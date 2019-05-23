ГлавнаяНовости

Ерохин: «Все мечтают играть в Лиге чемпионов»

сегодня, 19:30

Хавбек «Зенита» Александр Ерохин рассуждает о будущем своей команды.

Считается, что следующий сезон после чемпионства труднее. Соперники настраиваются на тебя по-другому. Все хотят победить чемпиона, сами подняться на первое место. Будет непросто, надо правильно настраиваться. Наш тренер это много раз проходил и знает, как подвести ребят психологически. Команда отпраздновала чемпионство, а скоро стартует новый сезон с новыми задачами. Этот путь надо начинать с чистого листа со свежей головой.

Лига чемпионов - это самый главный клубный турнир Европы, в нем мечтают играть все. Подходить к Лиге чемпионов будем со всей серьезностью.

Это очень конкурентное соревнование. Вот и текущий сезон получился крайне интересным: английский финал, «Аякс» в полуфинале… Так что загадывать не будем. Главное, самим правильно настроиться и подойти готовыми на сто процентов.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Баринов: «Теперь нужно занять второе место в РПЛ и победить в Суперкубке»
Сегодня, 20:53 ВидеоКомментарии2
Петржела: «Комличенко нужно перейти в более сильную команду»
Сегодня, 20:42 Комментарии1
Р. Нигматуллин: «Сафонов пусть спокойно поиграет в молодёжной сборной»
Сегодня, 19:19 Комментарии3
Борис Игнатьев: «Гильерме будет основным голкипером сборной России»
Сегодня, 19:16 Комментарии5
Карпин: «Не было мыслей, что Песьяков дорастет до сборной»
Сегодня, 16:43 Комментарии4
Президент «Урала»: «Примем любое решение по лимиту»
Сегодня, 16:31 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VV V
VV V
   305 / 856
сегодня в 20:44
Ерохин лукавит, он хотел сказать, что почти каждый футболист мечтает сидеть на лавле или играть в государственном Зените, разницы нет.....получать деньги, именно получать огромные деньги из бюджета страны, а не зарабатывать.....ведь Зенит-это престижно, это гламурно, это дорого наконец, здесь нищему быдлу места нет !
Alpribas
Alpribas
   83 / 856
сегодня в 20:22
Свиньи мечтают там только опозориться.
severnyj84
severnyj84
   73 / 856
сегодня в 20:17
Свиньи тоже всегда мечтают, но даже и если изредка туда попадают, то обязательно ставят рекорды, то 7-0,то 1-18 и их выкидывают оттуда отпаоченными до самых ушей.
kastites
kastites
   96 / 856
сегодня в 19:51
Все хотят,но 🐷 этого не дано
БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
   140 / 856
сегодня в 19:41
Будете там позорится!
АХ ХА ХА ХА
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100