Ильин во время матча «Арсенал» - «Урал» назвал Мирзова «чуркой»

16 мая 2019, 13:43

Нападающий «Урала» во время ответного матча 1/2 финала Кубка России с тульским «Арсеналом» (2:2) оскорбил своего оппонента по национальному признаку. Запись об этом есть в послематчевом протоколе.

«Игрок команды „Урал“ Ильин Владимир N11 спровоцировал игрока команды „Арсенал“ Мирзова Резиуна N19 словами оскорбительного характера по национальному признаку (а именно „чурка“)».

Напомним, что ничья помогла «Уралу» выйти в финал турнира.