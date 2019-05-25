Виллиан: «Не лучший сезон как для меня, так и для всего „Челси“»

Полузащитник «Челси» Виллиан подвёл итоги сезона для лондонского клуба. 29 мая «синим» предстоит сыграть последний матч сезона – финал Лиги Европы против «Арсенала».

Знаю, что это был не лучший мой сезон. Он не был плохим, но и лучшим тоже.

Знаю, что могу играть намного сильнее. Не только я, но и вся команда. Это был не лучший наш сезон. Мы все знаем, что способны на большее.

Хотя в итоге некоторые из поставленных нами целей были достигнуты. Мы вышли в финал Кубка Лиги, заняли третью строчку в АПЛ , а сейчас нас ждёт финал Лиги Европы.

Если мы выиграем трофей, то, я думаю, сезон можно считать хорошим. Хотя мы всегда хотим добиваться большего.