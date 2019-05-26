Акинфеев: «Только победа над „Крыльями“ станет достойным окончанием сезона»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».
Наши домашние матчи этой весны показали, что соперники играют «от ножа». Даже в матче с «Анжи» не было такого, что мы «прикурили» и спокойно довели дело до конца. На своём стадионе в этом чемпионате мы играли не так хорошо, как могли бы, и только победа над «Крыльями Советов» станет достойным окончанием сезона.
Затем пришёл Червяк, доломал и сплясал на костях - ну какие тут успехи?
Вам бы жирного завистника, мигом бы взвыли :)
Затем пришёл Червяк, доломал и сплясал на костях - ну какие тут успехи?
Вам бы жирного завистника, мигом бы взвыли :)
2017 год - Спартак чемпион, кони 2-е.
В прошлом, 2018 году, цска свезло и обошли нас в итоге (слив матча с Динамо и Карреру).
Посмотрим, как будет в 2019 году.
Вывод: при всех прочих, за 3 последних года цска то не сильно успешнее Спартака в чемпионате выступает (очковый коэффициент).
Кони, парируйте?
2017 год - Спартак чемпион, кони 2-е.
В прошлом, 2018 году, цска свезло и обошли нас в итоге (слив матча с Динамо и Карреру).
Посмотрим, как будет в 2019 году.
Вывод: при всех прочих, за 3 последних года цска то не сильно успешнее Спартака в чемпионате выступает (очковый коэффициент).
Кони, парируйте?
А сегодня лишь жалкая попытка обойти Спартак на повороте
А сегодня лишь жалкая попытка обойти Спартак на повороте