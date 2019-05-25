Хамес может продолжить карьеру в АПЛ

сегодня, 16:31

Полузащитник «Баварии» может продолжить карьеру в английском чемпионате, об этом сообщают СМИ .

В немецком клубе хавбек находится на правах аренды, основные права на игрока принадлежат «Реалу». У «Баварии» есть приоритетное право выкупа футболиста за 42 млн евро.