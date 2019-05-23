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Фанат «Арсенала» создал петицию с призывом перенести финал ЛЕ на «Уэмбли»

сегодня, 13:54
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал29.05.2019 в 22:00 Не начался

Болельщик «Арсенала» создал петицию, в тексте которой требуется перенести финал Лиги Европы из Баку в Лондон, на стадион «Уэмбли».

«В дополнение к многочисленным и беспрецедентным материально-логистическим проблемам, которые не позволяют большинству английских болельщиков присутствовать на финале Лиги Европы, решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку еще и стало следствием того, что полузащитник „канониров“ Генрих Мхитарян не приедет на игру из-за страха быть подвергнутым физической расправе. 

Это решение УЕФА наглядно показывает, что организация больше печется о прибыли, нежели о футболе и безопасности футболистов. Мы призываем перенести финал Лиги Европы из Баку в Лондон, на стадион „Уэмбли“. Подписав эту петицию вы будете солидарны с болельщиками „Челси“, „Арсенала“, с Мхитаряном и самой игрой.

#BoycottBaku», — гласит текст петиции.

На данный момент обращение подписали почти 1700 человек.

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Все комментарии
МКС
МКС
   31 / 854
сегодня в 14:52
Стадион в Баку вмещает 70т тысяч человек

Билеты проданы все, за исключением 12ти тысяч английских болел

Вопрос

Где податель петиции собирается размещать 58 тысяч фанатов футбола

Из Азербайджана?

И какой из аэропортов туманного альбиона может справиться с таким количеством рейсов из Баку?
kotmyshka
kotmyshka
   107 / 854
сегодня в 14:44
Причем каждый год финал проводить только там...
bboroda
bboroda
сегодня в 14:40
абсолютно не взвешенное решение (это я про баку). зачем проводить решающий матч в не футбольной стране?!
За адекватность
За адекватность
   14 / 854
сегодня в 14:22
"полузащитник „канониров“ Генрих Мхитарян не приедет на игру из-за страха быть подвергнутым физической расправе." Да ладно. Прямо в аэропорту начали бы расправляться дав гарантии безопасности? В России со всеми, подобными Вам физически расправились во время проведения ЧМ 2018? Ваши власти переживали? Как же достали, мерзкая страна в плане внешней политики, ИМХО.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   100 / 854
сегодня в 14:15
может сразу на Эмирайтс, лол
Anisovich
Anisovich
   54 / 854
сегодня в 14:13
Изначально не нужно было планировать проводить финал в Баку, теперь чего орать.
311
311
   60 / 854
сегодня в 14:12
Бесполезное занятие! Никто никуда не перенесет, ведь часть билетов уже реализованы, как и билеты авиакомпаний!)
Lewa2708
Lewa2708
   251 / 854
сегодня в 14:09
В этой ситуации жаль всех людей, кто хоть как-то связан с этим матчем. Болельщиков, футболистов, организаторов. И всё из-за исторически сложившихся разборок, которые когда-то устроили какие-то глупые люди
cska plus
cska plus
   5 / 854
сегодня в 14:05
Почему в Лондон, можно перенести в любой другой город.
LOpp
LOpp
   16 / 854
сегодня в 14:05
BoycottMercyBaku», — гласит текст петиции.
marvel777
marvel777
   327 / 854
сегодня в 14:00
люди готовили работали на этим может не один год но у вас же там центр мира и в один день все к вам перенести - красота
kastites
kastites
   97 / 854
сегодня в 13:59
Бред какой-то
la_masia
la_masia
   133 / 854
сегодня в 13:58
Ну и сколько таких петиций повлияли на принятие решения?
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