Сарри: «Шансы Канте сыграть с „Арсеналом“ - 50 на 50»

Главный тренер «Челси» поделился ожиданиями от финального поединка Лиги Европы против «Арсенала» и оценил шансы полузащитника сыграть в этом матче.

Мы провели прекрасный сезон, достигли финала Кубка Лиги, на пути к нему обыграли обоих финалистов Лиги чемпионов. Завтра нам предстоит провести финал Лиги Европы. Думаю, что это был очень хороший сезон. Если завтра нам удастся победить - это будет восхитительно.

У Канте маленькая проблема с коленом. Всё дело в сроках. Мы пытаемся ускорить восстановление. Это не очень серьезная травма - вопрос трех-четырех дней. В данный момент мы не знаем, сыграет ли Канте. Будем пытаться его подготовить до последнего момента. Решим завтра. На данный момент шансы - 50 на 50.

Нголо очень важен для нас. Это единственный полузащитник оборонительного плана, который у нас есть.