ПСЖ может продать Паредеса летом

Полузащитник ПСЖ Леандро Паредес может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Сообщается, что Томас Тухель не рассчитывает на 24-летнего аргентинца в новом сезоне.
Напомним, что Паредес перешел в ПСЖ в январе этого года из «Зенита».
Полузащитник ПСЖ Леандро Паредес может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Сообщается, что Томас Тухель не рассчитывает на 24-летнего аргентинца в новом сезоне.
Напомним, что Паредес перешел в ПСЖ в январе этого года из «Зенита».
Хочется смеха!!!! БОЛЬШЕ!!!
хахах хах хах хах хахх ахха
Не подумавши притянули второсортного арга!!!!
Хочется смеха!!!! БОЛЬШЕ!!!
хахах хах хах хах хахх ахха
Не подумавши притянули второсортного арга!!!!