Эмери: «Я очень горжусь своей работой»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери признался, что гордится своей командой, несмотря на поражение в финале Лиги Европы.
Я очень горжусь своей работой, но не горжусь тем, что мы не достигли поставленной цели. Я думаю, что мои игроки сделали все возможное, чтобы добиться желаемого результата.
Бюджет:
Арсенала - 487 млн.
Челси - 428 млн.
Ливерпуля - 424 млн.
Тоттенхема - 355 млн.
Бюджет:
Арсенала - 487 млн.
Челси - 428 млн.
Ливерпуля - 424 млн.
Тоттенхема - 355 млн.
Игроки Эмери, ничего не делая, всё сделали.
Они не знали, что делать. И в первую очередь виноват в этом тренер.
Игроки Эмери, ничего не делая, всё сделали.
Они не знали, что делать. И в первую очередь виноват в этом тренер.