Сабитов: «Думаю, „Локомотив“ финиширует выше „Краснодара“»

Бывший игрок «Локомотива» Равиль Сабитов считает, что именно «железнодорожники» займут второе место по итогам сезона.
Перед последним туром «Локо» и «Краснодар» набрали по 53 очка, но москвичи опережают «быков» по дополнительным показателям.
В 30-м туре «Локо» примет дома «Уфу», а «Краснодар» - «Рубин».
Думаю, по итогам сезона «Локомотив» будет выше «Краснодара». У команды Сёмина есть усталость после кубкового финала, но дома болельщики погонят любимцев вперед. Второе место после чемпионства в прошлом сезоне и выигранного кубка станет для «Локо» очень хорошим показателем.
К тому же «Локомотив» будет играть с «Уфой», которой предстоят стыковые матчи за право остаться в РПЛ. Эти матчи для «Уфы» будут намного важнее встречи с «Локомотивом», поэтому, возможно, она побережет силы.