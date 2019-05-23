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Борис Игнатьев: «Гильерме будет основным голкипером сборной России»

сегодня, 19:16

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев оценил состав национальной команды на игры отборочного турнира к Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня) и Кипром (11 июня).

К Черчесову нельзя предъявить ни одной претензии по окончательному составу сборной. Он всегда смотрит игры, сопоставляет, делает выбор. Имеет своё видение игры. Черчесов с большой перспективой просматривает игроков на будущее. Черчесов не теряет нить сегодняшнего дня с завтрашним.

Песьяков своей игрой заслужил внимания Черчесова и тренерского штаба. Это не значит, что он будет основополагающим. Гилерме займёт место в воротах.

Бакаев и Мирзов показывают хорошую игру, построенную на высоком уровне индивидуального мастерства. Бакаев более разноплановый игрок, хорошо вписывается в командное построение игры. Мирзов же силён в индивидуальных моментах. Что касается Беляева, он надёжный защитник. При небольшом выборе игроков обороны он один из тех, кто соответствует тому, что необходимо от футболистов такого калибра.

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Все комментарии
Egorium
Egorium ответил вячеслав остапенко
   86 / 856
сегодня в 20:40
Нам болельщикам всеровно кто будет стоять лижбы достойно играл
вячеслав остапенко
Сегодня 20:33
Нам болельщикам всеровно кто будет стоять лижбы достойно играл

всеровно пишется раздельно, вот так "все равно"
лижбы пишется раздельно, вот так "лишь бы",
компьютер слова с ошибками подчеркивает красным цветом. ОК?
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   134 / 856
сегодня в 20:33
Нам болельщикам всеровно кто будет стоять лижбы достойно играл
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   38 / 856
сегодня в 20:19
До первого провала от Сан-Марино.
STVA 1
STVA 1
   40 / 856
сегодня в 19:46
ГильермОВ...
Kresi frok
Kresi frok
   153 / 856
сегодня в 19:21
Писиков плавает вечно, не стабильный. А вообще, где Беленов, Крицюк, Синицын? Почему макака в воротах РФ?
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