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Виллиан: «Не лучший сезон как для меня, так и для всего „Челси“»

сегодня, 07:25
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал29.05.2019 в 22:00 Не начался

Полузащитник «Челси» Виллиан подвёл итоги сезона для лондонского клуба. 29 мая «синим» предстоит сыграть последний матч сезона – финал Лиги Европы против «Арсенала».

Знаю, что это был не лучший мой сезон. Он не был плохим, но и лучшим тоже.

Знаю, что могу играть намного сильнее. Не только я, но и вся команда. Это был не лучший наш сезон. Мы все знаем, что способны на большее.

Хотя в итоге некоторые из поставленных нами целей были достигнуты. Мы вышли в финал Кубка Лиги, заняли третью строчку в АПЛ, а сейчас нас ждёт финал Лиги Европы.

Если мы выиграем трофей, то, я думаю, сезон можно считать хорошим. Хотя мы всегда хотим добиваться большего.

Напомним, полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик не сможет помочь команде в решающем матче ЛЕ из-за разрыва ахиллова сухожилия.

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КЭТиК
КЭТиК
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сегодня в 08:04
Ещё можно сезон сделать хорошим.
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