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Фарфан: «Сёмин для „Локомотива“ как отец родной»

сегодня, 09:47

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассыпался в комплиментах главному тренеру «железнодорожников» Юрию Сёмину.

– Вы согласны с Соломоном Кверквелией, который как-то сказал, что Сёмин для команды отец родной?

– Конечно, согласен со словами Соломона. Я знаю, что Сёмин – легенда «Локомотива», труженик, который добился с командой больших результатов, принес ей много титулов. Но для меня особенно важно, что, даже будучи иностранцем, всегда замечаю необычайную любовь болельщиков к нашему тренеру. Слышу и вижу, как они поют его имя. Знаю, что даже когда он уезжал за рубеж, болельщики не переставали его любить. Это все – результат его работы, ежедневных усилий, неустанного характера и амбиций.

– В соцсетях «Локомотива» появился коллаж на афишу американского фильма «Зеленая книга», получившего «Оскар» в этом году. На нем в автомобиле Сёмин и сзади вы. Это означает, что за спиной Сёмина вы как за каменной стеной?

– Так оно и есть, потому что я всегда играю там, где мне дается шанс. И максимально выкладываюсь. А тренер знает, что всегда может рассчитывать на мою поддержку. Где бы я ни играл, всегда буду выкладываться по максимуму. Афишу эту видел – мне ее прислали. И она очень понравилась, долго смеялся. А потом послал очень многим своим подписчикам. В команде меня даже шутя подкалывали: «Опять ты как всегда со своим папой».

– То есть можно сказать, что он за вами тоже как за каменной стеной?

– Надеюсь, что так, но лучше у него самого спросите.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 834
сегодня в 10:39
mihaluch
mihaluch
   46 / 834
сегодня в 10:33
А Смородская для "Локомотива" - злая мачеха.
cska plus
cska plus
   3 / 834
сегодня в 10:30
Отец всех проводниц.
drug01
drug01
   124 / 834
сегодня в 10:02
Это хорошо!!
112910315
112910315
   1 / 834
сегодня в 09:59
Не поспоришь) Фарфан прав на 100%, а ЛОКО для Палыча, как дитя родное.
Александр Светличный
Александр Светличный
   414 / 834
сегодня в 09:52
ПАЛЫЧ , ВЕЛИКИЙ ТРЕНЕР И ЧЕЛОВЕК ДОБРЫЙ И ПОРЯДОЧНЫЙ !
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