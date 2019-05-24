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«Енисей»: «Везем подарок „Зениту“, подарим гению Заболотному»

сегодня, 12:08
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей26.05.2019 в 14:00 Не начался

«Енисею» предстоит выезд в Санкт-Петербург на заключительный матч сезона против «Зенита». Красноярский клуб обещает вручить подарок сопернику.

Завтра вылет в город на Неве, где уже бывали раньше. Везем подарок чемпионам, подарим гению А. Заболотному.

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Все комментарии
Abverin
Abverin ответил Лакшери
   101 / 856
сегодня в 13:36
Вот бы мы вам заболотного подарили )
Енисей увезет Заболотного в качестве ответного подарка.
Лакшери
Лакшери
   110 / 856
сегодня в 13:28
Вот бы мы вам заболотного подарили )
Balanenok
Balanenok ответил kotmyshka
   67 / 856
сегодня в 13:28
Заинтриговали...
Чем это тебя так заинтриговали, односложный?
Tostao
Tostao ответил kotmyshka
   152 / 856
сегодня в 13:18
Заинтриговали...
Да какая интрига? Стойку ему тренировочную везут.))
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 856
сегодня в 13:17
Зенит все подарки уже получил, может и сам Енисей поздравить с выходом в ФНЛ.
Байкал-38
Байкал-38
   14 / 856
сегодня в 13:13
Енисей: Куда идём мы с Пятачком -
Большой-большой секрет!
И не расскажем мы о нём,
ДА-ДА!
Раскроем секрет. Енисей с пяточком Аленем в ФНЛ ушли!!!
ДСА
ДСА
   99 / 856
сегодня в 13:05
Товарищеская игра ожидается.
Гуливер
Гуливер
   408 / 856
сегодня в 13:01
Глушакова везут?
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   4 / 856
сегодня в 12:43
В футбол бы нормально играли,а не подарки по всей стране развозили.
kotmyshka
kotmyshka
   126 / 856
сегодня в 12:15
Заинтриговали...
FILL3286
FILL3286
   11 / 856
сегодня в 12:14
Паредас И забалотный это две легенды бомжей((((
ХАХА ХХА ХАХА ХАХАХА
makkie
makkie
   18 / 856
сегодня в 12:12
Неужели манекен?)
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