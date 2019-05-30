Эмери: «Я очень горжусь своей работой»

Главный тренер «Арсенала» признался, что гордится своей командой, несмотря на поражение в финале Лиги Европы.

Я очень горжусь своей работой, но не горжусь тем, что мы не достигли поставленной цели. Я думаю, что мои игроки сделали все возможное, чтобы добиться желаемого результата.