Дзюба предложил «Енисею» сыграть в открытый футбол

Нападающий «Зенита» поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ с «Енисеем».

Красноярский клуб лишился шансов на сохранение прописки в элите, тогда как «Зенит» уже обеспечил себе чемпионство.

Наверное, жду больше игру, а не чемпионский парад. Она заключительная в этом сезоне, перед своими болельщиками. Все придут — хочется порадовать и себя, и зрителей победой. Завершить чемпионат на хорошей ноте. Особенно после того, как проиграли «Ростову».

«Енисей» — интересный соперник. Наверняка захочет хлопнуть дверью. Но и у нас есть желание повеселиться. В общем, надо будет хорошо встретить красноярцев. Поэтому, «Енисей», предлагаю тебе сыграть в открытый футбол (смеется).