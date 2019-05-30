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Глеб: «„Арсенал“, честно говоря, выглядел бесхарактерно»

сегодня, 12:13
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)4 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб считает, что вратарь «Арсенала» Петр Чех не заслуживал поражения от «Челси» в финале Лиги Европы.

Честно говоря, счет мог бы быть и 7:4, и 8:4. У «Челси» [помимо забитых мячей] были еще хорошие голевые моменты, «Арсенал» мог забить еще минимум два мяча, но реализация была слабовата - не попадали, вообще, счет по игре. «Челси» проявил характер и показал командную игру - действовали от обороны, когда забили третий и четвертый мячи, появилась уверенность и стало больше получаться - были хорошие выходы из обороны, проводили отличные контратаки. «Челси» смотрелся более зрелищно, а «Арсенал», честно говоря, выглядел бесхарактерно; пока счет был 0:0, вроде бы контролировали игру, но без голевых моментов.

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КЭТиК
КЭТиК
   112 / 816
сегодня в 12:46
В первом тайме Арсенал мог решить все в свою пользу, во втором все перевернулось.
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