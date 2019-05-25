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Хави: «Болельщики не могут требовать от „Барселоны“ требл»

сегодня, 09:25
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия22:00 Не начался

Экс-футболист «Барселоны» Хави в преддверии финала Кубка Испании между каталонцами и «Валенсией» отметил, что каждый сезон от «сине-гранатовых» слишком многого ждут.

Ожидания от финала Кубка положительные. Думаю, «Барселона» является фаворитом и будет доминировать. При всём уважении к «Валенсии», «Барселона» должна стать чемпионом.

«Барселона» близка к завоеванию еще одного золотого дубля, а это историческое достижение. Такое нечасто происходило в истории клуба. Но события показали, что от команды ждут победы в Лиге чемпионов, даже Лео пообещал побороться за этот титул. После 3:0 в противостоянии с «Ливерпулем» болельщикам казалось, что чемпион уже определен.

Не завышены ли ожидания? Да, люди не могут требовать требл. Если команда не выигрывает Лигу чемпионов, вы говорите, что это провал. Но эта планка - следствие наличия в составе лучшего игрока в мире.

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Все комментарии
Groove000
Groove000
   89 / 842
сегодня в 10:05
Можем. Еще как можем. Потому что Барса сделала это дважды, значит, может сделать и в третий раз. Поэтому требования болел вполне резонны
ДАША Д
ДАША Д
   151 / 842
сегодня в 10:04
Только требл!
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   730 / 842
сегодня в 10:01
Почему нет? От Барсы, Реала, Ман.Сити, Ливера, Ювентуса, Баварии и ПСЖ все болельщики об этом могут мечтать и это объяснимо.
амурец
амурец
   72 / 842
сегодня в 09:50
конечно не могут ЛЧ это для футбольных команд, а не балетных, к тому же с ВАРом такое как с ПСЖ уже ге прокатит
Илья Белкин
Илья Белкин
   492 / 842
сегодня в 09:38
    Gelious
    Gelious
       301 / 842
    сегодня в 09:31
    И тут подлизал в конце. Больной человек, конечно
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