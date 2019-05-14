«Я его уничтожу». «Спартак» увольняет Глушакова

14 мая 2019, 15:45

«Соккер.ру» ознакомился с новой старой сказкой о капитане москвичей. История печальная, но ее появление полезно и не случайно.

Теорию фанатов подтвердили?

Капитан не имеет права рисковать интересами клуба ради личных интриг. Это футбольное предательство. Значительная часть фанатов «Спартака» давно без всяких скриншотов или аудио считает, что капитан злонамеренно сделал все, чтобы Каррера, Трабукки и Гурцкая ушли, а зимой Измайлов убрал из команды Еременко. И болельщики смогли выстроить правдивую теорию.

«Я его, с**а, уничтожу», - дружелюбное приветствие сильного новичка капитаном, правда ведь? А еще сегодня опубликовано аудио со знакомым голосом. Фигурант обижен на Карреру и признает вину за организацию корявой «Игры престолов» в клубе. Вдобавок скриншоты переписки – сознание в сливе информации в СМИ через Петербург, чтобы на него не подумали.

Легко нарисовать переписку? Да, но сложнее подделать аудио. Нет тут черного и белого, много серого, поэтому анализируем. Например, переписка содержит гениальную фразу о Еременко, кроме «уничтожу»: «Конкуренты мне не нужны». Сразу любопытно вспомнить карьеру Глушакова в «Спартаке». Может, и раньше лишь о себе думал, не о команде, пока пробирался к статусу влиятельного человека в раздевалке?

Беда в раздевалке и на поле?

А давайте о футболе. На поле человек с зарплатой от 2 до 3 миллионов евро был не всегда уместен. Но устраивал истерики, оказавшись в запасе. А с кем у Глушакова, считающего себя достойным основы, идеальная футбольная магия? Нет таких. Лучшие ассистенты Фернандо и Луис Адриано не отдали на Дениса ни одной голевой передачи в РПЛ за сезон. У самого Глушакова, считающего плеймейкера Еременко конкурентом, ассистов нет.

В чемпионском сезоне Промес из 10 голевых передач не сделал ни одной на Дениса. Хавбек ответил всего 2 пасами напарникам, хотя у Попова было 4 ассиста. Проблема игрока Глушакова – не является стержневым для «Спартака». Футбольного интеллекта высокого уровня для игры под нападающими в клубе с бюджетом москвичей не имеет. И нехватка позиционной грамотности мешает в защите и в опорной зоне.

Давно говорили, что класс исполнителей у «Спартака» не очень. Но если будет единство – можно отчаянно сражаться за тройку. А его не было, особенно внутри команды. У Дениса раньше возник конфликт с Широковым. Еще сцепился на тренировке с Костой. Оба ушли – Глушаков оставался. Так цепко впился в «красно-белых», как в источник славы и денег, что пережил в команде всех. Уйдут с руин?

Конкуренты-напарники Кариока, Ромуло, Чельстрем, Коста, Широков и Еременко показали меньше, чем могли. А если рассматривать Дениса как атакующего, то в списке еще Джано и Попов. Сам «Спартак» всегда ставил на человека, который за шесть сезонов показал класс в одном, когда получалось у всех. Вокруг Глушакова много скандалов, но ему доверяли, невзирая на качество футбола – тоже плохо, как и одобрение интригана.

Всегда виноваты только тренеры?

Предположим, Каррера плохой, Аленичев, Якин и Карпин – еще хуже. Но по какой логике Глушаков сразу хороший и незаменимый? Массимо попросил у руководства такую мелочь - отправить Дениса в аренду. Наотрез отказали, хотя даже ребенку понятно – если капитан и тренер в ссоре, то это начало конца. Кому, если не «Спартаку», разбираться в разводах?

С 2013 года – когда пришел Глушаков, в команде уже пятый постоянный главный тренер. Четверо ушли после игровых провалов, не найдя поддержки в коллективе или руководстве. Из всех тренеров только с Карпиным у Глушакова были нормальные отношения, хотя не всегда. В чем секрет? Валерий Георгиевич не позволит на себе «ездить», поставил Глушакова на его место.

Карпин прямо сказал: ценил в хавбеке старательность, но считал игроком без таланта. Впрочем, адекватный подход Валерию Георгиевичу работу не сохранил. Денис сначала якобы поддерживает наставников, а как только начинаются проблемы – валит все на них. Например, спустя много лет после ухода Якина критиковал швейцарца. Двух российских специалистов не поддержал, когда того требовала ситуация.

И с Массимо себя показал. Получается, лидером раздевалки стал человек, не способный быть мудрым играющим тренером. Это очень опасно, но Глушаков раскрывается именно в конфликтах – тогда просыпается агрессия. В остальных случаях скорее как нытик, который огрызается и посылает на три буквы, защищая себя. В этом сезоне ведь далеко не первый конфликт с фанатами «Спартака».

Омерзительнее «8» общая трусость?

За Дениса всегда заступался клуб. Его не наказывали, вернули из дубля. А нет субординации – правит серый кардинал. Глушаков отлично справился с ролью «злодея» в фарсе. Добивался поставленных целей, но при этом стратегически вредил себе, подводя под понятную развязку. Антагонист должен в конце проиграть, и этот проиграет.

Так что тут не только омерзительная «восьмерка», а все остальные номера в клубе без характера и уважения к «Спартаку». Как можно было допустить капитана Глушакова как явление? Если остальные футболисты молча одобрили деятельность известного ОПГ , еще и сами по приказу или без него за такого лидера голосовали – позор им всем.

Футболки-то надели! Успешные мужчины не позволят уничтожить свою команду во имя чьих-то персональных интересов. Пока в команде много тех, кого конкуренты не мотивируют, а заставляют плести интриги, то «Спартак» и дальше будет терять всех, кто мог принести пользу. Зачем держаться за игроков с жутким браком в обороне, перепадами формы и промахами?

Про Дениса отлично сказали его же тренеры – Карпин назвал не совсем одаренным много лет назад, а Рианчо не так давно - «курицей без головы». Кроме того, того же мнения наставник сборной России. Черчесов раскусил Денисова, Комбарова и Глушакова после личного общения – надо отдать ему должное, спас сборную на ЧМ -18.

Клуб разрешил рассказать правду?

Полезно аккуратно подходить к анализу таких скандалов. Пока Денис был выгоден теперь уже бывшим руководителям клуба, «компромат» ждал своего часа, а капитана активно отбеливали. На пороге новый босс - сразу оказалось, что догадки «Фратрии» и фанатов правильные. Уже не будут писать, что народ наговаривает на капитана?

И тут явное манипулирование. Если здесь особый «спартаковский» метод примирения – признать через «сливы» правоту трибун и расстаться с Глушаковым под ворчливое одобрение, то важно понять одну вещь. Руководители «Спартака» вправду хотят навести порядок или это дешевая манипуляция, как с «отставкой» пресс-атташе после «нищебродов»?

Глушаков ведь идеально подходил «Спартаку» как капитан последних лет – были ягодами одного поля, люди другой породы Гулиева бы так легко не простили. Но Денис затеял игру, для которой недостаточно умный и влиятельный. Не единолично, конечно, но изнутри сделал все, чтобы «Спартак» выступил хуже, чем мог.

Зато ясно, что Глушакова теперь разрешили «приговорить». Все разговоры и переписки не вчерашние. И понятно, что пока «Спартак» прикрывал Дениса – болельщикам оставались теории. Теперь все иначе, через третьи руки окончательно «слили» капитана. Дана отмашка рассказать правду? Тогда не стоит делать одного «козла отпущения».

Сложно спихнуть всю вину на одного?

С Глушаковым все понятно. Но ничем не полезнее «Спартаку» те, кто поведение Дениса допустил. Скорее опаснее, ведь не все уйдут летом. Через много лет напишут историю клуба, а потомки удивятся, что тренер просил убрать всего одного человека – отдать в аренду летом 2018 года, но ему было отказано. В результате пережили один из самых скандальных сезонов в истории клуба.

И ради кого, ради чего? Разве Глушаков заслужил поддержку по цене репутации клуба, разве отработал ее на поле? Выбросили силы, время и деньги, их уже не вернуть. За шесть сезонов в клуб вложили явно больше полумиллиарда евро, не считая крутого стадиона. Лично Глушакову перепало больше 14 миллионов и может прилететь еще 1.5 за разрыв контракта.

Хорошо погуляли, на миллиард рублей только в одни руки. А теперь пора признать ошибки и начинать с нулевой точки. Уйдет один Глушаков, а в клубе останутся люди, которых Денис не уважал и совсем не боялся, поэтому и вел себя, как хотел. Хавбек по очереди победил всех «врагов» в команде, а теперь с Измайловым вместе проиграли.

А с ними провалился «Спартак». Смешно предполагать, что переписки и аудио не было у руководства клуба. Но решили заступиться за Дениса, выступить против фанатов и заплатили большую цену за слепую, необъяснимую игрой футболиста поддержку капитана, который паразитировал на том, что в «Спартаке» давно нет правильных директоров.

И если новый босс начнет карьеру с того, что показательно столкнет Глушакова с футбольной скалы, не делая ничего мерзкого, а просто согласившись с трибунами и анализом игры Дениса – у него не худшие шансы стать важной фигурой в запущенной Спарте.