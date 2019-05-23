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«Арсенал» обзванивал болельщиков и предлагал им билеты на финал ЛЕ

сегодня, 12:08
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал29.05.2019 в 22:00 Не начался

«Арсенал» обзванивал владельцев клубных абонементов на сезон и использовал электронную рассылку, чтобы распродать квоту билетов на финал Лиги Европы с «Челси», который пройдет в Баку.

«Канонирам» выделили 6 тысяч билетов, но продать они смогли только 3500. При этом практически на каждый домашний матч «Арсенала» в Лондоне приходит 60 тысяч болельщиков.

«Я думал, это шутка. Тот факт, что клуб не может продать столь малое количество билетов, показывает, что выбор места проведения финала ЛЕ - фарс. Я не виню „Арсенал“, вина лежит на УЕФА. Они должны были заранее подумать о том, как в Баку будут добираться болельщики из Западной Европы», — сказал один из обладателей сезонного абонемента «Арсенала».

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Все комментарии
azkan
azkan ответил Так Себе Аналитик
   357 / 854
сегодня в 14:17
Не приедут особенно. Во-первых, финал ЛЕ по статусу несравним с финалом ЛЧ, во-вторых, ты забываешь, что Баку расположен так, что туда билеты из любой точки будут дорогие. Я сам думал слетать из Питера, посчитал, 30 тыс авиа, 5 тыс билеты, с ценами на гостиницы и апартаменты они вообще попутали, 3/4 предложений больше 5 тыс за ночь, в общем, 45 тыс это минимум трат, передумал. Ты-то сам поедешь, раз такой рьяный поклонник финала в Баку?)
А мне предложили 900 долларов. Включая билеты 1 категории 112 сектор, авиаперелет из Ташкента и 4 дня в гостинице 5 звезд.
Только я не знаю какие там звезды в Баку, настоящие или местные..
Вот думаю..
BarsfanBaku
BarsfanBaku ответил Шишанутый
   639 / 854
сегодня в 13:47
👍🏻👌
la_masia
la_masia
   133 / 854
сегодня в 13:38
Я так понимаю проблемы только у англичан?
Видимо не ожидали что английские команды дойдут до финала. В этом году прорвало прям.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Шишанутый
   22 / 854
сегодня в 12:51
Зато приедут болельщики из Восточной Европы и посмотрят большой футбол. А вы сидите у себя на острове раз вам лень зад поднять с дивана. Праздник футбола в Баку пройдет и без вашего участия!
Не приедут особенно. Во-первых, финал ЛЕ по статусу несравним с финалом ЛЧ, во-вторых, ты забываешь, что Баку расположен так, что туда билеты из любой точки будут дорогие.

Я сам думал слетать из Питера, посчитал, 30 тыс авиа, 5 тыс билеты, с ценами на гостиницы и апартаменты они вообще попутали, 3/4 предложений больше 5 тыс за ночь, в общем, 45 тыс это минимум трат, передумал.

Ты-то сам поедешь, раз такой рьяный поклонник финала в Баку?)
Шишанутый
Шишанутый
   20 / 854
сегодня в 12:16
Зато приедут болельщики из Восточной Европы и посмотрят большой футбол. А вы сидите у себя на острове раз вам лень зад поднять с дивана. Праздник футбола в Баку пройдет и без вашего участия!
Neman Grodno
Neman Grodno
   750 / 854
сегодня в 12:14
А как на финал ЛЧ в Мадриде добираться болельщикам из Восточной Европы?
Abverin
Abverin
   112 / 854
сегодня в 12:11
Финал в этом году просто завалили.
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