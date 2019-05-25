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Дзюба: «Абсолютно не жалею, что ушел из „Спартака“»

сегодня, 23:27

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признался, что не жалеет о своем уходе из «Спартака» в 2015 году.

— Злые языки два года назад утверждали: Дзюба наверняка пожалел, что ушел из «Спартака», который стал чемпионом, а «Зенит» с вами — еще нет.

— Абсолютно не лукавлю: те настоящие, адекватные болельщики «Спартака», кто мечтал об этом 16 лет, у кого уже дети выросли, — они заслужили это. Но я и тогда говорил, пусть и не для печати, и сейчас могу сказать вам — никакой злости у меня два года назад не было. И вообще никакого сожаления, что ушел из «Спартака» и оказался в «Зените». Я знал, что все сделал правильно. Без всякой зависти или досады. А все те, кто пытался что-то подсчитать, — теперь могут этим заняться. Сам же к этому очень спокойно отношусь. Но для особо злых языков: и «Спартак» выиграл чемпионство, и Суперкубок, и я выиграл чемпионство, два Кубка России и два Суперкубка. То есть все сделал верно.

Также футболист рассказал о стимулах на следующий сезон.

Если говорить о «Зените», то, во-первых, будет Лига чемпионов. Во-вторых, хотелось бы стать чемпионом России во второй раз подряд. Это было бы круто. Если о сборной — надо попасть на чемпионат Европы и оказаться в заявке сборной в 2020 году. Так что расслабляться некогда. Когда закончу карьеру, тогда можно будет философствовать. А сейчас надо продолжать. Тем более на такой волне. Я вот не понимаю людей, которые что-то выигрывают и все — жизнь на этом заканчивается. Настоящий спортсмен, мужчина — он хочет испытывать это ощущение постоянно. Быть на коне. «Ювентус» вон в восьмой раз подряд чемпион. А его игроки опять радуются как дети. Потому что каждый сезон — это колоссальная работа. Когда после этого становишься чемпионом своей страны — что может быть круче. И чем больше, тем еще круче.

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mikysss
mikysss
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сегодня в 23:36
Так ты со своими запросами на зп нахрен там не нужен был
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