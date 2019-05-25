Хамес может продолжить карьеру в АПЛ

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес может продолжить карьеру в английском чемпионате, об этом сообщают СМИ.
В немецком клубе хавбек находится на правах аренды, основные права на игрока принадлежат «Реалу». У «Баварии» есть приоритетное право выкупа футболиста за 42 млн евро.
Если баварцы не будут выкупать игрока, тогда Хамес будет искать возможность перейти в АПЛ, где на него претендуют «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Сам футболист исключает свое возвращение в «Реал», так как главный тренер команды Зинедин Зидан не рассчитывает на него.