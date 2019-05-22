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Cилкин: «В финале Кубка России дело может дойти до серии пенальти»

сегодня, 09:33
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив18:30 Не начался

Российский специалист Сергей Силкин поделился ожиданиями от финального матча Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом», который состоится сегодня в Самаре.

Кубковые игры всегда стоят особняком. Надо сказать, что «Локомотив» - кубковая команда: они Кубок России выигрывали, по-моему, больше всех. Фавориты встречи, опять же, «красно-зеленые». Потому что они выше в турнирной таблице РПЛ. А так сказать сложно: футбол часто непредсказуем. Быстрый гол может сильно повлиять на игру. В принципе, после первого мяча будет все меняться. Кто меньше ошибется, тот и победит.

Иногда говорят, что чемпионат выигрывает атака, а кубки оборона. У «Локомотива» стабильнее подбор игроков. У них получше оборона, чем у екатеринбуржцев. Но финал есть финал. Тем более что победа в Кубке позволит «Уралу» выйти в Лигу Европы. Они будут сильно стараться. Не исключаю, что в этом матче дело дойдет до серии пенальти.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 834
сегодня в 12:48
Что правда, что ли? В финале могут быть пенальти? Ты ещё скажи, что в финалах дополнительное время бывает.
Силкин сама очевидность.
А я не удивлюсь, что кто то выиграет в основное время или в дополнительное.
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   38 / 834
сегодня в 12:43
Возможно и такое, тогда Урал победит.
Anisovich
Anisovich
   61 / 834
сегодня в 10:30
Сейчас большинство встреч на совести судьи.
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 834
сегодня в 10:25
Сегодня посмотрим .
ДАША Д
ДАША Д
   144 / 834
сегодня в 10:23
Скорее всего Локомотив легко победит.
Zimmer
Zimmer
   816 / 834
сегодня в 10:11
Может, конечно может.
Kresi frok
Kresi frok
   126 / 834
сегодня в 10:03
Свердловчане непихают целую авоську неходячему паравозу. Итог встречи 4:1.
МКС
МКС
   29 / 834
сегодня в 10:01
Причем серия может начаться уже в 1м периоде

И скорее всего в одну сторону
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