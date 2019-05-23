«Арсенал» обзванивал болельщиков и предлагал им билеты на финал ЛЕ

сегодня, 12:08

«Арсенал» обзванивал владельцев клубных абонементов на сезон и использовал электронную рассылку, чтобы распродать квоту билетов на финал Лиги Европы с «Челси», который пройдет в Баку.

«Канонирам» выделили 6 тысяч билетов, но продать они смогли только 3500. При этом практически на каждый домашний матч «Арсенала» в Лондоне приходит 60 тысяч болельщиков.