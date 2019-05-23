Китайский клуб заплатит «Кристал Пэлас» 15 млн фунтов за Бентеке

Нападающий «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке в скором времени перейдет в китайский «Шаньдун Лунен» и станет одноклубником Маруана Феллаини. Клуб из Поднебесной предложил за 28-летнего футболиста 15 млн фунтов. При этом зарплата Бентеке только вырастет: если в Англии он зарабатывает 130 тысяч фунтов в неделю, то в Китае будет получать более 150 тысяч.
Бентеке был куплен «Кристал Пэлас» у «Ливерпуля» в 2016 году за 31 млн евро, однако из-за частых травм футболист так и не смог раскрыться в составе «стекольщиков».
Вдохновились его 1 голом в 16 матчах в АПЛ и купили))
Наверное, в защиту будут ставить, статистика по забиваемости как раз для защитника.
Вдохновились его 1 голом в 16 матчах в АПЛ и купили))
Наверное, в защиту будут ставить, статистика по забиваемости как раз для защитника.