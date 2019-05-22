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МЮ в рекордные сроки продал 52 тысячи абонементов на следующий сезон

сегодня, 12:15

«Манчестер Юнайтед» продал все 52 тысячи абонементов на следующий сезон в рекордные сроки, несмотря на в целом провальную прошлую кампанию.

Также сообщается, что летом клуб планирует потратить 3 млн фунтов на реконструкцию домашнего стадиона «Олд Траффорд», а в течение следующих пяти лет ожидается замена всех 75 тысяч кресел на арене. 

МЮ завершил сезон на шестом месте в таблице АПЛ и будет выступать в Лиге Европы.

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Все комментарии
Abris
Abris
   160 / 834
сегодня в 12:52
Вот это футбол и его болельщики, не смотря ни на что, пупсятня и сотой доли от этого не продаст.
BDA81
BDA81 ответил allemz
   407 / 834
сегодня в 12:49
Это вы мазахист , люди любят клуб и поддерживают его ни смотря ни на что.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   51 / 834
сегодня в 12:28
НАСТОЯЩИЕ БОЛЕЛЬЩИКИ ЛЮБЯТ СВОЮ КОМАНДУ И В ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА !

ЭТО ВАМ НЕ СПАРТАКОВСКИЙ ШАРФОПАД !!!

ГЫ-ГЫ-ГЫ
allemz
allemz
   56 / 834
сегодня в 12:21
Мазохисты)
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