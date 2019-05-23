Фанат «Арсенала» создал петицию с призывом перенести финал ЛЕ на «Уэмбли»

Болельщик «Арсенала» создал петицию, в тексте которой требуется перенести финал Лиги Европы из Баку в Лондон, на стадион «Уэмбли».
«В дополнение к многочисленным и беспрецедентным материально-логистическим проблемам, которые не позволяют большинству английских болельщиков присутствовать на финале Лиги Европы, решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку еще и стало следствием того, что полузащитник „канониров“ Генрих Мхитарян не приедет на игру из-за страха быть подвергнутым физической расправе.
Это решение УЕФА наглядно показывает, что организация больше печется о прибыли, нежели о футболе и безопасности футболистов. Мы призываем перенести финал Лиги Европы из Баку в Лондон, на стадион „Уэмбли“. Подписав эту петицию вы будете солидарны с болельщиками „Челси“, „Арсенала“, с Мхитаряном и самой игрой.
#BoycottBaku», — гласит текст петиции.
На данный момент обращение подписали почти 1700 человек.
Билеты проданы все, за исключением 12ти тысяч английских болел
Вопрос
Где податель петиции собирается размещать 58 тысяч фанатов футбола
Из Азербайджана?
И какой из аэропортов туманного альбиона может справиться с таким количеством рейсов из Баку?
Билеты проданы все, за исключением 12ти тысяч английских болел
Вопрос
Где податель петиции собирается размещать 58 тысяч фанатов футбола
Из Азербайджана?
И какой из аэропортов туманного альбиона может справиться с таким количеством рейсов из Баку?