вчера в 13:55
В добрый путь. Можешь им напомнить про кубок Гагарина
Это они уже пережили,да и есть там их "мальчик для битья".
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Союзник противников
   108 / 843
вчера в 13:54
В добрый путь. Можешь им напомнить про кубок Гагарина
Союзник противников
Союзник противников ответил Ваня лучший
   25 / 843
вчера в 09:38
Там Роснефть все делает. Состав суперзвездный, из наших один Курбанов, даже Воронцевич на лавку плотно сел. Конечно это приятно, но.... не люблю, когда деньги решают все. Хотя , с другой стороны, времена такие.
Не мешай мне рыночных мясников на место ставить...Они даже такого вида спорта в своём обществе не смогли завести.Ну есть там один,да и то -на болотах.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Союзник противников
   108 / 843
вчера в 09:34
Это нормально.Строгий армейский стиль.Кстати,всех(особенно недоброжелателей) поздравляю с очередной победой в финале Евролиги баскетбольной команды ЦСКА!!! Может Гончара к Итудису на стажировку отправить,чтобы научился не истерить у кромки и управлять командой???
Там Роснефть все делает. Состав суперзвездный, из наших один Курбанов, даже Воронцевич на лавку плотно сел. Конечно это приятно, но.... не люблю, когда деньги решают все. Хотя , с другой стороны, времена такие.
Багров-брат
Багров-брат ответил Суеверный
   273 / 843
вчера в 02:01
Лучше было бы чтобы в 18-й раз подряд выигрывал... Но, перебор, было бы скучно. Сосредоточимся на ближайшем. А дальше .."Бог не выдаст - свинья не съест".
Свинья, точно, не съест...)))
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 843
19 мая в 23:50
Это нормально.Строгий армейский стиль.Кстати,всех(особенно недоброжелателей) поздравляю с очередной победой в финале Евролиги баскетбольной команды ЦСКА!!! Может Гончара к Итудису на стажировку отправить,чтобы научился не истерить у кромки и управлять командой???
Великолепный
Великолепный
   366 / 843
19 мая в 23:49
Хороший рекорд для российского клуба - 18 раз играть в еврокубках!)))
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Jeck Denielse
   205 / 843
19 мая в 23:22
Пятым ЦСКА был только один раз 2009 году и вот в этом году из тройки выпали. А так мы с 2002 году в тройке призеров
1asss
1asss
   801 / 843
19 мая в 21:32
а как же великий спам?
Суеверный
Суеверный
   297 / 843
19 мая в 21:30
Лучше было бы чтобы в 18-й раз подряд выигрывал... Но, перебор, было бы скучно. Сосредоточимся на ближайшем. А дальше .."Бог не выдаст - свинья не съест".
serh62
serh62
   109 / 843
19 мая в 21:25
такой рекорд. спартаку только сниться может....
drug01
drug01
   124 / 843
19 мая в 21:19
Удачного старта !!!!
Kuprin
Kuprin
   179 / 843
19 мая в 21:17
правильный рекорд
cska1948
cska1948
   114 / 843
19 мая в 21:12
ЦСКА в 18-й раз подряд сыграет в еврокубках
-----------------------
Что красноречиво говорит о том, какой самый успешный и стабильный футбольный клуб в России.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил ShtangistDM
   90 / 843
19 мая в 21:04
А у арсенала есть шансы теоретические попасть в ЛЕ или уже всё?
Если Локомотив Кубок возьмёт.
ShtangistDM
ShtangistDM
   701 / 843
19 мая в 20:49
А у арсенала есть шансы теоретические попасть в ЛЕ или уже всё?
mihaluch
mihaluch
   53 / 843
19 мая в 20:47
18 раз подряд хорошее достижение, и даже один раз удалось выиграть.
11-и метровый
11-и метровый
   24 / 843
19 мая в 20:44
Стыдно за свиней до ужаса, как такое позорище в Европу пускать?
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   52 / 843
19 мая в 20:43
Для спартака цифра 18 тоже памятна: 1-18
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 843
19 мая в 20:41
Достойно вполне!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 843
19 мая в 20:40
Похоже , Гавриленку успокоили?!?
ДСА
ДСА
   89 / 843
19 мая в 20:32
Последняя интрига в чемпионате угасла.
Footbolista
Footbolista ответил cska plus
   31 / 843
19 мая в 20:30
В табличку загляни)...
Snake Plissken
Snake Plissken
   82 / 843
19 мая в 20:29
Рыхлые опят в истерике бьются )))
RBA
RBA ответил Footbolista
   369 / 843
19 мая в 20:29
Лошадь в евроочках это смешно))...
Свинья в евроочках это не смешно,это диагноз.
Юрниекс
Юрниекс ответил Гавриленко
   232 / 843
19 мая в 20:27
цска в 18 раз опозорится в еврокубках.
Только свиньи не знают: ЦСКА- первый российский клуб, выигравший еврокубок ( со свинячим кубком соль не путать!). ЦСКА- единственный российский клуб дважды обыгравший Р..еал в Л. Ч.И единственный,разгромивший Реал на его поле. Это вам не 1-18.0-7..22 игры в Л.Ч без побед.и 4 место в группе в Л.Е.
RBA
RBA ответил Гавриленко
   369 / 843
19 мая в 20:26
цска в 18 раз опозорится в еврокубках.
Пока позоритесь только вы.
cska plus
cska plus
   3 / 843
19 мая в 20:25
ЦСКА великий клуб, это не какой-нибудь позорный хрющатник.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Footbolista
   45 / 843
19 мая в 20:20
Лошадь в евроочках это смешно))...
А свинья ещё хуже.
Посмотри на каком месте в рейтинге УЕФА СпаМ.
Footbolista
Footbolista ответил Дед за ЦСКА
   31 / 843
19 мая в 20:12
Лошадь в евроочках это смешно))...
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