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Китайский клуб заплатит «Кристал Пэлас» 15 млн фунтов за Бентеке

сегодня, 13:07

Нападающий «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке в скором времени перейдет в китайский «Шаньдун Лунен» и станет одноклубником Маруана Феллаини. Клуб из Поднебесной предложил за 28-летнего футболиста 15 млн фунтов. При этом зарплата Бентеке только вырастет: если в Англии он зарабатывает 130 тысяч фунтов в неделю, то в Китае будет получать более 150 тысяч.

Бентеке был куплен «Кристал Пэлас» у «Ливерпуля» в 2016 году за 31 млн евро, однако из-за частых травм футболист так и не смог раскрыться в составе «стекольщиков».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   5 / 854
сегодня в 13:29
Рановато негру ехать в Китай.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   22 / 854
сегодня в 13:14
Поздравляю Бревнтеке!

Вдохновились его 1 голом в 16 матчах в АПЛ и купили))

Наверное, в защиту будут ставить, статистика по забиваемости как раз для защитника.
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