Ракицкий стал чемпионом России и Украины за один сезон

19 мая 2019, 20:37

Защитник «Зенита» несколько дней назад оформил чемпионство в России, а сегодня стал еще и победителем чемпионата Украины в составе «Шахтера», где он провел первую часть сезона. Таким образом, украинец стал чемпионом двух стран по итогам одной кампании.