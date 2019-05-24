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Рейнгольд: «Федун, ты обманываешь миллионы болельщиков. Стыдно!»

сегодня, 14:04

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд подвел итоги выступления «красно-белых» в этом сезоне.

Всё здесь просто. В «Спартаке» безобразно поставлена работа. Начиная от хозяина клуба, заканчивая помощниками, главным тренером и обслугой. Я недавно был на передаче, меня позвал Слава Фетисов. И как раз этот вопрос мы ставили. Я говорил: «Ну как так можно, команда „Спартак“, традиционно любимая народом, вообще играть в футбол разучилась». Люди выходят на поле валять дурака, идут непонятные перестановки в руководстве, тренерском штабе. Одна нервотрепка. Половина футболистов - больные, медицинский штаб безобразный. А эта чехарда с испанскими, итальянским специалистами в штабе - всё вразброс. Надо проводить капитальный ремонт клуба. Я буду об этом говорить, потому что тот, кто представляет сейчас «Спартак», не имеет права играть так, как в этом сезоне. Меня беспокоит то, что, согласно слухам, Федун хочет команду продать. Зобнин куда-то собирается уехать в Европу, уже вроде цена на него назначена. Зе Луиша и Луиса Адриано хотят продать. Они там в «Спартаке» с ума сошли, что ли? Вот назад просится Промес, который понял, что не может ничего в Испании, а мы в такой ситуации хотим других лидеров распродать? Что, нищими и голодными стали вдруг?

Ну нельзя же так. Федун, ты обманываешь миллионы болельщиков, когда говоришь, что сделаешь команду. Покупаешь игрока, потом его продаешь и говоришь, что на Промесе заработал лишних 5 млн. Стыдно, господин Федун! Если «Спартак» серьезно хочет быть в авангарде нашего футбола, то там должны работать серьезные люди. Просто беда в «Спартаке». Нужен человек, который ночами спать не будет, но при этом будет лепить команду. Тогда будет толк. А пока одни разговоры, как собирать состав и как играть. И Кононов - никакой. Джентльмен нашелся, который только смотрит со стороны и говорит непонятные вещи: «Стараемся, будем играть…». В «Спартаке» всё надо делать сразу, это не тульский «Арсенал». Пока будет такой бардак, команды не будет в «Спартаке».

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Все комментарии
Snake Plissken
Snake Plissken
   71 / 853
сегодня в 15:25
Мугик смешно шутит. А говорят, что свиньи и юмор - несовместимы )))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Snake Plissken
   319 / 853
сегодня в 15:22
Каких болельщиков? Откуда они у свиней? У Федуна на открывашке давно манекены надувные вместо болельщиков )))
Да , я немного располнел , но на резиновую куклу не похож ! Зря ты так ! ))))))))))
mugik1973
mugik1973 ответил Ваня лучший
   292 / 853
сегодня в 15:22
70% это сколько, это от одного человека или от трех.
Snake Plissken
Snake Plissken ответил MAUS
   71 / 853
сегодня в 15:19
у цска и на манекенов денег нет, поэтому трибуны пустые 😆
Да-да, утешай себя )))
kasyak7
kasyak7
   149 / 853
сегодня в 15:19
команды как таковой и нет в Спартаке,одно название
Caniggia
Caniggia
   44 / 853
сегодня в 15:15
Эка старого пробрало! Вот что боярыш животворящий делает!
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   183 / 853
сегодня в 15:13
Что значит - Федун лишил дедушку персональной прибавки к пенсии ! Какая-то десятка, а сколько от этого Рейнгольда вони !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   33 / 853
сегодня в 15:12
Ваня, процентами орудовать удобнее? К примеру, 70% от 20 тысяч = 14 тысяч, а 60% от 30 будет 18. И на кого приходит больше?
Я щас не про конкретную вместимость стадионов, а вот про эту среднюю температуру по палате...
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Семак иди сюда
   183 / 853
сегодня в 15:10
Федун неудачник по жизни.
Так ты подскажи ему, как правильно деньгами распорядиться, чтобы стать таким " удачным" как ты, хотя бы.
За адекватность
За адекватность
   12 / 853
сегодня в 15:09
Сегодня прямо стенд ап от Валерия Леонидовича на соккере. То леги не нужны, не дают молодежи нашей засверкать, то Промеса не мешало бы вернуть. То Кононов нормальный был раньше, то "И Кононов никакой"." В «Спартаке» всё надо делать сразу, это не тульский «Арсенал».", так пусть делают, а Тула чем не угодила? Да не вернуться уже 90-е, когда "Спартак" клепал титулы, желающих побольше стало.
Озеров
Озеров
   29 / 853
сегодня в 15:08
Старику разрешили сказать о проблемах Спартака

Внуки пересказали прессу за год

Валера дал интервью
ДСА
ДСА
   105 / 853
сегодня в 15:08
Рейнгольд только много говорит не по делу.
makkie
makkie
   19 / 853
сегодня в 15:02
С Федуном всё ясно уже давно - у него отнюдь не спортивные цели.
Занимается чем угодно, только не футболом.
Умный руководитель бы так не поступал!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   33 / 853
сегодня в 15:00
Двже Рейнгольду стыдно за Спартак! Об чем еще говорить?
mangoх12
mangoх12
   25 / 853
сегодня в 14:57
А дедок то прав ! Просто порвал киевского барыгу !
drug01
drug01
   145 / 853
сегодня в 14:57
А у него нет стыда есть только жадность.....
Ваня лучший
Ваня лучший ответил MAUS
   121 / 853
сегодня в 14:51
Напрасно ты так. Посмотри статистику. В этом году посещаемость ЦСКА выше. Заполняемость ВЭБ Арены в среднем около 70%,а у Спартака чуть более 60%.тпкова статистика.
MAUS
MAUS ответил Snake Plissken
   35 / 853
сегодня в 14:45
Каких болельщиков? Откуда они у свиней? У Федуна на открывашке давно манекены надувные вместо болельщиков )))
у цска и на манекенов денег нет, поэтому трибуны пустые
😆
311
311
   52 / 853
сегодня в 14:43
Старик никак не привыкнет, что Спартак давно уже обычный середняк!)
Never Mind
Never Mind
   705 / 853
сегодня в 14:40
как стыдно
Брулин
Брулин
   87 / 853
сегодня в 14:38
Этот эксперт разбирается в ФФП?)
proezd2
proezd2
сегодня в 14:38
Ухахахахахаха!!!
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   270 / 853
сегодня в 14:37
Федун неудачник по жизни.
Союзник противников
Союзник противников ответил Кайзер Созе
   36 / 853
сегодня в 14:37
Под водочку Деду Валери, верхом на белочке прискокал Промес и попросился обратно?! Если это не так то, откуда у него эта инфа?)))
Блин...Трудное дело-читать такие послания:То запятая не там,то мысль путается,то орфография не повинуется.
Просто идиот
Просто идиот
   461 / 853
сегодня в 14:35
Что этот еврей понимает? Федун и ко выведут мой спартак в пердив! Этого ждут все адекватные болельщики спартака!
Союзник противников
Союзник противников ответил Сергей Саныч
   36 / 853
сегодня в 14:35
У нас многие по ночам не спят. Может от туда и беда. Ночью надо спать,а днём работать.
Спартачи-вахтовики,они же нефть добывают! Да и крекинг -непрерывное производство.Привычка-с...
mikysss
mikysss ответил Anisovich
   65 / 853
сегодня в 14:34
И до федуна спартак всех обманывал, и во время федуна, и после будет, такая команда.
до Федуна? до федуна Спартак имел в чемпе всех кого хотел, пока червиченко не поставили как раз ВВП к власти пришол и подарил газпром бомжам
Просто идиот
Просто идиот ответил Сергей Саныч
   461 / 853
сегодня в 14:32
Может потому что ананидза с де зуевым вернулись?
Союзник противников
Союзник противников
   36 / 853
сегодня в 14:31
Кто ты такой,старый нищеброд,кем только не работавший после футбольной карьеры??? А уважаемый" топ-политработник-нефтяник-менеджер" Федун-собственник клуба.И мизинец любого его наследника стоит дороже,чем вся твоя гражданско-клубная патетика.
Snake Plissken
Snake Plissken
   71 / 853
сегодня в 14:31
Каких болельщиков? Откуда они у свиней? У Федуна на открывашке давно манекены надувные вместо болельщиков )))
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