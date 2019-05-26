Акинфеев: «Только победа над „Крыльями“ станет достойным окончанием сезона»

Голкипер ЦСКА поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Наши домашние матчи этой весны показали, что соперники играют «от ножа». Даже в матче с «Анжи» не было такого, что мы «прикурили» и спокойно довели дело до конца. На своём стадионе в этом чемпионате мы играли не так хорошо, как могли бы, и только победа над «Крыльями Советов» станет достойным окончанием сезона.