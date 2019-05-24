Заявка на использование VAR в стыковых матчах в России будет подана 26 мая

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Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин сообщил, что 26 мая РФС направит запрос в Международный союз футбольных ассоциаций на использование системы VAR в стыковых матчах за право сыграть в Премьер-Лиге в следующем сезоне.

Заявка будет подана тогда, когда определятся участники стыковых матчей - 25 мая в ФНЛ , 26-го - в РПЛ . В тот же день будет подана заявка.