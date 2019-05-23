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Р. Нигматуллин: «Сафонов пусть спокойно поиграет в молодёжной сборной»

сегодня, 19:19

Бывший вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин признался, что его не удивила окончательная заявка сборной России на предстоящие матчи отборочного этапа Евро-2020.

Состав сборной меня не удивил. Кто проявлял себя в чемпионате России в последних турах, тот и получил вызов в команду. Песьяков выдал великолепный матч против «Динамо», где сам вытащил игру, плюс достаточно стабильно выступает в «Ростове». Он сможет на равных бороться с Лунёвым и Гилерме. Песьяков — вратарь высокого уровня, как и все кандидаты в сборной. А Матвей Сафонов пусть спокойно поиграет в молодёжной сборной, там тоже присутствует конкуренция. Сафонов, безусловно, проводит отличный сезон. Но в первой сборной очень высокая конкуренция вратарей. Даже сейчас в составе четыре голкипера высокого класса. И непонятно, кто будет основным.

Что касается игроков из «Арсенала», то попадая в сборную, игроки улучшают и клубную прописку. Вполне возможно, что не только Бакаев уйдёт из «Арсенала». Хотя «Арсенал» хорошая команда, будет играть в Лиге Европы. Стремиться уходить не стоит.

Не знаю, сыграет ли Комличенко — всё зависит от конкретных матчей и тактических схем. Для него это всё-таки первое знакомство.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответил serh62
   95 / 856
сегодня в 20:39
Сафонов, на данном отрезке, показывает самую надежную и лучшую игру. ..а когда же еще вызывать в сборную.? сейчас самое время.
Вызвать Сафонова в сборную чтобы он там посидел на лавке? Думаю, для него самого полезнее поиграть в молодежке.
serh62
serh62
   128 / 856
сегодня в 20:03
Сафонов, на данном отрезке, показывает самую надежную и лучшую игру. ..а когда же еще вызывать в сборную.? сейчас самое время.
cska plus
cska plus
   5 / 856
сегодня в 19:42
Как подобает хрюще всех обо...рал а свиней похвалил.
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