Хави: «Болельщики не могут требовать от „Барселоны“ требл»

Экс-футболист «Барселоны» Хави в преддверии финала Кубка Испании между каталонцами и «Валенсией» отметил, что каждый сезон от «сине-гранатовых» слишком многого ждут.

Ожидания от финала Кубка положительные. Думаю, «Барселона» является фаворитом и будет доминировать. При всём уважении к «Валенсии», «Барселона» должна стать чемпионом.

«Барселона» близка к завоеванию еще одного золотого дубля, а это историческое достижение. Такое нечасто происходило в истории клуба. Но события показали, что от команды ждут победы в Лиге чемпионов, даже Лео пообещал побороться за этот титул. После 3:0 в противостоянии с «Ливерпулем» болельщикам казалось, что чемпион уже определен.

Не завышены ли ожидания? Да, люди не могут требовать требл. Если команда не выигрывает Лигу чемпионов, вы говорите, что это провал. Но эта планка - следствие наличия в составе лучшего игрока в мире.