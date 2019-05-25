Дзюба: «Абсолютно не жалею, что ушел из „Спартака“»

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Нападающий «Зенита» признался, что не жалеет о своем уходе из «Спартака» в 2015 году.

— Злые языки два года назад утверждали: Дзюба наверняка пожалел, что ушел из «Спартака», который стал чемпионом, а «Зенит» с вами — еще нет.

— Абсолютно не лукавлю: те настоящие, адекватные болельщики «Спартака», кто мечтал об этом 16 лет, у кого уже дети выросли, — они заслужили это. Но я и тогда говорил, пусть и не для печати, и сейчас могу сказать вам — никакой злости у меня два года назад не было. И вообще никакого сожаления, что ушел из «Спартака» и оказался в «Зените». Я знал, что все сделал правильно. Без всякой зависти или досады. А все те, кто пытался что-то подсчитать, — теперь могут этим заняться. Сам же к этому очень спокойно отношусь. Но для особо злых языков: и «Спартак» выиграл чемпионство, и Суперкубок, и я выиграл чемпионство, два Кубка России и два Суперкубка. То есть все сделал верно.

Также футболист рассказал о стимулах на следующий сезон.