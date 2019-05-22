Cилкин: «В финале Кубка России дело может дойти до серии пенальти»

Российский специалист поделился ожиданиями от финального матча Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом», который состоится сегодня в Самаре.

Кубковые игры всегда стоят особняком. Надо сказать, что «Локомотив» - кубковая команда: они Кубок России выигрывали, по-моему, больше всех. Фавориты встречи, опять же, «красно-зеленые». Потому что они выше в турнирной таблице РПЛ . А так сказать сложно: футбол часто непредсказуем. Быстрый гол может сильно повлиять на игру. В принципе, после первого мяча будет все меняться. Кто меньше ошибется, тот и победит.

Иногда говорят, что чемпионат выигрывает атака, а кубки оборона. У «Локомотива» стабильнее подбор игроков. У них получше оборона, чем у екатеринбуржцев. Но финал есть финал. Тем более что победа в Кубке позволит «Уралу» выйти в Лигу Европы. Они будут сильно стараться. Не исключаю, что в этом матче дело дойдет до серии пенальти.