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ПСЖ может продать Паредеса летом

сегодня, 19:32

Полузащитник ПСЖ Леандро Паредес может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Сообщается, что Томас Тухель не рассчитывает на 24-летнего аргентинца в новом сезоне.

Напомним, что Паредес перешел в ПСЖ в январе этого года из «Зенита».

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Все комментарии
Neymar 10
Neymar 10
   392 / 833
сегодня в 20:38
есть вариант замаскировать его под мэйн куна и выставить на авито или eBay ! хоть какие то деньги может выручим ... других вариантов просто нет !
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   32 / 833
сегодня в 20:24
Хорошо впарил Зенит.
КЭТиК
КЭТиК
   133 / 833
сегодня в 20:14
Максимум за 10 млн. продадут.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   275 / 833
сегодня в 20:01
переоцененый игрок, и как ПСЖ клюнул то)))
FILL3286
FILL3286
   6 / 833
сегодня в 19:58
Даешь назад к бомжам???
Хочется смеха!!!! БОЛЬШЕ!!!
хахах хах хах хах хахх ахха
Не подумавши притянули второсортного арга!!!!
11-и метровый
11-и метровый
   21 / 833
сегодня в 19:56
В Шкендию лучший вариант просто так подарить.
рус фан
рус фан
   273 / 833
сегодня в 19:53
Началась новая игра в "передай Паредеса".
Jum13
Jum13
   123 / 833
сегодня в 19:38
Мне вот вообще непонятно зачем они его вообще покупали? )))
Барсамания1988
Барсамания1988
   312 / 833
сегодня в 19:34
В зенит за 10ку возможно и возьмут или сева арендует по привычке.
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