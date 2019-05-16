Ильин во время матча «Арсенал» - «Урал» назвал Мирзова «чуркой»

Нападающий «Урала» Владимир Ильин во время ответного матча 1/2 финала Кубка России с тульским «Арсеналом» (2:2) оскорбил своего оппонента Резиуана Мирзова по национальному признаку. Запись об этом есть в послематчевом протоколе.
«Игрок команды „Урал“ Ильин Владимир N11 спровоцировал игрока команды „Арсенал“ Мирзова Резиуна N19 словами оскорбительного характера по национальному признаку (а именно „чурка“)».
Напомним, что ничья помогла «Уралу» выйти в финал турнира.
Мирзов по меньшей мере кроме родного ещё и по русски может объясниться, а вот Ильина надо проверить ещё чурка он или нет...
Мирзов по меньшей мере кроме родного ещё и по русски может объясниться, а вот Ильина надо проверить ещё чурка он или нет...
а Ильину позор, постоянно провоцирует соперника
а Ильину позор, постоянно провоцирует соперника
Но вопрос относительно слова «чурка» имеет две стороны. К людям с Кавказа, имеющим нормальное воспитание, это слово не относится, но с этого региона много, к сожалению, тех, кому данное слово вполне соответствует, такие как Гулиев, в частности.
Воспитанный человек пропустит мимо ушей подобные слова, ведь не только на Кавказе есть свои Гулиевы, в России 7*в тоже не мало.
Но вопрос относительно слова «чурка» имеет две стороны. К людям с Кавказа, имеющим нормальное воспитание, это слово не относится, но с этого региона много, к сожалению, тех, кому данное слово вполне соответствует, такие как Гулиев, в частности.
Воспитанный человек пропустит мимо ушей подобные слова, ведь не только на Кавказе есть свои Гулиевы, в России 7*в тоже не мало.
Тебе приятно было бы,если тебя так назовут,это же все таки не Америка?
Тебе приятно было бы,если тебя так назовут,это же все таки не Америка?