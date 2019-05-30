Глеб: «„Арсенал“, честно говоря, выглядел бесхарактерно»

Полузащитник БАТЭ считает, что вратарь «Арсенала» не заслуживал поражения от «Челси» в финале Лиги Европы.

Честно говоря, счет мог бы быть и 7:4, и 8:4. У «Челси» [помимо забитых мячей] были еще хорошие голевые моменты, «Арсенал» мог забить еще минимум два мяча, но реализация была слабовата - не попадали, вообще, счет по игре. «Челси» проявил характер и показал командную игру - действовали от обороны, когда забили третий и четвертый мячи, появилась уверенность и стало больше получаться - были хорошие выходы из обороны, проводили отличные контратаки. «Челси» смотрелся более зрелищно, а «Арсенал», честно говоря, выглядел бесхарактерно; пока счет был 0:0, вроде бы контролировали игру, но без голевых моментов.