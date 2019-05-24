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Заявка на использование VAR в стыковых матчах в России будет подана 26 мая

сегодня, 12:29

Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин сообщил, что 26 мая РФС направит запрос в Международный союз футбольных ассоциаций на использование системы VAR в стыковых матчах за право сыграть в Премьер-Лиге в следующем сезоне.

Заявка будет подана тогда, когда определятся участники стыковых матчей - 25 мая в ФНЛ, 26-го - в РПЛ. В тот же день будет подана заявка.

За сохранение прописки поборются «Уфа» и «Крылья Советов». В «стыках» также сыграет «Томь», третья команда ФНЛ. За вторую путевку в переходные матчи поспорят «Нижний Новгород», «Чертаново», «СКА-Хабаровск» и «Шинник».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   140 / 856
сегодня в 13:07
Обязательно нужно!
Novograd
Novograd
   518 / 856
сегодня в 12:50
Ахахааааа ска не пазортесь
амурец
амурец
   102 / 856
сегодня в 12:41
ВАР надо на всех матчах
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