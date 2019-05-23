Ерохин: «Все мечтают играть в Лиге чемпионов»

Хавбек «Зенита» рассуждает о будущем своей команды.

Считается, что следующий сезон после чемпионства труднее. Соперники настраиваются на тебя по-другому. Все хотят победить чемпиона, сами подняться на первое место. Будет непросто, надо правильно настраиваться. Наш тренер это много раз проходил и знает, как подвести ребят психологически. Команда отпраздновала чемпионство, а скоро стартует новый сезон с новыми задачами. Этот путь надо начинать с чистого листа со свежей головой.

Лига чемпионов - это самый главный клубный турнир Европы, в нем мечтают играть все. Подходить к Лиге чемпионов будем со всей серьезностью.

Это очень конкурентное соревнование. Вот и текущий сезон получился крайне интересным: английский финал, «Аякс» в полуфинале… Так что загадывать не будем. Главное, самим правильно настроиться и подойти готовыми на сто процентов.