Сабитов: «Думаю, „Локомотив“ финиширует выше „Краснодара“»

Бывший игрок «Локомотива» считает, что именно «железнодорожники» займут второе место по итогам сезона.

Перед последним туром «Локо» и «Краснодар» набрали по 53 очка, но москвичи опережают «быков» по дополнительным показателям.

В 30-м туре «Локо» примет дома «Уфу», а «Краснодар» - «Рубин».

Думаю, по итогам сезона «Локомотив» будет выше «Краснодара». У команды Сёмина есть усталость после кубкового финала, но дома болельщики погонят любимцев вперед. Второе место после чемпионства в прошлом сезоне и выигранного кубка станет для «Локо» очень хорошим показателем.