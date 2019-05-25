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Хамес может продолжить карьеру в АПЛ

сегодня, 16:31

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес может продолжить карьеру в английском чемпионате, об этом сообщают СМИ

В немецком клубе хавбек находится на правах аренды, основные права на игрока принадлежат «Реалу». У «Баварии» есть приоритетное право выкупа футболиста за 42 млн евро. 

Если баварцы не будут выкупать игрока, тогда Хамес будет искать возможность перейти в АПЛ, где на него претендуют «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Сам футболист исключает свое возвращение в «Реал», так как главный тренер команды Зинедин Зидан не рассчитывает на него. 

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