Заявка на использование VAR в стыковых матчах в России будет подана 26 мая

Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин сообщил, что 26 мая РФС направит запрос в Международный союз футбольных ассоциаций на использование системы VAR в стыковых матчах за право сыграть в Премьер-Лиге в следующем сезоне.
Заявка будет подана тогда, когда определятся участники стыковых матчей - 25 мая в ФНЛ, 26-го - в РПЛ. В тот же день будет подана заявка.
За сохранение прописки поборются «Уфа» и «Крылья Советов». В «стыках» также сыграет «Томь», третья команда ФНЛ. За вторую путевку в переходные матчи поспорят «Нижний Новгород», «Чертаново», «СКА-Хабаровск» и «Шинник».