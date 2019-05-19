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Ракицкий стал чемпионом России и Украины за один сезон

19 мая 2019, 20:37

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий несколько дней назад оформил чемпионство в России, а сегодня стал еще и победителем чемпионата Украины в составе «Шахтера», где он провел первую часть сезона. Таким образом, украинец стал чемпионом двух стран по итогам одной кампании. 

Похожего успеха достиг аргентинец Леандро Паредес, который зимой перешел из «Зенита» в ПСЖ и стал также чемпионом Франции.

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Все комментарии
Юрниекс
Юрниекс
   232 / 843
вчера в 11:39
Угадал парень...
Союзник противников
Союзник противников ответил CSKA2012
   25 / 843
вчера в 09:30
Ракицкий пересидел в шахтере , он бы мог играть в топ 5 где нибудь )))
Так ему и говорили :Ты идёшь в топ-клуб.Остальное он узнал на месте...
Союзник противников
Союзник противников ответил dimagas1
   25 / 843
вчера в 09:29
А ему кто-то медали давал?)))
Ему хохлы по интернету выслали лаконичную грамоту с одним словом :ИУДА. Разумеется-Искариот,а то ведь народ не знает,как много разновидностей Иуд в истории было. Иуда Маккавей,к примеру.
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 843
вчера в 09:26
...и тем самым подтвердил актуальность поговорки :
Где хохол прошёл,евреям Федуну и Гинеру делать нечего...
Питер рулит
Питер рулит
   148 / 843
вчера в 03:01
а свиньи опять проиграли..
как же стыдно за Спартак...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   284 / 843
вчера в 01:19
Хохлы в своём репертуаре - и ртом и ...опой ! Хотя я его не осуждаю , жизнь -есть жизнь !
clop
clop
   84 / 843
19 мая в 23:46
Чемпионский дубль у Ракицкого. Впрочем, у Паредеса тоже.
consol
consol
   632 / 843
19 мая в 22:22
брателла наш роднуля
Морозовский
Морозовский
   7 / 843
19 мая в 22:20
Медаль чемпиона украины займёт почётное место а музее "Зенита"!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   133 / 843
19 мая в 22:06
Поздравляю Ракитского с таким достижением
iri13
iri13 ответил Bеликий Князь
   259 / 843
19 мая в 21:21
ГАЗПРОМ - мечты сбываются. Аха-ха)
..ага ..сбываются..вот так то!
А Ярик молодец!
dimagas1
dimagas1
   277 / 843
19 мая в 21:11
А ему кто-то медали давал?)))
Doping87
Doping87
   253 / 843
19 мая в 21:10
Один двойной чемпион ушёл, другой пришёл, баланс востановлен! Всё хорошо. Зенит Чемпион!
Литейный 4
Литейный 4
   8 / 843
19 мая в 20:56
В окраине чемпионат из 2 клубов. Шахтер и ДК. Гыгыгы
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   52 / 843
19 мая в 20:55
Свинси опозорился сразу в спартаке и Севилье!
CSKA2012
CSKA2012
   315 / 843
19 мая в 20:49
Ракицкий пересидел в шахтере , он бы мог играть в топ 5 где нибудь )))
Bеликий Князь
Bеликий Князь
   21 / 843
19 мая в 20:46
ГАЗПРОМ - мечты сбываются. Аха-ха)
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 843
19 мая в 20:44
Объединяющий момент!!!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   12 / 843
19 мая в 20:44
На награждение поедет?))))
Albasin
Albasin
   17 / 843
19 мая в 20:42
Удачи Ракицкому!
cska plus
cska plus
   3 / 843
19 мая в 20:39
Интересно.
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