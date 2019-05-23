Фанат «Арсенала» создал петицию с призывом перенести финал ЛЕ на «Уэмбли»

сегодня, 13:54

Болельщик «Арсенала» создал петицию, в тексте которой требуется перенести финал Лиги Европы из Баку в Лондон, на стадион «Уэмбли».

«В дополнение к многочисленным и беспрецедентным материально-логистическим проблемам, которые не позволяют большинству английских болельщиков присутствовать на финале Лиги Европы, решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку еще и стало следствием того, что полузащитник „канониров“ Генрих Мхитарян не приедет на игру из-за страха быть подвергнутым физической расправе.

Это решение УЕФА наглядно показывает, что организация больше печется о прибыли, нежели о футболе и безопасности футболистов. Мы призываем перенести финал Лиги Европы из Баку в Лондон, на стадион „Уэмбли“. Подписав эту петицию вы будете солидарны с болельщиками „Челси“, „Арсенала“, с Мхитаряном и самой игрой.

#BoycottBaku», — гласит текст петиции.

На данный момент обращение подписали почти 1700 человек.