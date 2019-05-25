Капитан решился? Рамос покидает «Реал»

сегодня, 17:34

Перепалка с Пересом, непонимание в команде, щедрые предложения и новый вызов – «Соккер.ру» реагирует на свежие новости.

«До свидания, капитан „Реала“?»

Такое сообщение, иллюстрирование фото руки Рамоса с капитанской повязкой оставили журналисты издания «As». Эти ребята источники в «Реале» точно имеют. Так что идея сменить клуб появилась в голове у Рамоса, а серия новостей ее подтверждает.

Почему Серхио решил уехать из Мадрида? Во-первых, ему не понравился последний сезон. Не факт, что у Зидана со второй попытки получится. Во-вторых, недоволен напарниками – некоторые из них не в той форме и не относились к работе так, как привык сам Рамос, который ошибался, но не ленился, а дрался.

В-третьих, не случайно упоминают о перепалке с Пересом в раздевалке после очередного поражения, когда Серхио якобы выкрикнул: «Заплати, что полагается, и ноги моей в этом клубе не будет». Или нечто в таком же духе, только с испанской страстностью. Рамоса не отнести к покладистым, так что охотно верим – конфликты были.

Клуб подталкивает к расставанию?

Зная сеньора Переса, не стоит исключать, что вся история о Рамосе, который якобы уезжает – задумка президента. Зачем так поступать? Чтобы все поняли, что инициатива исходит от самого защитника, а «Реал» просто реагирует на желание капитана и многолетнего лидера в раздевалке.

Ведь есть футбольные причины обновить защиту. Рамос последние годы играет так, что проиграл в итоге не только сборной России на ЧМ -18. Говорят, что без него «Реал» еще хуже. Но разве после матчей парочки Серхио и Варана у клуба не было причин приглашать сильного центрального защитника? И разве два чемпиона мира провели исключительный сезон?

«Реалу» может быть выгодным уход классного, но немолодого защитника. Ведь в таком случае перестроят оборону. Прикупят Менди на левый фланг – того, что сейчас в «Лионе», а не в «Манчестер Сити», заставив Марсело работать на тренировках лучше (или уйти в «Ювентус» - все возможно, когда говорим о друзьях Роналду). А еще Зидан сможет найти другого центрального бека в пару к Варану.

Рамос недоволен своим положением?

Главный редактор еще одной мадридской газеты – «Маrca», разузнал по своим каналам, что Серхио отдельно бесят зарплаты в «Реале». Бэйл, которому Зидан всем видом показал, что валлиец в новом сезоне «Мадриду» не нужен, получает на 5 миллионов евро в год больше, чем Серхио Рамос.

При этом валлийский вингер через прессу жалуется на судьбу футболистов – слишком много работы, не то что у гольфистов, а испанская легенда недоумевает: Гарету отстегивают больше, потенциальным новичкам выдадут гору денег, а легенде клуба пару миллионов евро не подкинут? Но Перес, как утверждают испанские источники, не собирается идти на уступки Рамосу.

А поскольку вы знаете истории Рауля и Касильяса (самое время пожелать крепкого здоровья Икеру и выздоровления его жене Саре), то не можете сомневаться – если Серхио пойдет на конфликт с Пересом, то никто переговоры с ним вести не будет, 17-20 млн евро в год не выдадут, ведь идут сложные переговоры с «Челси» по Азару, и бельгиец в планах Зидана стоит выше, чем Рамос.

За Серхио говорит лишь его репутация?

Речь не о поведении и проделках, ведь в этом случае Рамос иногда даже ничего не сделает – уже признают «виновным», ведь раньше совершал спорные поступки. Речь о чемпионском статусе Серхио Рамоса. Тут как Годин, только масштаб другой – не только скупщики футбольного антиквариата из Серии А заинтересуются.

Вот только если смотреть на поле, то у Рамоса в основном есть только голы. Центральный защитник забил 15 мячей за сезон в «Реале» и сборной Испании, но даже близко не похож на человека, который в идеальной форме или является лучшим в составе команды. Например, у Бензема в Ла Лиге сезон получился более успешным, если можно назвать успехом для футболиста «Реала» третье место.

Индивидуально Рамос выделяется точностью передач – бракует пасы крайне редко, мастер невероятного уровня, но при обороне своих ворот все реже может помешать соперникам из сильных клубов. «Реал» пропустил 46 раз, на 11 мячей больше, чем «Хетафе». Также больше, чем занявший 13-ю строчку «Леганес». Уверены, что на новом месте защита с Рамосом обязательно покажет класс? Нет никаких гарантий, Серхио был крут раньше, но в защите медленно деградировал пару лет подряд.

Рамосу понадобился свежий вызов?

Серхио объективно может играть иначе, особенно если окажется в клубе, где придется доказывать состоятельность. Для ПСЖ или «Манчестер Юнайтед» такой новичок нужен, ведь испанец привезет во Францию или Англию не только свои ошибки, но и колоссальный чемпионский опыт. Кроме того, получит вызов, которого ему явно не хватало.

Не сказать, что в положении «красных дьяволов» легко торговаться с крутыми новичками – особенно молодыми и амбициозными, а вот для старины Рамоса игра за МЮ будет неплохой строчкой в резюме. Ему плевать, что не получилось попасть в ЛЧ . А вот если захочет повоевать в одной команде с Буффоном – выберет ПСЖ , где расчистят для него место в центре защиты.

Не факт, что подписание Рамоса здесь и сейчас – очень умный шаг для большого клуба. И не стоит также исключать вероятность, что за новостями о расставании стоит не Перес, а сам Серхио – напоминает о важности, хочет увидеть реакцию Зидана. Защитнику уже 33 года, не молодой, и если хочет попробовать себя в другой лиге – ждать год не имеет смысла. В «Реале» рискует нарваться на новые ошибки и критику, а на новом месте начнет все с начала.

«Реал» выгодно отпустить ветеранов?

Модрич, Марсело и Рамос вполне могут уйти. Особенно если Эриксен, Менди и новый центральный защитник попались в трансферные сети. Оставлять на скамейке таких монстров в их возрасте – подписывать приговор тренеру Зидану. У Зинедина не получится создать правильную атмосферу, если сенаторы некогда успешной республики будут без игровой практики.

В таком случае мудрее вовремя расстаться. Модрич – нерешительный, хорват легко может согласиться на еще один сезон. Крооса уже оставили – понадобился тренеру Зидану. Но Марсело и Рамос более резкие люди, уверенные в себе, особенно последний чемпион. Если они приняли решение уйти раньше, чем их вытурят так, как нескольких легенд «Реала» из прошлого – сделают ход первыми.

Наверное, это правильный выбор. Можно льстить Зидану, как это делает Бензема, называя братом – вряд ли поможет остаться в основе, разве что «Айнтрахт» заломит цену за Йовича, и поэтому возникнет пауза в поисках нового центрального нападающего, молодого и результативного. Но Зинедину выдадут немало денег, у него есть поддержка Переса. И если Рамос считает, что ему должны платить 20 млн евро в год – он их не получит.