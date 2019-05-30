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Бубнов: «В данный момент „Челси“ лучше оставить Сарри»

сегодня, 04:58
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Футбольный эксперт Александр Бубнов подвёл итоги финального матча Лиги Европы «Челси» - «Арсенал» (4:1) и выразил мнение, что «синим» не стоит расставаться с главным тренером Маурицио Сарри.

Несмотря на пять забитых мячей, не сказал бы, что игра шла на очень высоких скоростях, до перерыва темп и вовсе был низким. «Арсенал» поначалу попробовал его взвинтить, совершал подходы к чужой штрафной, но ничего из них не извлёк. Более того, ближе к концу первого тайма «Челси» завладел инициативой, и Чеху пришлось выручать. А когда в начале второй половины Жиру вывел «Челси» вперёд, «Арсеналу» пришлось раскрываться, на его половине поля стали возникать свободные зоны, чем очень грамотно и порой эффектно пользовался соперник, особенно в случае с четвёртым голом.

Хотя Эмери отрядил в защиту пятерых игроков, это не помогло его команде хорошо сыграть в обороне. Вдобавок «Челси» переиграл соседа в средней линии, больше владел мячом, из-за чего нападение «Арсенала» оказывалось отрезанным. 

Почему Оливье Жиру наколотил 11 мячей в Лиге Европы, тогда как в АПЛ почти не забивал, а на чемпионате мира вовсе не отличался? Очевидно, что дело в уровне сопротивления, который в этих турнирах значительно выше, чем в Лиге Европы.

По итогам сезона можно сказать, что игра «Челси» лучше сбалансирована, чем у «Арсенала». Это отразилось и в финале Лиги Европы, и в таблице чемпионата. Хотя Сарри много критиковали, он вывел команду в Лигу чемпионов через АПЛ, да ещё и добыл европейский трофей. Отметил бы ещё несколько его оригинальных тактических решений, таких как, к примеру, перевод Канте ближе к нападению. Для решения серьёзных задач нужен прирождённый плеймейкер, но в прессинге и давлении француз очень хорош. Не думаю, что «Челси» станет менять главного тренера, который хорошо изучил команду, тем более на отрезке, когда УЕФА запретил им совершать новые трансферы. В данный момент сотрудничество с итальянским тренером лучше продолжить.

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STVA 1
STVA 1
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сегодня в 05:07
А как же ТТД ?
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