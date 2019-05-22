Фарфан: «Сёмин для „Локомотива“ как отец родной»

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Полузащитник «Локомотива» рассыпался в комплиментах главному тренеру «железнодорожников» .

– Вы согласны с Соломоном Кверквелией, который как-то сказал, что Сёмин для команды отец родной?

– Конечно, согласен со словами Соломона. Я знаю, что Сёмин – легенда «Локомотива», труженик, который добился с командой больших результатов, принес ей много титулов. Но для меня особенно важно, что, даже будучи иностранцем, всегда замечаю необычайную любовь болельщиков к нашему тренеру. Слышу и вижу, как они поют его имя. Знаю, что даже когда он уезжал за рубеж, болельщики не переставали его любить. Это все – результат его работы, ежедневных усилий, неустанного характера и амбиций.

– В соцсетях «Локомотива» появился коллаж на афишу американского фильма «Зеленая книга», получившего «Оскар» в этом году. На нем в автомобиле Сёмин и сзади вы. Это означает, что за спиной Сёмина вы как за каменной стеной?

– Так оно и есть, потому что я всегда играю там, где мне дается шанс. И максимально выкладываюсь. А тренер знает, что всегда может рассчитывать на мою поддержку. Где бы я ни играл, всегда буду выкладываться по максимуму. Афишу эту видел – мне ее прислали. И она очень понравилась, долго смеялся. А потом послал очень многим своим подписчикам. В команде меня даже шутя подкалывали: «Опять ты как всегда со своим папой».

– То есть можно сказать, что он за вами тоже как за каменной стеной?

– Надеюсь, что так, но лучше у него самого спросите.