«Арсенал» обзванивал болельщиков и предлагал им билеты на финал ЛЕ

«Арсенал» обзванивал владельцев клубных абонементов на сезон и использовал электронную рассылку, чтобы распродать квоту билетов на финал Лиги Европы с «Челси», который пройдет в Баку.
«Канонирам» выделили 6 тысяч билетов, но продать они смогли только 3500. При этом практически на каждый домашний матч «Арсенала» в Лондоне приходит 60 тысяч болельщиков.
«Я думал, это шутка. Тот факт, что клуб не может продать столь малое количество билетов, показывает, что выбор места проведения финала ЛЕ - фарс. Я не виню „Арсенал“, вина лежит на УЕФА. Они должны были заранее подумать о том, как в Баку будут добираться болельщики из Западной Европы», — сказал один из обладателей сезонного абонемента «Арсенала».
Только я не знаю какие там звезды в Баку, настоящие или местные..
Вот думаю..
Только я не знаю какие там звезды в Баку, настоящие или местные..
Вот думаю..
Видимо не ожидали что английские команды дойдут до финала. В этом году прорвало прям.
Видимо не ожидали что английские команды дойдут до финала. В этом году прорвало прям.
Я сам думал слетать из Питера, посчитал, 30 тыс авиа, 5 тыс билеты, с ценами на гостиницы и апартаменты они вообще попутали, 3/4 предложений больше 5 тыс за ночь, в общем, 45 тыс это минимум трат, передумал.
Ты-то сам поедешь, раз такой рьяный поклонник финала в Баку?)
Я сам думал слетать из Питера, посчитал, 30 тыс авиа, 5 тыс билеты, с ценами на гостиницы и апартаменты они вообще попутали, 3/4 предложений больше 5 тыс за ночь, в общем, 45 тыс это минимум трат, передумал.
Ты-то сам поедешь, раз такой рьяный поклонник финала в Баку?)