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Сарри: «Шансы Канте сыграть с „Арсеналом“ - 50 на 50»

сегодня, 19:52
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналЗавтра в 22:00 Не начался

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от финального поединка Лиги Европы против «Арсенала» и оценил шансы полузащитника Нголо Канте сыграть в этом матче.

Мы провели прекрасный сезон, достигли финала Кубка Лиги, на пути к нему обыграли обоих финалистов Лиги чемпионов. Завтра нам предстоит провести финал Лиги Европы. Думаю, что это был очень хороший сезон. Если завтра нам удастся победить - это будет восхитительно.

У Канте маленькая проблема с коленом. Всё дело в сроках. Мы пытаемся ускорить восстановление. Это не очень серьезная травма - вопрос трех-четырех дней. В данный момент мы не знаем, сыграет ли Канте. Будем пытаться его подготовить до последнего момента. Решим завтра. На данный момент шансы - 50 на 50.

Нголо очень важен для нас. Это единственный полузащитник оборонительного плана, который у нас есть.

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Mixacka
Mixacka
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сегодня в 20:01
У Канте больше шансов сыграть финале , чем у Сарри ...
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