Рейнгольд: «Фернандесу нужно выбрать „Зенит“, а не „Атлетико“»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о желании защитника ЦСКА продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Марио Фернандес, откровенно говоря, не такого уровня игрок, чтобы выступать в «Атлетико». Давайте прямо об этом говорить. Это завышенная оценка. Да, Фернандес - хороший защитник, но ведь Смольников не сильно ему уступает как крайний защитник. Игорь, когда в порядке, в отдельных моментах еще и фору даст нашему бразильцу. Не мне выбирать и советовать Марио, но считаю, что в «Атлетико» он может просто раствориться. Не думаю, что только один я так считаю.

Кто за последнее время, уходя из России, заиграл по-настоящему в Европе? Ну, блеснули Аршавин, Билялетдинов, но с чем они вернулись? Ни с чем. Думаю, многие клубы посмотрели на наших за границей и решили для себя, что такие им не нужны. Фернандес, конечно, выделяется мастерством в России, но у нас нет такого количества качественных фланговых защитников, чтобы судить об уровне Марио однозначно. Фернандес и Смольников, а остальные - середнячки, ни на что не рассчитывающие. Тяжеловато будет Марио в Испании.

А вот для «Зенита» это было бы классное усиление. Фернандес - игрок российского розлива. Пристально за ним наблюдал: умеет играть персонально, хорошо читает игру, таких в нашей стране мало. Желаю ему наилучшего, но считаю, что ему нужно выбрать «Зенит», если он хочет расти и не потерять практику футбольную. В «Атлетико» он может пропасть. И тогда мы потеряем не только защитника для сборной, но и просто очень хорошего парня, каким он является. А в «Зените» Марио будет игроком основы.