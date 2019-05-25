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Дзюба предложил «Енисею» сыграть в открытый футбол

сегодня, 23:38
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейЗавтра в 14:00 Не начался

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ с «Енисеем». 

Красноярский клуб лишился шансов на сохранение прописки в элите, тогда как «Зенит» уже обеспечил себе чемпионство.

Наверное, жду больше игру, а не чемпионский парад. Она заключительная в этом сезоне, перед своими болельщиками. Все придут — хочется порадовать и себя, и зрителей победой. Завершить чемпионат на хорошей ноте. Особенно после того, как проиграли «Ростову».

«Енисей» — интересный соперник. Наверняка захочет хлопнуть дверью. Но и у нас есть желание повеселиться. В общем, надо будет хорошо встретить красноярцев. Поэтому, «Енисей», предлагаю тебе сыграть в открытый футбол (смеется).

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