Рейнгольд: «Федун, ты обманываешь миллионы болельщиков. Стыдно!»

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд подвел итоги выступления «красно-белых» в этом сезоне.
Всё здесь просто. В «Спартаке» безобразно поставлена работа. Начиная от хозяина клуба, заканчивая помощниками, главным тренером и обслугой. Я недавно был на передаче, меня позвал Слава Фетисов. И как раз этот вопрос мы ставили. Я говорил: «Ну как так можно, команда „Спартак“, традиционно любимая народом, вообще играть в футбол разучилась». Люди выходят на поле валять дурака, идут непонятные перестановки в руководстве, тренерском штабе. Одна нервотрепка. Половина футболистов - больные, медицинский штаб безобразный. А эта чехарда с испанскими, итальянским специалистами в штабе - всё вразброс. Надо проводить капитальный ремонт клуба. Я буду об этом говорить, потому что тот, кто представляет сейчас «Спартак», не имеет права играть так, как в этом сезоне. Меня беспокоит то, что, согласно слухам, Федун хочет команду продать. Зобнин куда-то собирается уехать в Европу, уже вроде цена на него назначена. Зе Луиша и Луиса Адриано хотят продать. Они там в «Спартаке» с ума сошли, что ли? Вот назад просится Промес, который понял, что не может ничего в Испании, а мы в такой ситуации хотим других лидеров распродать? Что, нищими и голодными стали вдруг?
Ну нельзя же так. Федун, ты обманываешь миллионы болельщиков, когда говоришь, что сделаешь команду. Покупаешь игрока, потом его продаешь и говоришь, что на Промесе заработал лишних 5 млн. Стыдно, господин Федун! Если «Спартак» серьезно хочет быть в авангарде нашего футбола, то там должны работать серьезные люди. Просто беда в «Спартаке». Нужен человек, который ночами спать не будет, но при этом будет лепить команду. Тогда будет толк. А пока одни разговоры, как собирать состав и как играть. И Кононов - никакой. Джентльмен нашелся, который только смотрит со стороны и говорит непонятные вещи: «Стараемся, будем играть…». В «Спартаке» всё надо делать сразу, это не тульский «Арсенал». Пока будет такой бардак, команды не будет в «Спартаке».
Я щас не про конкретную вместимость стадионов, а вот про эту среднюю температуру по палате...
Я щас не про конкретную вместимость стадионов, а вот про эту среднюю температуру по палате...
Внуки пересказали прессу за год
Валера дал интервью
Внуки пересказали прессу за год
Валера дал интервью
Занимается чем угодно, только не футболом.
Умный руководитель бы так не поступал!
Занимается чем угодно, только не футболом.
Умный руководитель бы так не поступал!
😆
😆