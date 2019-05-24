«Енисей»: «Везем подарок „Зениту“, подарим гению Заболотному»

«Енисею» предстоит выезд в Санкт-Петербург на заключительный матч сезона против «Зенита». Красноярский клуб обещает вручить подарок сопернику.
Завтра вылет в город на Неве, где уже бывали раньше. Везем подарок чемпионам, подарим гению А. Заболотному.
Большой-большой секрет!
И не расскажем мы о нём,
ДА-ДА!
Раскроем секрет. Енисей с пяточком Аленем в ФНЛ ушли!!!
https://youtu.be/WB1TcOmbCrQ
Большой-большой секрет!
И не расскажем мы о нём,
ДА-ДА!
Раскроем секрет. Енисей с пяточком Аленем в ФНЛ ушли!!!
ХАХА ХХА ХАХА ХАХАХА
ХАХА ХХА ХАХА ХАХАХА