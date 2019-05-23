Борис Игнатьев: «Гильерме будет основным голкипером сборной России»

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев оценил состав национальной команды на игры отборочного турнира к Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня) и Кипром (11 июня).
К Черчесову нельзя предъявить ни одной претензии по окончательному составу сборной. Он всегда смотрит игры, сопоставляет, делает выбор. Имеет своё видение игры. Черчесов с большой перспективой просматривает игроков на будущее. Черчесов не теряет нить сегодняшнего дня с завтрашним.
Песьяков своей игрой заслужил внимания Черчесова и тренерского штаба. Это не значит, что он будет основополагающим. Гилерме займёт место в воротах.
Бакаев и Мирзов показывают хорошую игру, построенную на высоком уровне индивидуального мастерства. Бакаев более разноплановый игрок, хорошо вписывается в командное построение игры. Мирзов же силён в индивидуальных моментах. Что касается Беляева, он надёжный защитник. При небольшом выборе игроков обороны он один из тех, кто соответствует тому, что необходимо от футболистов такого калибра.
Сегодня 20:33
Нам болельщикам всеровно кто будет стоять лижбы достойно играл
всеровно пишется раздельно, вот так "все равно"
лижбы пишется раздельно, вот так "лишь бы",
компьютер слова с ошибками подчеркивает красным цветом. ОК?
Сегодня 20:33
Нам болельщикам всеровно кто будет стоять лижбы достойно играл
всеровно пишется раздельно, вот так "все равно"
лижбы пишется раздельно, вот так "лишь бы",
компьютер слова с ошибками подчеркивает красным цветом. ОК?