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Эмери: «Я очень горжусь своей работой»

сегодня, 10:19
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)4 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери признался, что гордится своей командой, несмотря на поражение в финале Лиги Европы

Я очень горжусь своей работой, но не горжусь тем, что мы не достигли поставленной цели. Я думаю, что мои игроки сделали все возможное, чтобы добиться желаемого результата. 

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответил Ruslik1982
   103 / 818
сегодня в 10:58
Прежде чем писать какой-то бред, для начала хоть проверь его.
Бюджет:
Арсенала - 487 млн.
Челси - 428 млн.
Ливерпуля - 424 млн.
Тоттенхема - 355 млн.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Ruslik1982
   99 / 818
сегодня в 10:49
Особенно Тоттенхэм мешке....думать нужно,прежде чем на кнопочки нажимать....а то,совсем глупо выглядите
112910315
112910315
   1 / 818
сегодня в 10:38
Я думаю, что мои игроки сделали все возможное, чтобы добиться желаемого результата.

Игроки Эмери, ничего не делая, всё сделали.

Они не знали, что делать. И в первую очередь виноват в этом тренер.
-Иван Калита-
-Иван Калита- ответил Ruslik1982
   523 / 818
сегодня в 10:35
Ну кроме Ливерпуля, согласен мешки, особенно манки, но арсеналка и сам не бедный, на этом сайте только что выложили список самых богатых клубов мира, там даже профукавший все трофеи и место в 4ке арсенал, один фиг выше Ливерпуля, так что они сами мешки..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   9 / 818
сегодня в 10:32
Слил матч с КС, выставив второй состав и тем самым слив концовку, выставил тело с тремя передачами в финале... А, если бы не судейский отскок с французами с двумя голами Барака из офсайда, и его бы не было. Гордись дальше, че. Я только вижу бесхребетного тренера, и все.
shlifen
shlifen ответил Ruslik1982
   68 / 818
сегодня в 10:32
Это Тоттенхем чтоли мешок? =)))))) Или Челси который купил Жоржиньо, а кепу уже в последний момент из-за ухода Дыртуа??? =)) если бы Арсенал ещё пару матчей в концовке выиграл - были бы в ЛЧ =)))
Abris
Abris
   84 / 818
сегодня в 10:23
Вот с кого Кононов пример берет, проигрывает, но гордится.
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   251 / 818
сегодня в 10:21
4:1 нашел чем гордиться.
-Иван Калита-
-Иван Калита-
   523 / 818
сегодня в 10:20
Все прокакал и гордится))
Ruslik1982
Ruslik1982
   86 / 818
сегодня в 10:20
следующий сезон покажет. но спору нет, тяжело бороться с 5-ю мешками в чемпионате
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