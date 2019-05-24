Рейнгольд: «Федун, ты обманываешь миллионы болельщиков. Стыдно!»

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд подвел итоги выступления «красно-белых» в этом сезоне.

Всё здесь просто. В «Спартаке» безобразно поставлена работа. Начиная от хозяина клуба, заканчивая помощниками, главным тренером и обслугой. Я недавно был на передаче, меня позвал Слава Фетисов. И как раз этот вопрос мы ставили. Я говорил: «Ну как так можно, команда „Спартак“, традиционно любимая народом, вообще играть в футбол разучилась». Люди выходят на поле валять дурака, идут непонятные перестановки в руководстве, тренерском штабе. Одна нервотрепка. Половина футболистов - больные, медицинский штаб безобразный. А эта чехарда с испанскими, итальянским специалистами в штабе - всё вразброс. Надо проводить капитальный ремонт клуба. Я буду об этом говорить, потому что тот, кто представляет сейчас «Спартак», не имеет права играть так, как в этом сезоне. Меня беспокоит то, что, согласно слухам, Федун хочет команду продать. Зобнин куда-то собирается уехать в Европу, уже вроде цена на него назначена. Зе Луиша и Луиса Адриано хотят продать. Они там в «Спартаке» с ума сошли, что ли? Вот назад просится Промес, который понял, что не может ничего в Испании, а мы в такой ситуации хотим других лидеров распродать? Что, нищими и голодными стали вдруг?

Ну нельзя же так. Федун, ты обманываешь миллионы болельщиков, когда говоришь, что сделаешь команду. Покупаешь игрока, потом его продаешь и говоришь, что на Промесе заработал лишних 5 млн. Стыдно, господин Федун! Если «Спартак» серьезно хочет быть в авангарде нашего футбола, то там должны работать серьезные люди. Просто беда в «Спартаке». Нужен человек, который ночами спать не будет, но при этом будет лепить команду. Тогда будет толк. А пока одни разговоры, как собирать состав и как играть. И Кононов - никакой. Джентльмен нашелся, который только смотрит со стороны и говорит непонятные вещи: «Стараемся, будем играть…». В «Спартаке» всё надо делать сразу, это не тульский «Арсенал». Пока будет такой бардак, команды не будет в «Спартаке».