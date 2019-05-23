Китайский клуб заплатит «Кристал Пэлас» 15 млн фунтов за Бентеке

сегодня, 13:07

Нападающий «Кристал Пэлас» в скором времени перейдет в китайский «Шаньдун Лунен» и станет одноклубником Маруана Феллаини. Клуб из Поднебесной предложил за 28-летнего футболиста 15 млн фунтов. При этом зарплата Бентеке только вырастет: если в Англии он зарабатывает 130 тысяч фунтов в неделю, то в Китае будет получать более 150 тысяч.

Бентеке был куплен «Кристал Пэлас» у «Ливерпуля» в 2016 году за 31 млн евро, однако из-за частых травм футболист так и не смог раскрыться в составе «стекольщиков».