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Рейнгольд: «Фернандесу нужно выбрать „Зенит“, а не „Атлетико“»

сегодня, 12:17

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о желании защитника ЦСКА Марио Фернандеса продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Марио Фернандес, откровенно говоря, не такого уровня игрок, чтобы выступать в «Атлетико». Давайте прямо об этом говорить. Это завышенная оценка. Да, Фернандес - хороший защитник, но ведь Смольников не сильно ему уступает как крайний защитник. Игорь, когда в порядке, в отдельных моментах еще и фору даст нашему бразильцу. Не мне выбирать и советовать Марио, но считаю, что в «Атлетико» он может просто раствориться. Не думаю, что только один я так считаю. 

Кто за последнее время, уходя из России, заиграл по-настоящему в Европе? Ну, блеснули Аршавин, Билялетдинов, но с чем они вернулись? Ни с чем. Думаю, многие клубы посмотрели на наших за границей и решили для себя, что такие им не нужны. Фернандес, конечно, выделяется мастерством в России, но у нас нет такого количества качественных фланговых защитников, чтобы судить об уровне Марио однозначно. Фернандес и Смольников, а остальные - середнячки, ни на что не рассчитывающие. Тяжеловато будет Марио в Испании.

А вот для «Зенита» это было бы классное усиление. Фернандес - игрок российского розлива. Пристально за ним наблюдал: умеет играть персонально, хорошо читает игру, таких в нашей стране мало. Желаю ему наилучшего, но считаю, что ему нужно выбрать «Зенит», если он хочет расти и не потерять практику футбольную. В «Атлетико» он может пропасть. И тогда мы потеряем не только защитника для сборной, но и просто очень хорошего парня, каким он является. А в «Зените» Марио будет игроком основы.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   8 / 856
сегодня в 13:42
Гинер его бакланам загонит!
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   534 / 856
сегодня в 13:40
Атлетико - команда, которая пару раз была близка к победе в ЛЧ, выигрывала ЛЕ и Суперкубок УЕФА. Зенит - позор российского футбола, который вылетает от всяких Вильярреалов. Марио лучше перейти на повышение в Атлетико.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Nimbles
   534 / 856
сегодня в 13:39
Больше, очевидно, не будет, ЦСКА стал на свинский путь.
А питерский проект без истории сможет выиграть что-нибудь в ближайшие годы? Скоро вас ждет ужасный позор в ЛЧ и пятое место в чемпионате
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Nimbles
   400 / 856
сегодня в 13:31
Больше, очевидно, не будет, ЦСКА стал на свинский путь.
Какой еще свинский путь? У ЦСКА есть финансовые проблемы, не позволяющие им покупать дорогих игроков. Они живут не за счет госкорпораций, как Зенит или Локомотив. Им не дарили стадионы, как Спартаку. В последнее время все больше есть ощущение, что Зенит тоже скоро заставят жить по средствам и Газпром перестанет вливать народные деньги в питерский клуб. Лафа скоро закончится! Клубы РПЛ разоряются, прекращают существование, а эти жируют, покупают аргентинцев...
Nimbles
Nimbles ответил Serg_Diamond
   43 / 856
сегодня в 13:24
В составе ЦСКА Марио трижды становился чемпионом России, обладателем кубка России, трижды суперкубка России.
Больше, очевидно, не будет, ЦСКА стал на свинский путь.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Anisovich
   400 / 856
сегодня в 13:17
Что ему дал ЦСКА, кроме любви и пятого места?
В составе ЦСКА Марио трижды становился чемпионом России, обладателем кубка России, трижды суперкубка России.
kotmyshka
kotmyshka
   126 / 856
сегодня в 13:16
Куда агент пристроит, туда и пойдет... А жаль...
Anisovich
Anisovich ответил cska1948
   54 / 856
сегодня в 13:15
Если бы Рейнгольд ещё объяснил нам, что может, кроме зарплаты, дать Зенит Марио. То цены бы не было его словам.
Что ему дал ЦСКА, кроме любви и пятого места?
Albasin
Albasin
   16 / 856
сегодня в 13:13
Правильно сегодня говорит Рейнгольд, наверное, вылечился.
КЭТиК
КЭТиК
   135 / 856
сегодня в 13:08
Если есть возможность уйти в Атлетико, надо туда идти.
Footbolista
Footbolista
   20 / 856
сегодня в 13:07
Подгорает у коней по поводу перехода Фернандеса в зенит)...
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Гуливер
   400 / 856
сегодня в 13:06
как минимум лигу чемпионов)
Марио в ЛЧ играл несколько лет подряд. Нашли чем удивить! Это Зенит отвык от ЛЧ, а Марио к нему уже не привыкать.
Гуливер
Гуливер ответил cska1948
   408 / 856
сегодня в 13:02
Если бы Рейнгольд ещё объяснил нам, что может, кроме зарплаты, дать Зенит Марио. То цены бы не было его словам.
как минимум лигу чемпионов)
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   400 / 856
сегодня в 12:59
Как нибудь без него разберутся. Марио точно ничем не хуже Хуанфрана. А в некоторых компонентах может даже и лучше. Зачем сравнивать со Смольниковыми, Аршавиными. Аршавин играл хорошо, но не долго. А Марио - бразилец, хоть и с российским паспортом, и школа у него бразильская, если бы не чудил по молодости, играл бы в сборной Бразилии.
cska1948
cska1948
   96 / 856
сегодня в 12:53
Если бы Рейнгольд ещё объяснил нам, что может, кроме зарплаты, дать Зенит Марио. То цены бы не было его словам.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   267 / 856
сегодня в 12:52
Вижу люди правильно оценили откровения старого маразматика, могу только добавить юморную версию: гинер раскручивает компанию по продаже марио и через нужных людей поклонился бутылкой фруктового портвейна старому спартачу, тот на втором стакане и расчувствовался.
drug01
drug01
   144 / 856
сегодня в 12:51
Зачем укреплять соперника???
cska plus
cska plus
   6 / 856
сегодня в 12:39
Что-то дедок обсуждает чужие клубы и чужих игроков, наверное на хрющек надежды уже нет, доведут они старика.
амурец
амурец
   102 / 856
сегодня в 12:36
Смольников не сильно уступает Фернандесу? во дедушку торкнуло
Don trambon
Don trambon
   134 / 856
сегодня в 12:23
Сначала говорит что смола мало чем уступает Марио(хахаах), а потом говорит что Марио надо в Зенит. Так вопрос на кой зениту 2 равных(по мнению этого старпёра) по уровню игрока.

14ок спамовский.
STVA 1
STVA 1
   41 / 856
сегодня в 12:20
Валера советы даёт , но решать всё равно не ему .
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