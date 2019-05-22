МЮ в рекордные сроки продал 52 тысячи абонементов на следующий сезон

сегодня, 12:15

«Манчестер Юнайтед» продал все 52 тысячи абонементов на следующий сезон в рекордные сроки, несмотря на в целом провальную прошлую кампанию.

Также сообщается, что летом клуб планирует потратить 3 млн фунтов на реконструкцию домашнего стадиона «Олд Траффорд», а в течение следующих пяти лет ожидается замена всех 75 тысяч кресел на арене.