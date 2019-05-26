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Акинфеев: «Только победа над „Крыльями“ станет достойным окончанием сезона»

сегодня, 10:53
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов14:00 Не начался

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». 

Наши домашние матчи этой весны показали, что соперники играют «от ножа». Даже в матче с «Анжи» не было такого, что мы «прикурили» и спокойно довели дело до конца. На своём стадионе в этом чемпионате мы играли не так хорошо, как могли бы, и только победа над «Крыльями Советов» станет достойным окончанием сезона.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   4 / 842
сегодня в 11:41
Желаю удачи!
ermak6848
ermak6848
   176 / 842
сегодня в 11:41
Надеюсь, что слова не разойдутся с делом то есть Победой!
makkie
makkie ответил Jum13
   37 / 842
сегодня в 11:40
А предыдущие 15 сезонов?
Они покрываются успехами Спартака при Романцеве, когда Спартак тащил страну на евроарене (только не говори про выигрыш ЕК).
Затем пришёл Червяк, доломал и сплясал на костях - ну какие тут успехи?
Вам бы жирного завистника, мигом бы взвыли :)
Jum13
Jum13 ответил makkie
   105 / 842
сегодня в 11:35
Парадокс: при всех успехах цска и проблемах Спартака - почему-то к 30 туру кони третий год кряду ниже строчкой. 2017 год - Спартак чемпион, кони 2-е. В прошлом, 2018 году, цска свезло и обошли нас в итоге (слив матча с Динамо и Карреру). Посмотрим, как будет в 2019 году. Вывод: при всех прочих, за 3 последних года цска то не сильно успешнее Спартака в чемпионате выступает (очковый коэффициент). Кони, парируйте?
А предыдущие 15 сезонов?
Jum13
Jum13
   105 / 842
сегодня в 11:31
А толку? Федун своих свистков привёз, скоро свиньи будут рассказывать как "на классе" Оренбург обыграли
Шуnя771
Шуnя771
   42 / 842
сегодня в 11:27
Интересно как душить Спартак будут и тянуть жеребятню к подиуму...))
truffagldino
truffagldino
сегодня в 11:22
0:0 сыграют когда говоря только победа обычно играют наоборот.Х2 поставлю не верю Акинфееву.
particular
particular
   1 / 842
сегодня в 11:22
Очевидно и к сожалению то, что эта победа, совсем, не то, что может говорить о достоинстве в завершении чемпа...
STVA 1
STVA 1
   40 / 842
сегодня в 11:21
Победят Коняшки наверное...
makkie
makkie
   37 / 842
сегодня в 11:20
Парадокс: при всех успехах цска и проблемах Спартака - почему-то к 30 туру кони третий год кряду ниже строчкой.
2017 год - Спартак чемпион, кони 2-е.
В прошлом, 2018 году, цска свезло и обошли нас в итоге (слив матча с Динамо и Карреру).
Посмотрим, как будет в 2019 году.

Вывод: при всех прочих, за 3 последних года цска то не сильно успешнее Спартака в чемпионате выступает (очковый коэффициент).
Кони, парируйте?
Caniggia
Caniggia
   57 / 842
сегодня в 11:12
Ощущение, что не уйдёт Акинфей сухим в последнем матче сезона. Затолкают ему Крылья.
Союзник противников
Союзник противников
   34 / 842
сегодня в 11:08
Слабое утешение...Теперь у Гинера остались деньги только на содержание Вани Обла(я)кова.
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   59 / 842
сегодня в 11:08
Свиньи просто должны сегодня отлететь от Оренбурга, иначе всё несправедливо.
ABir
ABir
   159 / 842
сегодня в 11:07
Достойными окончанием сезона для игорька станет пара голов от КС!
Ваня лучший
Ваня лучший
   90 / 842
сегодня в 11:07
Ничего страшного. Команда фактически создана заново. С учетом определенных финансовых проблем, результат вполне приемлемый. Попадание в ЛЕ - это уже неплохо. Просто ЦСКА приучили всех к регулярному ( 7 сезонов подряд) участию в ЛЧ, поэтому попадание в ЛЕ - это нормально. А дальше будет видно. Молодой состав - это перспективы роста.
drug01
drug01
   127 / 842
сегодня в 11:06
Удачи!!!!
МКС
МКС
   28 / 842
сегодня в 10:59
Достойно, надо было выступать в Питере

А сегодня лишь жалкая попытка обойти Спартак на повороте
Albasin
Albasin
   10 / 842
сегодня в 10:58
Если будете ниже свиней, то сезон на смарку.
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