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Ильин во время матча «Арсенал» - «Урал» назвал Мирзова «чуркой»

16 мая 2019, 13:43
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Нападающий «Урала» Владимир Ильин во время ответного матча 1/2 финала Кубка России с тульским «Арсеналом» (2:2) оскорбил своего оппонента Резиуана Мирзова по национальному признаку. Запись об этом есть в послематчевом протоколе.

«Игрок команды „Урал“ Ильин Владимир N11 спровоцировал игрока команды „Арсенал“ Мирзова Резиуна N19 словами оскорбительного характера по национальному признаку (а именно „чурка“)».

Напомним, что ничья помогла «Уралу» выйти в финал турнира.

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Все комментарии
n272nm
n272nm ответил ZjzoRe
   609 / 840
17 мая в 20:14
Мирзоеву респект, очень хладнокровный футболист, не отвечает грубостью на грубость, спокойный, мастеровитый. В самом начале матча Кулаков в одном эпизоде 3 раза на нем правила нарушил, а Резиуан даже намека на раздражение не показал. Разбивает все стереотипы о вспыльчивых кавказцах) а Ильину позор, постоянно провоцирует соперника
Мирзоев - это чурка. убивший русского, а Мирзов - футболист. Смайлы по вкусу.
Томик
Томик ответил PATRIOT1965
   136 / 840
16 мая в 23:39
Еще как были,не получится переписать историю.
И кто это? Неужели Ваши предки?
Hamman
Hamman
   585 / 840
16 мая в 19:01
Вообще то ,,чурками,, в виде оскорбления начал обзываться Петр Первый! Из Европы он приехал с багажом знаний и не малым количеством иностранных специалистов для строительства первого русского флота! Специалисты иностранцы, а рабочие соответственно это согнаные со всех областей крестьяне которые естественно не знали чужих языков. Требовались переводчики практически везде, а их не хватало, что невероятно бесило императора и он в ярости крыл отборнейшим немецким матом. А чурками он их называл, так как считал что человек не владеющий иным языком кроме своего родного не отличается от чурки ( кусок бревна).
Мирзов по меньшей мере кроме родного ещё и по русски может объясниться, а вот Ильина надо проверить ещё чурка он или нет...
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил Томик
   184 / 840
16 мая в 16:58
Еще как были,не получится переписать историю.
Alpribas
Alpribas ответил ZjzoRe
   76 / 840
16 мая в 15:40
Мирзоеву респект, очень хладнокровный футболист, не отвечает грубостью на грубость, спокойный, мастеровитый. В самом начале матча Кулаков в одном эпизоде 3 раза на нем правила нарушил, а Резиуан даже намека на раздражение не показал. Разбивает все стереотипы о вспыльчивых кавказцах) а Ильину позор, постоянно провоцирует соперника
А Мирзоев это кто? Играл вроде бы Мирзов. Возможно, Мирзоев такой, как ты пишешь, но кто это?
Томик
Томик ответил PATRIOT1965
   136 / 840
16 мая в 15:32
Монголо-татары чурками называли подростков,что прятались в печах изб на Руси,чтобы те не забрали их на службу,но те знали этот ход и доставали из печей уже черными в саже и приговаривали,- Виходи чюрка.
Не было никаких монголо-татар. И все последующие выводы беспочвенны.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   220 / 840
16 мая в 15:23
Лично знаю нескольких кавказцев, единственное отличие которых от нас - это место рождения. Но гораздо больше вижу кавказцев, которых даже животными нельзя назвать - животные обидятся
ZjzoRe
ZjzoRe
   150 / 840
16 мая в 15:21
Мирзоеву респект, очень хладнокровный футболист, не отвечает грубостью на грубость, спокойный, мастеровитый. В самом начале матча Кулаков в одном эпизоде 3 раза на нем правила нарушил, а Резиуан даже намека на раздражение не показал. Разбивает все стереотипы о вспыльчивых кавказцах)

а Ильину позор, постоянно провоцирует соперника
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   15 / 840
16 мая в 15:04
За такое однозначно нужно дисквалифицировать на десяток матчей, чтобы неповадно было ни самому в другой раз, ни другим.
Но вопрос относительно слова «чурка» имеет две стороны. К людям с Кавказа, имеющим нормальное воспитание, это слово не относится, но с этого региона много, к сожалению, тех, кому данное слово вполне соответствует, такие как Гулиев, в частности.
Воспитанный человек пропустит мимо ушей подобные слова, ведь не только на Кавказе есть свои Гулиевы, в России 7*в тоже не мало.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   184 / 840
16 мая в 14:59
Так что Чурка не к нам,мимо,да и хачи озгначает крест,тоже не к нам,да и кавказоидная расса самая белая расса на земле,слово черные тоже не подходит. И не путать Северный Кавказ с Закавказьем.Закавказье это уже почти Азия.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   184 / 840
16 мая в 14:55
Монголо-татары чурками называли подростков,что прятались в печах изб на Руси,чтобы те не забрали их на службу,но те знали этот ход и доставали из печей уже черными в саже и приговаривали,- Виходи чюрка.
Alpribas
Alpribas
   76 / 840
16 мая в 14:37
Подошел и сказал Чурка. Ни за что не поверю.
handreb
handreb
   67 / 840
16 мая в 14:35
Мирзова в анжи.
Томик
Томик
   136 / 840
16 мая в 14:30
А он уверен, что произнесённое Ильиным слово(если оно было произнесено, а не Мирзов оправдывает свои действия нанесённой обидой)было точно применено для того, чтобы охарактеризовать его как личность?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Знатог
   58 / 840
16 мая в 14:20
А такое слово запрещено законом? Мы не в америке живем, там негров нельзя называть неграми, индейцев нельзя называть индейцами, чёрных нельзя называть чёрными... а вот белых можно называть белыми. Почему?
Отвечу тебе если не заблокируют.Вот русские любят(не все конечно) называть оскорблять других чурками итд,для тебя это норма.У нас на Кавказе националисты называют русских свиньями,хотя я это не одобряю,так как жена русская и многих хороших русских знаю.
Тебе приятно было бы,если тебя так назовут,это же все таки не Америка?
sir_Alex
sir_Alex ответил pele1981
   49 / 840
16 мая в 14:16
Чурка это, разве, национальность?
Чурка - это производное слово от тюрка, скорее всего.
zzz-
zzz- ответил Egorium
   462 / 840
16 мая в 14:09
А кто он?
главное что не оно как ты..
Знатог
Знатог
   180 / 840
16 мая в 14:02
А такое слово запрещено законом? Мы не в америке живем, там негров нельзя называть неграми, индейцев нельзя называть индейцами, чёрных нельзя называть чёрными... а вот белых можно называть белыми. Почему?
minai
minai
   285 / 840
16 мая в 13:54
Дикарь Ильин.
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
   419 / 840
16 мая в 13:49
Пора Мирзову домой в Ростов!!! А Чурка Ильин!!!
pele1981
pele1981
   459 / 840
16 мая в 13:49
Чурка это, разве, национальность?
Egorium
Egorium
   116 / 840
16 мая в 13:46
А кто он?
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