Стрепетов: «У Семака появилась головная боль после матча с „Ростовом“»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал поражение команды от «Ростова» в 29-м туре РПЛ .

Очень уверенно сыграл Кержаков. Была пара эпизодов, которые он блестяще действовал. Был выход один на один. Если бы не наш вратарь, счет мог быть крупнее. Свою состоятельность Михаил доказал, он по праву является вторым после Лунёва. Еще бы отметил Анюкова и Эрнани. Заболотный растворился на поле. Когда вместо него вышел полузащитник, это был звонок нашему форварду: я думал, Антон будет биться до конца и докажет свою состоятельность. Ожидал, что Мусаев выйдет в стартовом составе и проявит свою яркую игру. Возможно, ему было сложно в плане взаимопонимания с Заболотным, Эрнани и Ригони, но он тоже растворился на поле.

Состав у «Зенита» был мощный, но мотивация оказалась не на высоком уровне. Кроме тех, кого отметил, остальные вышли провести обыкновенный контрольный матч. Мы не увидели желания победить: за 90 минут один удар в створ ворот. В моем понимании - это нонсенс! Думаю, что у Семака появилась головная боль после этого матча, поскольку минимальный счет - это заслуга Кержакова.

С кем «Зениту» стоит расстаться в межсезонье? Трудно сказать: всё решает главный тренер. Чтобы в Лиге чемпионов чего-то добиваться, усиливаться нужно. Многие футболисты не получают игровой практики, а это потеря тонуса и игрового ритма. Я считаю, что у нас много игроков. Ригони показал, что может прогрессировать. Дриусси хорошо вписался. Голами и передачами они доказали свою состоятельность. Но есть человек шесть, кто не доказал. Лига чемпионов - это фантастический футбол, которому нужно соответствовать. Не просто там участвовать, а чего-то добиваться. Наверняка задача будет поставлена - выйти в плей-офф. Нужно подписать двух-трех ярких игроков, которые должны быть не для усиления скамейки, а для конкуренции в середине поля и в центральной зоне - уровня Данни или Аршавина.