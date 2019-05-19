Ракицкий стал чемпионом России и Украины за один сезон

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий несколько дней назад оформил чемпионство в России, а сегодня стал еще и победителем чемпионата Украины в составе «Шахтера», где он провел первую часть сезона. Таким образом, украинец стал чемпионом двух стран по итогам одной кампании.
Похожего успеха достиг аргентинец Леандро Паредес, который зимой перешел из «Зенита» в ПСЖ и стал также чемпионом Франции.
Где хохол прошёл,евреям Федуну и Гинеру делать нечего...
Где хохол прошёл,евреям Федуну и Гинеру делать нечего...
как же стыдно за Спартак...
как же стыдно за Спартак...
А Ярик молодец!
А Ярик молодец!